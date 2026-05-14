洗練されたデザインの限定カラーが登場　NIKE“CASUAL RUN CLUB PACK 4”スポーツデポ・アルペンにて限定販売

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション “CASUAL RUN CLUB PAK”（カジュアル ラン クラブ パック）第4弾を5月22日(金)から全国のスポーツデポ・アルペンにて販売いたします。

■CASUAL RUN CLUB PACK 4とは

「Fundamentals」をコンセプトに、余計なものを削ぎ落とし、シューズ本来の機能美を追求したデザインのスポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション。

ランナーから絶大な人気を誇るペガサスシリーズから「ペガサス42」、ナイキ史上最大量のクッショニングをもつボメロシリーズから「ボメロ18」「ボメロ プラス」、安定したクッショニングを提供するストラクチャーシリーズから「ストラクチャー 26」の4モデルを展開いたします。「ペガサス 42」は4月9日(木)に発売となった新モデル。立体的なAIR ZOOMユニットが曲線を描くようにフルレングスに搭載され、かかとからつま先まで推進力とNike史上最高のエネルギーリターンを実現しました。

■販売概要

2026年5月22日(金)より、全国のスポーツデポ・アルペン・公式オンラインストアにて販売開始。

※ボメロ プラス、ストラクチャー 26は一部取り扱いの無い店舗がございます。

※ペガサス 42 はナイキ直営店でも取り扱いがございます。

■CASUAL RUN CLUB PACK特集ページ

https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/nike/casual_run_club/

■展開モデル

・ペガサス42：優れたエネルギーリターンで多くのランナーの足元を支える。

税込17,600円 展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm

※ペガサス 42 はナイキ直営店でも取り扱いがございます。

・ボメロ18：2層構造の最高レベルのクッショニングが、柔らかく快適な履き心地を提供。

税込17,600円 展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm

・ボメロ プラス：フルスタックの抜群に柔らかい最高レベルのクッショニングが、レベルアップした 快適な履き心地を発揮。

税込22,000円 展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm

・ストラクチャー 26：サポート性に優れたクッショニングで、安定感のある履き心地を追求。

税込17,600円 展開サイズ：25cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営