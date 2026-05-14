韓国・明洞のライブコマース拠点「MANGO BUSY」にてTikTok Shop配信を実施　日本人ライバーとして過去最大級の売上規模を記録

株式会社MOB

株式会社MOB(https://mobmart.co.jp/news/y3BPf343)（本社：東京都港区東麻布1-28-12-6B）が運営するTikTok Shopライブコマースチャンネル「MOBmart」は、2026年5月9日・10日の2日間、韓国・明洞にあるライブコマース拠点「MANGO BUSY」にてライブコマース配信を実施いたしました。

「MANGO BUSY」は、韓国国内のみならず世界中のトップライバーやライブコマース事業者が集まる、韓国ライブコマース業界を代表する拠点の一つです。

今回の配信では、MOBmartのプリンスこうやが出演し、日本と韓国を跨いだライブコマース施策に挑戦いたしました。

■ 「MANGO BUSY」入口看板にプリンスこうやを掲載

今回、MANGO BUSY施設入口の大型看板に、プリンスこうやを掲載いただきました。

同看板は、実績・影響力・話題性などを総合的に評価された一部の配信者・ブランドのみが掲載される特別なスペースとなっており、韓国国内のトップライバーたちにとっても象徴的な存在として知られています。

日本人ライバーとして現地で掲載されたことは、日本のライブコマース市場の成長を示す象徴的な事例の一つであると考えております。

■ 日本人ライバーとして過去最大級の売上規模を記録

今回の配信では、MANGO BUSY関係者へのヒアリングおよび当社確認の範囲において、日本人ライバーとして過去最大級となる3000点以上の販売、売上規模を記録いたしました。

また、男性ライバーとしてもトップクラスの販売実績となり、配信中は国内外から大きな反響をいただきました。

この結果は、日頃よりご支援いただいている企業様、関係者の皆様、そして視聴者・リスナーの皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

■ ライブコマース市場のさらなる発展へ

MOBmartは、TikTok Shopを中心に、ライブコマースを通じた新たな購買体験の創出に取り組んでおります。

今後は日本国内のみならず、韓国をはじめとした海外市場との連携も強化し、ライブコマース市場のさらなる発展に貢献してまいります。

また、MOBmartでは現在、一緒にライブコマースへ挑戦いただけるライブコマーサーの方、ならびに商品PR・販売をご検討されている企業様を募集しております。

【お問い合わせ先】

担当：十河

Mail：togawasuguru@nacmob.jp

HP:https://mobmart.co.jp/news/y3BPf343