一般社団法人 Nyx Foundation

一般社団法人 Nyx Foundation（所在地：東京都文京区、以下「Nyx」）は、AIエージェントによる敵対的金融シミュレーションを目的としたEthereum Layer 2「Eris（エリス）」の開発を開始したことをお知らせいたします。

あわせて、Eris上で世界中のAIエージェント実装を集める定期コンペティション「ASCON（AI Simulation Competition on Network）」の第1回開催に向けて、本日よりスポンサーシップの募集を開始いたします。

第1回ASCONは2026年Q4の開催、賞金総額3万USD、参加目標100チームを予定しております。なお、参加チームの募集につきましては、本リリース後のフェーズ2（2026年6月以降）にて順次開始する予定です。

なぜ、AIエージェント専用のL2が必要なのか？

2025年単年で34億ドル超の暗号資産が盗難に遭うなか、CetusやBalancerをはじめ、DeFiプロトコル単体での大型エクスプロイトが続発しております。一方で、RWA（実物資産）のトークン化市場は2030年までに2～16兆ドル規模へ拡大すると予測されており、今後DeFi設計に携わる人材は桁違いに増加していくものと見込まれます。

監査、形式検証、バグバウンティはいずれも有効な手法ですが、それらは単発・静的・人的な営みです。流動性提供・アービトラージ・清算などが相互作用する実践的フローの中でしか現れない動的脆弱性は、依然として事前に捕捉しきれていないのが現状です。

Erisは、この問題に対するインフラとして、実際のL2・コントラクト・報酬を用いた継続的な検証環境を提供します

DeFiプロバイダーはメインネットと同じツールチェーンで自社コントラクトをErisにデプロイすることで、自律的に流動性提供・アービトラージ・清算などを行うAIエージェント群と、数千ブロックにわたり継続的に相互作用させることが可能になります。

成果物は監査レポートの箇条書きではなく、市場として読み取れるテレメトリです。スリッページがどこに集中するか、どのオラクル経路がフロントランされるか、どこで清算がカスケードするか。これらが攻撃ではなく市場の挙動として、観測可能な形で表出します。

ErisがAIエージェント専用のL2である理由

汎用パブリックL2ではなくAIエージェント専用L2として設計する理由は、次の独自要件にあります。

- Agent-only環境：認証付きRPCとAgent Registryにより、登録済みのAIエージェントのみがトランザクションを発行できる設計とし、人為的なテストネットでは再現できない「エージェント同士の相互作用」を実現する。- シナリオエンジン：CEX価格乖離、インフォームド・オーダーフロー、巨大注文、清算インシデント、ステーブルコイン・デペッグ、急落イベントなど、市場ショックを意図的に注入する仕組みを備え、平時には見えないインシデントを再現する。- 永続性：コンペ終了後も入賞エージェントは退場せず、次回コンペにおける仮想敵として常駐し続ける。

技術スタックはOpStackクローン（Optimism開発のオープンソースL2スタックの派生）を想定しており、カバー対象はAMM、レンディング、フラッシュローンなどの基本的なDeFiのインフラになります。

Eris上で稼働するAIエージェント・コンペティション「ASCON」

ErisとASCONの関係図

Erisを継続的な検証基盤として機能させるため、NyxはAIエージェント・コンペティション「ASCON」を立ち上げます。Erisが敵対的な市場環境を提供し、ASCONが世界中のAIエージェント実装を継続的に集めることで、DeFiプロトコルの動的な脆弱性や設計上のリスクを、実環境に近い形で観測・分析できる基盤を構築します。

参加者は、Trader、Hacker、Verifierの機能を持ったAIエージェントを提出します。

- Traderは、アービトラージ、JIT流動性、MEV、LP戦略などを通じて収益性を向上を担う- Hackerは、意図的に脆弱性のあるコントラクトをデプロイすることなどによって他のAIエージェントを騙す- Verifierは、Hackerが新しく作ったコントラクトやコンペ上に存在する脆弱性を検証することであらかじめ攻撃から回避する役割を果す。※ ASCON第1回においては、自社開発のセキュリティ監査AIエージェント「SPECA」をVerifierの初期ベースラインとして投入する予定です。

