株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、2026年5月27日に開催されますEight主催「Meets 第5回 経営企画部 戦略サミット」にて、経営管理プラットフォーム「AVANT Chart」を活用した成功事例をご紹介いたします。

本イベントは、企業の経営企画部門の責任者やリーダー層が一堂に会する、経営企画の実践に特化したものです。

先進的な取り組みを行う企業や専門家によるセッション、ラウンドテーブル、ワークショップを通じ、参加者同士が深い議論とネットワーキングを行える、経営課題の解決に向けた本質的な議論を行う場です。



アバントは本イベントのソリューションピッチにて、複雑なグループ経営管理の現場において、経営企画担当者が抱える「数値の可視化」や「迅速な報告」の課題に対し、どのようにアプローチしたのかを解説します。

「AVANT Chart」の実際の操作画面をお見せするデモンストレーションを交え、バラバラなデータを統合・可視化し、いかにして経営判断のスピードを高めるのか、その一連のプロセスを実演いたします。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/552_1_01cb509b6d4fc2eac6a5991a51a04e01.jpg?v=202605141251 ]

アバントの講演内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/552_2_47f90b1888c07beb347b3d0065ac4c9f.jpg?v=202605141251 ]

※開催の都合上、講演時間など予告なく変更になる場合もございます。ご了承ください。

詳細を見る :https://eight-event.8card.net/meets/summit_cp/

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析・評価・モニタリングを実現「AVANT Compass」

連結財務諸表を可視化し、シナリオ作成・比較・将来予測「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA