TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定アイテムがサンキューマートに初登場！全品390円(税込429円)で6月中旬に発売！

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で6月中旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、5月15日（金）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/naruto(https://thankyoumart.jp/blogs/news/naruto)

TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定アイテムがサンキューマートに初登場します。

うずまきナルトやうちはサスケをはじめとするキャラクターたちをフィーチャーした、ファン必見のアイテムラインナップです。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年5月15日（金）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/naruto

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年6月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・各里のマークとキャラクターデザインで楽しむ世界観アイテム！ 全22アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、各里を象徴するモチーフをはじめ、キャラクターたちのデザインを豊富に取り入れ、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の魅力や世界観を楽しめるデザインに仕上げました。

日常使いしやすい「洗濯ネット」や「アクリル前髪クリップ」など自宅で活躍するアイテムをはじめ、ランダム仕様の「缶バッジ」や「アクリルキーホルダー」などコレクション性の高いアイテムまで、幅広いラインナップです。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆ランダムミニクリアケース、ランダム缶バッジ／各390円（税込429円）※ランダムミニクリアケースはよりどり2点で390円（税込429円）

キャラクターのイメージカラーを活かした「ランダムミニクリアケース」は、全7種のデザインで登場します。

「ランダム缶バッジ」は全7種で展開し、単体で楽しめるほか、集めて並べることで世界観が広がるアイテムです。

◆アクリル前髪クリップ、顔隠しケース 2P、ランダムアクリルキーホルダー、アクリルクリップ 2P／各390円（税込429円）

「前髪クリップ」は、キャラクター同士の組み合わせが魅力的なデザインです。

「顔隠しケース」は、学生証やカード等の顔写真を隠すことができ、プライバシー保護にも配慮した実用性の高いアイテムです。

ランダム仕様の「アクリルキーホルダー」も全7種で登場します。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/