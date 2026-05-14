TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定アイテムがサンキューマートに初登場！全品390円(税込429円)で6月中旬に発売！
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で6月中旬より入荷次第販売開始いたします。
また公式オンラインショップでは、5月15日（金）12時より先行予約を受け付けいたします。
特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/naruto(https://thankyoumart.jp/blogs/news/naruto)
TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の限定アイテムがサンキューマートに初登場します。
うずまきナルトやうちはサスケをはじめとするキャラクターたちをフィーチャーした、ファン必見のアイテムラインナップです。
【WEB先行予約受付】
■予約受付期間 ：2026年5月15日（金）12:00～
■販売場所 ：公式オンラインショップ
■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/naruto
※商品ページは、予約開始時に公開となります
※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください
※各商品上限数に達し次第受付終了となります
【店頭販売】
■販売開始日：2026年6月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始
■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）
※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます
・各里のマークとキャラクターデザインで楽しむ世界観アイテム！ 全22アイテムのラインナップ
今回登場するアイテムは、各里を象徴するモチーフをはじめ、キャラクターたちのデザインを豊富に取り入れ、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の魅力や世界観を楽しめるデザインに仕上げました。
日常使いしやすい「洗濯ネット」や「アクリル前髪クリップ」など自宅で活躍するアイテムをはじめ、ランダム仕様の「缶バッジ」や「アクリルキーホルダー」などコレクション性の高いアイテムまで、幅広いラインナップです。
■商品ラインナップ
全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）
■ピックアップ商品
◆ランダムミニクリアケース、ランダム缶バッジ／各390円（税込429円）※ランダムミニクリアケースはよりどり2点で390円（税込429円）
キャラクターのイメージカラーを活かした「ランダムミニクリアケース」は、全7種のデザインで登場します。
「ランダム缶バッジ」は全7種で展開し、単体で楽しめるほか、集めて並べることで世界観が広がるアイテムです。
◆アクリル前髪クリップ、顔隠しケース 2P、ランダムアクリルキーホルダー、アクリルクリップ 2P／各390円（税込429円）
「前髪クリップ」は、キャラクター同士の組み合わせが魅力的なデザインです。
「顔隠しケース」は、学生証やカード等の顔写真を隠すことができ、プライバシー保護にも配慮した実用性の高いアイテムです。
ランダム仕様の「アクリルキーホルダー」も全7種で登場します。
・「サンキューマート」とは
「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。
Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。
ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。
■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/
■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/
■X：https://x.com/thankyoumart
■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart
■LINE：https://page.line.me/366isabj
エルソニック株式会社
所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立： 1995年7月7日
URL： http://www.elsonic.co.jp/