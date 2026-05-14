蔵王温泉の老舗ホテル「JURIN」イベント「温泉サウンド」開催のお知らせ

株式会社 高見屋旅館

蔵王の豊かな自然と共に、全国で活躍するアーティストのライブやこだわりのお食事、自然を満喫するアクティビティ、そして温泉をお楽しみいただけるプログラムをご用意しております。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【イベント概要】温泉サウンド2026

■日程

2026年7月4日（土）15:00～22:00

チェックイン 15:00 ／ チェックアウト 10:00

※宿泊者限定イベントとなります

■会場

JURIN（〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉上ノ台814）

※本イベントは「JURIN」へのご宿泊者限定のイベントとなります。

■WEBサイト

リンク挿入





■コンテンツ

＜LIVE & DJ＞

LIBRO

日本のヒップホップ・シーン黎明期から活動をスタート。97年にラップ、トラックメイク双方を手がけるスタイルでデビュー。98年にリリースしたミニ・アルバム「胎動」は、様々なアーティストが自分のスタイル確立に切磋琢磨するヒップホップ・シーンの中において、全く新しい風を吹き込むオリジナリティ性を提示、大きな話題を呼ぶこととなった。03年の「三昧」以降は、トラックメイカーとしてあらゆるジャンルの匂いを取り入れつつも、何にも偏ることなく自らのジャンルに昇華してしまう突出したセンスでラッパーやシンガーにトラックを提供。09年には自身のレーベル「AMPED MUSIC」を立ち上げる。リリースをコンスタントに続け、最新作は2025年発表の『なかいま』。デビューから20年を経ても、なおフレッシュでオリジナリティを進化させ続けるアーティスト。

Bio & Discography: https://bio.to/libro

X: https://x.com/LibroAmped

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxhPsqKunv6674tZcQoEzOg

Instagram: https://www.instagram.com/libro_ampedmusic

青谷明日香

ピアノ弾き語りシンガーソングライター、青谷明日香。郷愁あふれる田舎の風景から、哀愁ただよう都会のビルの風景まで、様々な主人公の物語を歌い紡ぐ。

「FUJI ROCK FESTIVAL」「New Acoustic Camp」「森、道、市場」「オハラ☆ブレイク」などの大型野外フェスや、お寺、神社、公民館、カフェ、バー、旅館等、場所を選ばないスタイルで、演奏ツアーを敢行。また、CM 楽曲制作、テレビ番組主題歌、映画主題歌・劇伴の楽曲制作も行う。

http://www.aoyaasuka.com

Instagram: https://www.instagram.com/aoya_asuka/

米山ミサのソロプロジェクト。

2018年頃より、ガットギターの弾き語りで活動を開始。

2020年、1stAlbum”三度見る”をリリース。

2021年、コントラバス奏者の服部将典、ドラマー藤巻鉄郎とトリオ”浮と港”を結成。同メンバーにゲストを迎え、2022年に2ndAlbum “あかるいくらい” をSweetDreamsPressよりリリース。以後、全国各地を巡り歌っている。

Instagram: https://www.instagram.com/buoy_live/

Suzu Toyama

2006年生まれ。ミュージシャン、表現者。10歳から8年間イギリスに単身留学する。ギターを触り始めたコロナ禍をきっかけに、曲作りを始める。2022年、セルフプロデュースアルバム「16 sixteen」と「black hole」を BandCamp に初発表。2023年宅録アルバム「SUN」、2024年に「swim」をサブスクでリリース。Fuji Rock Festival ‘24 出演。現在は新しいアルバムに向けて準備中。

Instagram:https://www.instagram.com/s_.u_.z_.u______/

Satoshi Miya (broken sport)

tokyoを軸に様々な場面でDJとして活動。

FUJI ROCK FESTIVAL 2022 CITROEN booth, GO OUT JAMBOREE 2023等の招致も受る。

2023より渋谷最高峰 日本最大級の屋上展望空間SHIBUYA SKYでTOMOYUKI TANAKAがプロデュースを手掛けるParadice LoungeでレギュラーDJを務める。

また、”ヨガと音楽" をテーマに情熱を注ぎ探求。ヨガクラスにターンテーブルを持ち込みライブでセッションするスタイルは国内ではパイオニアとしてその存在感を示し、日本武道館をはじめ全国各地また海外において大型フェスティバルへの招致も受けている。

2021年 ヨガプラクティスをテーマに製作したMIX CDシリーズ "WITH YOUR PRACTICE" は、ディスクユニオン shibuya -club/techno- weeklyチャート 1位を獲得。

Instagram:https://www.instagram.com/satoshi_miya_/

＜FOOD & DRINK＞

山形に、フード＆ドリンク大集合！

山形を中心に近郊から、魅力的なお酒のつくり手や、ここでしか味わえない山形のお料理が集結！



出店者情報は、順次HPでご紹介します。

＜ACTIVITY＞

蔵王温泉伝統の稲花餅（いがもち）作りワークショップや、星空観測、朝ヨガ、サウナなどの体験アクティビティをお楽しみいただけます。自然と共にリラックスしたひと時をお過ごしください。

朝ヨガリトリート

頑張っているアナタへご褒美を。自分自身に意識を向けてゆったり心とカラダを癒すリラックスタイム。

・時間｜6:00～6：50

・場所｜JURIN敷地内 スカイパーク（雨天、強風時は室内会場で行います。）

・料金｜無料

・予約｜チェックイン時にご予約ください

・持ち物｜動きやすい服装でお越しください。ヨガマットは主催者側でご用意いたします。

稲花餅ワークショップ

稲花餅ワークショップは予約制となります。



＜先着30名様＞

・時間｜翌日 7/5(日) ※各回15名様

１. 9:30～10:00、２.10:00～10:30

・料金｜1名500円（税込）

・予約｜チェックイン時にご予約ください。

■ご予約方法

当施設ホームページよりご予約ください。

https://zao-jurin.com/

※本イベントは「JURIN」のご宿泊者限定のイベントとなります。

当施設 JURINについて

2022年11月に「木々と暮らす、薪火リゾート」としてリニューアルした蔵王温泉の老舗ホテル「JURIN」。高原から見晴らす景色に癒され、薪火ラウンジや薪火グリルで香りを楽しみ、記憶に残る時間をお過ごしいただけます。グリーンシーズンでは自然を満喫できる体験アクティビティのほか、ウィンターシーズンは蔵王温泉スキー場上の台ゲレンデ直結の立地を活かしてスキー・スノーボードなどウィンタースポーツを満喫いただけます。

焚き火ラウンジロビー施設からの景色テラスサウナ客室例

お問い合わせ

JURIN（株式会社 高見屋旅館）

〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉上ノ代 94-1

電話：023-694-9511

URL：https://zao-jurin.com/

SNS：jurin_zaoonsen(https://www.instagram.com/jurin_zaoonsen/)