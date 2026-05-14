AI化支援実績1301件の株式会社AX、AI人材不足の会社へAIエージェント開発「AX BUILD」を提供開始

株式会社AX

株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：石綿 文太）は、AI研修を導入してもなお現場に残る「実装フェーズに進めない」という壁を解消するAIエージェント開発サービス「AX BUILD（エーエックス ビルド）」の提供を開始しました。

AXのAIコンサルタントとAIエンジニアが、クライアントの業務に合わせたAIエージェントと、それを支える業務データ基盤を伴走型で代行開発。研修で見えた業務変革の構想を、最短数週間で実装・運用フェーズへとつなげます。

なぜ今、「研修＋実装」が必要なのか

生成AI・AIエージェントの活用は、いまや経営テーマとして多くの企業で議論されています。一方で、AI研修を導入した企業の現場では、次のような壁が共通して発生しています。

・学習はしたが、現場でAIエージェントを開発・運用する時間が取れない

・「どの業務をAI化するか」は決まったが、社内にAIエージェントを開発できる人材がいない

・一部の担当者に依存し、組織全体でのAI活用まで広がらない

研修によって「AIで変えるべき業務」が明確になっても、AIエージェントを開発・運用するフェーズへ進めずに止まってしまう。これが多くの企業に共通する "AI導入の最後の壁" です。

さらにAXがこれまで多様なクライアント企業を支援するなかで見えてきたのは、AIを組織のなかで継続的に効かせるには、AIエージェント単体の開発だけでなく、それを支える業務データ基盤の整備が欠かせないということです。

「AX BUILD」は、これらの壁を越えるためのサービスです。AI研修で描いた業務変革の構想を、AXのトップAI人材が業務に合わせたAIエージェントとして開発し、それを支える業務データ基盤の構築まで一気通貫で代行することで、研修と実装をひと続きの組織変革として届けます。

「AX BUILD」とは

「AX BUILD」は、AXのAIコンサルタントとAIエンジニアが、クライアントの業務に合わせたAIエージェントと、その効果を支える業務データ基盤を現場の声を反映しながら柔軟に代行開発する、伴走型のAIエージェント開発サービスです。

「AIをどう導入するか」を整理するフェーズで終わらせず、業務単位で要件定義から実装・運用までをAX側で代行することで、自社のリソースだけではカバーしきれない範囲まで一気にAI化を進められるのが特徴です。

主な提供内容

・業務単位でのAIエージェント・自動化フローの要件定義から実装

・既存SaaSのAIエージェントによる代替・統合

・顧客・商談DB、活動ログ自動記録、月次レポート自動化などの業務データ基盤の構築

・週次MTGによる進捗確認と運用初期支援

AX CAMP × AX BUILD：研修から実装までを一気通貫で

「AX BUILD」は、法人向けAI研修「AX CAMP」と連動することで、研修から実装・運用までを一気通貫で提供できるのが特徴です。AX CAMPで "AIと働く組織" をつくる研修を進めながら、並行して「AX BUILD」で業務単位のAIエージェント開発と業務データ基盤の構築を進めることで、研修と実装を分断させず、組織変革を一段加速できます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171095/table/48_1_c2ab47ed2d781c1a14610be74044e902.jpg?v=202605150251 ]

研修だけでは届かなかった "実装そのもの" の受け皿として、AX CAMPの価値をさらに引き上げる位置づけです。

AX CAMP受講企業の成果

AX CAMPでAI実装フェーズに進んだ受講企業では、すでに以下のような業務再構築の成果が生まれています。

・月100時間規模の手作業削減（エムスタイルジャパン社）

・年間180万円規模のコスト削減、ルーティン業務80%削減（WISDOM社）

・広告レポート制作：1社あたり1～2時間 → 約1分（合同会社みちしるべ社）

・提案資料・定例資料の制作：2週間 → 2～3日（オーシャンズ社）

「AX BUILD」では、こうしたAIエージェント開発による実装をAX側で代行することで、自社リソースの制約に左右されず、業務再構築の成果を一気に広げていきます。

株式会社AX代表取締役CEO 石綿 文太コメント

「AI研修を受けても、結局現場が手を動かす時間を取れない」という声に、何度も向き合ってきました。AX BUILDは、AX CAMPで見えた課題を、AXのトップAI人材が代わりに業務へ実装するためのサービスです。研修と実装を分断させず、ひとつの組織変革として届けることで、AIと働く組織づくりをさらに加速させます。

今後の展開

「AX BUILD」は現在、法人向けAI研修「AX CAMP」の契約企業を対象とした追加オプションプランとして提供しています。今後は対象を順次拡大し、AX CAMP受講企業に限らず、AIで業務を再構築したいすべての企業に向けて提供していきます。

AX CAMPとAX BUILDの連動により、研修から実装・運用までを一気通貫で提供する体制を確立し、業種・規模を問わずAIで業務を再構築する事例を積み上げ、ミッション「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」のもと、"AIと働く組織づくり" をさらに広げてまいります。

サービス概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171095/table/48_2_fb373baea78bf076c2ed59153576c0ab.jpg?v=202605150251 ]

株式会社AXについて

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掛げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AIを"使う"だけでなく、"AIと働く組織づくり"を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

今後も、業種・規模を問わず"AIと働く組織づくり"を実現するパートナーとして、企業のAI導入に伴走してまいります。

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

事業内容

・AI研修／開発事業

・広告代理業

・組織開発コンサルティング業

・有料人材紹介事業

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社AX 広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960