新しい学校のリーダーズ、自身初のラテンアメリカツアーを発表　ヨーロッパ公演に加え、チリ・ブラジル初上陸を含む3カ国3都市の開催が決定

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グローバルシーンで圧倒的な存在感を放つ新しい学校のリーダーズが、2026年12月に自身初となるラテンアメリカツアー「FIRST LATIN AMERICA TOUR 2026」の開催を発表した。チリ・ブラジル・メキシコの3カ国3都市を巡る今回のツアーは、グループにとって複数の歴史的なマイルストーンとなる。

長年のファンが待ち望んでいたチリ・サンティアゴにて、Teatro Caupolicanでの初ワンマンライブがついに実現。南米最大級の音楽フェスティバルとして世界的に知られる「Primavera Sound São Paulo」への初出演も決定し、ブラジルへも初上陸を果たす。そしてメキシコシティでは、海外で自身最大規模となるVelodromo Olimpicoでのワンマンライブを開催する。

2021年に88risingよりグローバルデビューを果たして以来、世界中のステージを席巻してきた新しい学校のリーダーズ。TikTokで33億回再生を突破した「オトナブルー」、「Coachella Valley Music and Arts Festival」への単独出演、「Jimmy Kimmel Live!」でのアメリカ初テレビ出演、そして33都市・約11万人を動員したワールドツアーを経て、今やラテンアメリカのファンをも熱狂させるに至った。

また、5月8日には最新グローバルシングル「Chanka Chanka」を88risingよりリリース。日本の祭囃子（まつりばやし）や妖怪・百鬼夜行の世界観をモチーフに、伝統的な日本のフォークカルチャーと現代のダンスビートを融合させた、彼女たちの新境地を示す一曲だ。4月26日の東京公演で初披露され、会場を一体化させた本楽曲は、ラテンアメリカのステージでも披露されることが期待される。

日本をはみ出し、世界のステージで旋風を巻き起こし続ける新しい学校のリーダーズ。さらなる高みへと駆け上がる彼女たちの活躍に注目したい。

■FIRST LATIN AMERICA TOUR 2026

12月3日（木）チリ・サンティアゴ｜Teatro Caupolican

12月5～6日 ブラジル・サンパウロ｜Primavera Sound ※

12月8日（火）メキシコ・メキシコシティ｜Velodromo Olimpico

■その他海外公演

5月16日（土）アメリカ・ロサンゼルス｜Zipangu ※

7月16日（木）チェコ・オストラバ｜Colours of Ostrava ※

7月18日（土）ドイツ・ベルリン｜Lollapalooza Berlin ※

7月19日（日）イギリス・ロンドン｜Roundhouse

9月6日（日）アメリカ・シアトル｜Bumbershoot ※

※フェスティバル出演

チケット情報および最新情報は公式サイト・SNSをご確認ください。

【プロフィール】

自称“青春日本代表”。パワフルなダンスと全曲メンバー振り付けのライブが注目を集め、アジアカルチャーを発信する88risingより2021年に世界デビュー。昨年は米・Coachellaに単独出演、日本7都市を含む世界33都市にて計11万人を動員するワールドツアーを成功させるなど、国内外で躍進を続ける。

【オフィシャルホームページ】

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