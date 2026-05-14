ダイハツジャパンオープン2026バドミントン選手権大会が7月14日（火）～7月19日（日）に開催！ダイナミックプラス株式会社のダイナミックプライシングサービス「D＋(ディープラス)」を提供！

ダイナミックプラス株式会社

ダイナミックプライシングサービス「D＋」を提供するダイナミックプラス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：平田英人）は、2026年7月14日（火）～7月19日（日）に開催される「ダイハツジャパンオープン2026バドミントン選手権大会」にて、同社のサービス「D＋(ディープラス)」が導入されることをお知らせします。

ダイナミックプライシングとは

ダイナミックプライシングとは、試合日程、席種、天候などに関するデータの分析を基に需要予測を行い、需要に応じたチケット価格の変更を自動的に行う仕組みです。ダイナミックプライシングでは、購入タイミングにより価格が変動する可能性があります。最新のチケット価格は、チケット販売サイトにてご確認の上、お買い求めください。

なお、価格設定は過去のバドミントン選手権大会のチケット販売実績と販売期間中の販売実績を基に、ダイナミックプラス株式会社の独自の価格算出技術を活用し行われます。

車いす席は価格変動対象外となります。

ダイナミックプライシングに関するQ＆Aはこちら

(https://daihatsu-japan-open.com/2026/ticket/index.html#dynamic)

大会名

ダイハツジャパンオープン2026バドミントン選手権大会

DAIHATSU JAPAN OPEN 2026 BADMINTON CHAMPIONSHIPS Part of HSBC BWF World Tour Super 750

開催日程

2026年7月14日（火）～7月19日（日）

会場

東京体育館（東京都・渋谷区）

チケット販売スケジュール

ファンクラブ先行販売 : 5/16(土)10:00～5/22(金)23:59

（BIRD MEMBERS公式サイト（ https://fan.badminton.or.jp/ にて）

ローソンチケット先行販売 : 5/23(土) 10:00～5/29(金)23:59

一般発売/海外販売 : 5/30(土)10:00～各大会日18:00

チケット情報

詳細は下記サイトをご確認ください。

https://daihatsu-japan-open.com/2026/ticket/index.html

ダイハツジャパンオープン2025バドミントン選手権大会オフィシャルサイト

https://daihatsu-japan-open.com/2026/index.html

ダイナミックプラス株式会社

【会社概要】

ダイナミックプラス株式会社 (英文名：DYNAMIC PLUS CO., LTD.)

設立：2018年6月1日

代表取締役：平田 英人

本社：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi7 9階



株主：

三井物産株式会社

ぴあ株式会社

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社

日本電気株式会社



事業概要：

（１）各業界向けダイナミックプライシングサービス「D＋」の提供

（２）各業界向けレベニューマネジメントサービス「Revenue＋」の提供

（３）数理分析、AIを用いた価格周辺領域のコンサルティング業務

（４）組み込みソフトウェアの開発、保守