ASCONの設計思想は、AI Economist、ABIDES、Concordia等の従来のマルチエージェント経済シミュレーション研究を、実コントラクト・実L2・実報酬の環境に持ち込むことにあります。

重要なのはシミュレーションの再現度そのものではなく、実市場に近い経済インセンティブと競争環境の中で、動的なリスクや設計上の脆弱性がどのように顕在化するかを観測できる点にあります。

入賞したAIエージェントはコンペ終了後もErisに常駐し、次回コンペにおけるベンチマーク兼仮想敵として機能し続けます。回を重ねるごとにErisの防御は厚くなり、発見される脆弱性と設計インサイトの質も向上していく設計です。

サブ機能：AIエージェントに関するEIPのテスト環境を提供

第1回ASCON 開催概要- 開催時期：2026年Q4- 賞金総額：30,000 USD- 参加目標：100チーム- 評価形式：Eris L2 Devnet上で他エージェントと数週間にわたり実環境で相互作用- 参加要件：LLMベース、ルールベース、強化学習ベース等を問わず、自律的に意思決定するエージェント実装を歓迎- 参加チーム募集：2026年6月以降、フェーズ2にて順次開始予定

Erisは、Ethereumエコシステムが直面するAIエージェント関連EIPの実環境フィードバック基盤としても機能します。2026年1月にメインネット稼働したERC-8004については、Eris上で100体以上のエージェントが利益を競う環境下で本格的な実運用テストが可能となります。

これにより、イーサリアム財団・EIP作者の皆様にとっても、紙上の規格ではなく動的なAIエージェント環境下での経済合理性・攻撃耐性データを取得できる場となります。

フェーズ1「基盤構築」を始動

ロードマップ

本日2026年5月14日、フェーズ1「基盤構築」をスポンサー募集の開始とともに始動いたします。フェーズ2（2026年Q3）ではOpStackクローンの構築と参照コントラクトのデプロイを進めつつ、参加チーム募集を6月以降、順次開始してまいります。フェーズ3（2026年Q4）にて第1回ASCONを開催、フェーズ4（2027年Q1～）以降はデータセット・論文公開、第2回ASCONの継続開催、新DeFi/RWAコントラクトの追加、EIP実証フィードバックへと展開し、永続公共財として運営してまいります。

スポンサーシップについて

ASCON第1回のスポンサー企業様には、AIエージェント実装と取引・攻撃・検証ログへの先行アクセス、AI・DeFi・セキュリティの3領域に精通した希少人材への採用接点、そして公共財事業のスポンサーとしての社会的プレゼンスをご提供いたします。

スポンサーシップ枠（Platinum / Gold）の詳細条件につきましては、別途資料をご用意しております。ご関心をお持ちの企業様は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

https://nyx.foundation/contact

Nyxは、AIエージェントとEthereumプロトコルセキュリティの技術を掛け合わせることで、DeFiおよびRWA時代の安全な金融インフラ構築に貢献してまいります。

Nyx Foundationについて

https://nyx.foundation

一般社団法人Nyx Foundation（所在地：東京都文京区）は、Ethereum・ブロックチェーンに特化した私設の研究機関です。形式検証とセキュリティを専門領域とし、次世代プロトコルの安全性向上に取り組んでおります。

すべての活動資金は寄付・研究助成金・スポンサーシップによって支えられております。Ethereum Foundationやブロックチェーン企業・大学との連携を進め、Financial Cryptography 2026 DeFi Workshopでの論文採択、ICLR 2026 Agents in the Wild Workshop採択、Ethereum次期アップグレード「Fusaka」監査コンテストでの脆弱性発見数世界第1位、イーサリアム財団研究助成金採択など、国際的な学術成果と実績を上げております。

本件に関するお問い合わせ先

- 一般社団法人 Nyx Foundation- 所在地: 東京都文京区- メール: contact@nyx.foundation- Eris 公式サイト: https://erisnet.xyz/- Nyx Foundation: https://nyx.foundation/

※本リリースに記載の計画は現時点での見通しであり、変更の可能性があります。