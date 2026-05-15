Boundaries research project vol.3『Crossing』が2026年9月26日 (土) ～ 2026年9月27日 (日)にTHE HALL YOKOHAMA（神奈川県 横浜市中区 山下町 112-11テックスクエア 2F）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

先行販売：2026年5月15日（金）15:00～5月29日（金） 一般販売：6月1日（月）～販売開始

http://confetti-web.com/@/crossing

公式Instagram https://www.instagram.com/boundaries_research_project/

“Crossing”をテーマに、物理的・概念的・社会的な様々な‶交差″にフォーカスをあてた作品を上演します。 コンテンポラリーダンスの多様な表現・身体操作の新たなる可能性に挑み、オムニバス的に7つの作品を繰り広げてまいります。 ”Crossing = 交差点” クラシックバレエを素地に持ち、実力のあるダンサー達と、クリエイター、音楽家による、ジャンルを超えた交わりによる、ここでしか見られない贅沢かつエキサイティングな化学反応をどうぞお楽しみください！

プレミアムチケット限定！開演前のスペシャルクロストーク開催

各回数量限定のプレミアムチケットをお持ちの方限定で、開演前プレミアムチケット限定スペシャルクロストーク （約10分間）がご観覧いただけます。 本編をより一層お楽しみいただけるよう、作品の見どころや創作背景について、各回回替わりでキャストおよびプロデューサーがご紹介いたします。 【クロストーク出演予定キャスト】 9月26日：木村優里・滝千春・山井絵里奈 9月27日マチネ：中村優希・仲田直樹・永堀瑠唯・山井絵里奈 9月27日ソワレ：福岡雄大・水井駿介・山井絵里奈 ※出演者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 さらに、ここでしか手に入らない希望キャストの非売品サイン入りブロマイド （1枚）を入場時にプレゼントいたします。ご希望のキャストはご購入時にご選択いただきます。 なお、プレミアムチケットは数量限定のため、予定枚数に達し次第販売終了となります。 ぜひおはやめにご購入ください。

Boundaries research projectとは

あらゆる表現者・専門家の方々とのジャンルの垣根を超えた活動や、多様な人々との関係性を超越した取り組み等、様々な境界線を見つめ・互いの境界線を行き来しながら、”インタラクティブな関係性”をキーワードに、共にリサーチし発信していくプロジェクトです。

公演概要

Boundaries research project vol.3『Crossing』 公演期間：2026年9月26日 (土) ～ 2026年9月27日 (日) 会場：THE HALL YOKOHAMA（神奈川県 横浜市中区 山下町 112-11テックスクエア 2F） ■出演者 【dancer】 福岡雄大（新国立劇場バレエ団 ） 木村優里（新国立劇場バレエ団） 水井駿介（新国立劇場バレエ団） 仲田直樹（スターダンサーズ・バレエ団） 中村優希（Somatic Field Project） 永堀瑠唯（牧阿佐美バレヱ団） 【ヴァイオリニスト】 滝千春 ■スタッフ 企画・演出・振付：山井絵里奈 舞台監督：筒井昭善 照明：佐々木夕貴（eimatsumoto Co.Ltd） 音響：草間光祥(Conmusica) 映像：工藤史皓 衣裳：山口眞子 制作: （株）バウンドプロモーション 記録映像・宣伝映像：（株）ワンハーフスタジオ 記録写真・宣伝写真 : Joseph Marcinsky 主催：Boundaries research project ■公演スケジュール 2026年9月26日（土） 18:00開演 17:00 【プレミアムチケット】開場 17:20 【プレミアムチケット】クロストーク 17:30 【スタンダード・U-18】開場 2026年9月27日（日）12:30 開演 11:30 【プレミアムチケット】開場 11:50 【プレミアムチケット】クロストーク 12:00 【スタンダード・U-18】開場 2026年9月27日（日）17:30 開演 16:30【プレミアムチケット】開場 16:50【プレミアムチケット】クロストーク 17:00【スタンダード・U-18】開場 ■チケット料金(税込) 《先行販売》2026/05/15(金) 15:00 ～ 05/29(金) 23:59 プレミアムチケット：7,500円（指定席／全席から座席選択可） 《一般販売》2026/06/01(月) 15:00 ～ スタンダードチケット：6,000円（自由席） U-18チケット：3,000円（自由席） ※U-18チケットは桟敷席となります。安全面・快適性の観点から、パンツスタイルなど動きやすい服装でのご来場にご協力をお願いいたします。 ※ご入場時に年齢確認をさせていただく場合がございます。年齢の確認できる身分証をご持参ください。

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