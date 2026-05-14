JR東日本連携、体験型一時保育『駅いく in JR古川駅』　構内アナウンス＆マルス端末できっぷ発券に挑戦！

株式会社あすいく

一時保育検索・予約サービス「あすいく」、および体験型一時保育サービス「ワクいく」を運営する株式会社あすいく（本社：東京都港区、代表取締役：幸脇 啓子）は、体験型一時保育プログラム『駅いく in JR古川駅』を2026年5月30日（土）に開催します。

また、このたび当社は、2026年4月10日付で第2種旅行業種旅行業を取得しました。これにより、これまでの「ワクいく」の取り組みに加え、宿泊・移動を含めワンストップでプロデュースする旅行商品の提供を開始いたします。

主要駅での集合・解散が可能になることで、保護者様は移動の負担なく、よりゆとりあるリフレッシュタイムを。そしてお子様は、移動中から始まる多様な環境下での『ホンモノの体験』を通じて、自らの知的好奇心を存分に発揮します。私たちは、親子双方にとってこれまで以上に価値ある時間を創造し、親子が共に満足できる時間の創出に努めてまいります。

今回の「駅いく」は、宮城県では初めての取り組みであり、新幹線が駆け抜けるJR古川駅を舞台に実施します。当日は、保護者の付き添いなしで仙台駅から新幹線に乗車し、「お仕事」の現場に向かいます。駅構内に自分の声を届ける「構内アナウンス体験コース」（午前実施）と、駅員さんが実際に使っている「マルス端末」で発券操作を行う「マルス操作体験コース」（午後実施）の2つのコースで、移動や体験を通じて、子どもが楽しみながら学べるプログラムを提供します。

「駅いく」をはじめとする、体験型一時保育サービス「ワクいく」は、子どもたちがお仕事を体験している間、保護者の付き添いは不要で、全てのプログラムに保育士が同行します。子どもたちの体験中に保護者は自由な時間を過ごすことができ、子どもの成長体験と保護者のリフレッシュを両立するサービスとして展開しています。

なお、本取り組みは、鉄道事業者が中心となり、社会課題の解決や未来づくりの可能性拡大といった社会的インパクトのあるイノベーションを推進する「TRIP（Tokyo Railway Innovation Partnership）」の支援を受けて実施します。

■ イベント概要

名称：駅いく in JR古川駅

開催日時：2026年5月30日（土）9:30～12:30／13:30～16:30

１.9:30～12:30：構内アナウンス体験コース

２.13:30～16:30：マルス操作体験コース

３.9:30～16:30：構内アナウンス＆マルス操作体験コース

場所：JR古川駅

対象：年中～年長

定員：各コース12名（合計24名、うち３.の通し枠3名）

参加費：各コース21,000 円（３.の通し枠は42,000 円）

※参加費には、Tシャツ、傷害保険、往復新幹線代（仙台駅～古川駅）が含まれています

申し込み締切：2026年5月27日(水) 17:00 まで

URL：https://parent.asuiku.net/ekiiku/jre/furukawa-260530

体験内容（当日の流れ）

※すべてのプログラムに保育士が同行します

■体験型一時保育サービス「ワクいく」と、大人気企画の「駅いく」

当社は、マッチングプラットフォームに加え、2023年より駅や百貨店、企業などの「仕事の現場」で実施する“ホンモノ体験”と保育を組み合わせた「体験型一時保育プログラム」として「駅いく」「探いく」「カーいく」などの「ワクいく」シリーズを展開しています。同プログラムは、休日に保育士がお子さまをお預かりして特別な体験を提供するとともに、その間の保護者が自由な時間を過ごすことができるサービスです。

なかでも、鉄道や駅を舞台にした「駅いく」は、これまで満席・キャンセル待ちが続くほどの人気で、保護者の満足度は平均9.6点（10点満点）、リピート参加率6割超と非常に高い評価をいただいています。また、協業企業との連携も全国へ広がりを見せています。

■TRIP（Tokyo Railway Innovation Partnership）について

TRIPは「TIB CATAPULT※1」にて選定された、都内全域に多様なアセットを持つ鉄道事業（小田急電鉄株式会社、京王電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、JR東日本スタートアップ株式会社、株式会社西武ホールディングス、東急株式会社、西日本鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、東武鉄道株式会社、相鉄ホールディングス株式会社、名古屋鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、東京都交通局）とTIS株式会社が中心となり、社会課題の解決や未来づくりの可能性拡大といった社会的インパクトのあるイノベーションを創出するクラスター※2です。

TRIPWEBサイト：https://tib-trip.com/

TIB CATAPULT WEBサイト：https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/

※1 TIB CATAPULTは、東京都の「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業」として「クラスター」と東京都が協定を締結し、クラスター領域におけるスタートアップとの連携・協働を推進、イノベーション創出を目指す事業です。

※2 クラスターとは、企業や大学、海外支援機関で構成される団体群

■株式会社あすいくについて

株式会社あすいくは” 託児”をキーワードに、保護者も子どももWell-beingな社会づくりをめざして、LINEから1分で一時保育先が見つかるマッチングプラットフォーム「あすいく」を運営しています。

2023年からは、マッチングプラットフォームに加え、駅や百貨店、企業などの「仕事の現場」を舞台に、“ホンモノ体験”と保育を組み合わせた体験型一時保育プログラムを展開。保育士のサポートのもと、子どもたちが現場ならではの魅力に触れながら学べる「体験型一時保育」として、「駅いく」「探いく」「カーいく」などの「ワクいく」シリーズを実施しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社あすいく

所在地：東京都港区虎ノ門 ２-２-１ 住友不動産虎ノ門タワー２F Ｇ-ＳＴＡ ＳＱＵＡＲＥ

代表取締役：幸脇啓子

設立日：2017年12 月

事業内容：一時保育検索・予約サービス「あすいく」の開発・運営、体験型一時保育サービス「ワクいく」の提供

登録番号：長野県知事登録旅行業第2ー731号

ＵＲＬ： https://asuiku.co.jp/