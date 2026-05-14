ゲーミングモニターシリーズ「LG UltraGear(TM)」、最大リフレッシュレート300Hz対応モデルなど計8モデルを順次発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、ゲーミングモニターシリーズ「LG UltraGear(TM)」の新モデルとして、販売店限定モデルを含む計8つのモデルの発売を決定し、2026年5月下旬より順次発売します。

「LG UltraGear(TM)」シリーズは、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするため、高画質による美しさと高速表示による速さを両立する機能を備えた、“勝つ”ためのゲーミングモニターです。

このたび発売するモデルは、画面サイズ31.5～23.8インチのラインナップで、共通して発色が鮮やかで自然な映像表現を実現するIPSパネルを採用。sRGBを99%（標準値）カバーしており（※1）､ゲームのなかの世界をより忠実に再現することができます。加えて、近年、多くの映像で採用されているHDR再生にも対応しているため、ゲームタイトルがHDRに対応していれば､明るいシーンはより鮮やかに、暗いシーンは色合いの潰れを抑えて繊細に表示します。

また、高速な動きでも画面のぼやけ（モーションブラー）を感じさせない応答速度と、高リフレッシュレートが特長で、特にFPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高い視認性を実現します。VRR（可変リフレッシュレート）にも対応し、ちらつき（ティアリング）やカクつき（スタッタリング）を軽減し、滑らかな映像表示でゲームプレイに没頭できます。

さらに、ゲームプレイにおいては致命傷になりかねない遅延を抑えるDASモードを搭載。（※2）その他にも、暗いシーンでもターゲットを視認しやすくする「ブラックスタビライザー」、ターゲットポイントを中央に表示させて射撃精度を高める「クロスヘア」、ゲームのフレームレートを画面に表示させる「FPSカウンター」など、プレイヤーを勝利に導く機能を実装しています。

（※1）「27G64NA-B」のみデジタルシネマ規格「DCI-P3」を93%カバー。

（※2）DASモードは自動設定です。

＜発売概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/478_1_ce3cc325ffe9575cd5494a8e90ee8936.jpg?v=202605141251 ]

【主要スペック】※型番をクリックすると、各モデルの製品ページに遷移します。

「32G620B-B」（左）、「27G64NA-B」（右）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/478_2_c4ed814b517e353782a8b758bea71e6d.jpg?v=202605141251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/478_3_60c8535e4e6db0e7943d9683587511ca.jpg?v=202605141251 ]

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。