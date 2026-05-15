株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、近年のメールサービス利用状況を鑑み、モバイルISP サービス「mopera U」の「Uスタンダードプラン」の提供を、2026年12月14日（月曜）に終了します。

また、「シンプルプラン」においては、通信設備維持費・システム運用コスト等の上昇が続く中、引き続き安定したサービスのご提供やお客さま応対の品質維持・向上を行うため、2026年10月1日（木曜）より価格を改定させていただくとともに、対応する5G、Xi音声プランを拡充いたします。

長年ご愛顧いただきましたお客さまには心より厚く御礼申し上げます。ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

■「Uスタンダードプラン」のサービス提供終了

1. サービス提供終了のスケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/816_1_94f7bcaec937b2a8ab61fbdf4d63838c.jpg?v=202605151151 ]



2. 代替サービスのご案内

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/816_2_c582a675a91a8c0f15344384adf67076.jpg?v=202605151151 ]

3. メール利用に関するご案内

・ サービス提供終了後、ご利用中のメールアドレスにおけるメールの送受信ができなくなります。

・ メールアドレスを登録されている各サービスにて、登録メールアドレスのご変更をお願いいたし

ます。

・ サービス提供終了後はメールのwebメールへのアクセス、過去メールデータの閲覧ができなく

なり、速やかに削除されます。残されたいデータにつきましては、ご自身でデータの保管をお

願いいたします。

4. 代替メールサービスのご案内

ドコモグループでは、ドコモメール及びOCNメールをご提供しておりますのでご利用を検討くだ

さい。なお、現在、mopera Uでご利用いただいているメールアドレスを継続して利用することは

できませんので、ご了承下さい。



・ ドコモメール(https://www.docomo.ne.jp/service/docomo_mail/)︓spモードへ移行のお客さまは無料でご利用いただけます。

・ OCNメール(https://service.ocn.ne.jp/option/mail/valueplan/) ︓OCNバリュープランにて提供しております。

■「シンプルプラン」の料金改定および対応プラン拡充

1. 料金改定および対応プラン拡充スケジュール

2026年10月1日（木曜）

2. シンプルプラン月額料金

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/816_3_c782af11693123926ef7c6a2892c2ec8.jpg?v=202605151151 ]

3. 料金プラン拡充内容

新たにシンプルプランが対応する料金プラン

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/816_4_6dfee2755cd4c6f104ed1c7d728130a7.jpg?v=202605151151 ]

ドコモは今後も、お客さま一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、5G時代を見据えたさらなるサービスの充実をめざしてまいります。

※1 U 「Bフレッツ/フレッツ 光ネクスト」コースは、Uスタンダードプラン／シンプルプランの追加オプションです。

※2 「mopera」「spモード」「IoT NET」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

※3 5G料金プランおよび一部Xi料金プランをご利用、かつシンプルプランへの変更をご希望のお客さまは2026年10月1日以

降に変更が可能となります。詳細は後述「■「シンプルプラン」の料金改定および対応プラン拡充」をご参照ください。

※4 「spモード」および「IoT NET」では、ご利用機器に対してプライベートIPアドレスを払い出します。mopera U （Uス

タンダードプラン）と同様に、グローバルIPアドレス（動的）の払い出しが必要な場合は、mopera U （シンプルプラ

ン）をご利用ください。

※5 U「Bフレッツ/フレッツ 光ネクスト」コースの提供終了後、代替先ISPサービスの開通までにお時間をいただく場合が ご

ざいますため、サービス提供終了日より前のお早めのお申し込みを推奨いたします。なお、 「OCN 光『フレッツ』」は

ご利用開始日を含む月は月額基本料金が無料です。