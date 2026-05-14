メルテックス株式会社、無料Webセミナー（アーカイブ配信）を5月21日（木）に開催

アステナホールディングス株式会社

メルテックス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤原 誠）は、無料Webセミナー「めっきトラブル！その原因を見極める「眼」が迅速な問題解決につながる！！」を2026年5月21日（木）にアーカイブ配信します。



▶メルテックス株式会社 ホームページ(https://www.meltex.com)

開催概要

今回は、昨年7月に実施し大変ご好評をいただいた、トラブルシューティングに関するセミナーのアーカイブ配信をお届けいたします。

「めっき浴は定期的に分析しているから問題ないはずなのに、なぜトラブルが…」

このような経験はありませんか？めっきトラブルの原因は一つではなく、めっき浴以外の「見落としがちな変化点」に潜んでいることが多々あります。

本セミナーでは、素材、前処理、設備なども含めた工程全体からトラブルの兆候と変化点を見つけ出すための「多角的視点と観察」のポイントをご紹介します。

薬品メーカーだからこそ伝えられる現場改善のヒントをぜひこの機会にお持ち帰りください。

【セミナー名】※アーカイブ配信

めっきトラブル！その原因を見極める「眼」が迅速な問題解決につながる！！

【主な内容（アジェンダ）】

・めっき浴の異常だけでなく、素材・前処理・設備に潜む変化点

・トラブルの兆候を見逃さないための観察ポイント

・実際のトラブル事例と解決のヒント

【開催日時】

2026年5月21日（木）11:00～11:50 ※日本時間

【形式】

ZoomによるWebセミナー

【お申し込み方法】

下記URLのフォームよりお申し込みください。

https://www.meltex.com/registration.html

【講師】

メルテックス株式会社 技術研究所 初川 拓朗

【略歴】

1988年：メルテックス株式会社 研究部入社

1993年：早稲田大学 理工学術院総合研究所に派遣

1996年：研究部に復帰

2004年：営業部に異動

2012年：技術開発部に異動 現在に至る

【参加費】

無料

※注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

メルテックス株式会社 会社概要

会社名：メルテックス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 藤原 誠

設 立：1960年（昭和35年）10月26日

U R L ：https://www.meltex.com

事業内容：電子工業用薬品の製造販売、表面処理薬品（めっき用）の製造販売、化学機器の設計・施工、化学薬品、金属の分析及び回収

【本件に関するお問い合わせ先】

メルテックス株式会社

T E L ：048-665-2122（9:00～17:00）

e-mail：meltex-info@meltex.com