2026年5月16日（土）から全国のマツモトキヨシ・ココカラファインにて「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」開催

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（東京都千代田区）は、2026年5月16日（土）より、全国のマツモトキヨシ・ココカラファインにて「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」が開催されることをお知らせします。

期間中は、限定店舗でのオリジナルグッズ販売、総勢580名様への抽選プレゼント、数量限定の先着プレゼントに加え、限定店舗での描き下ろしデザインの顔出しパネルやマツキヨココカラ公式アプリへ「リラックマ」が登場するなど多数展開されます。

■コラボキャンペーン概要

キャンペーン期間：2026年5月16日（土）～7月15日（水）

開催場所：全国のマツモトキヨシ・ココカラファイン（一部施策は限定店舗）

特設サイト：https://bit.ly/4s7qfFR

SNS：

・マツキヨココカラ公式X（@matsucoco_co）

https://x.com/matsucoco_co

・マツキヨココカラキャンペーンX（@mcc_cp）※景品や商品の実物写真を発信

https://x.com/mcc_cp

◆マツモトキヨシ・ココカラファイン限定店舗でのオリジナルグッズ販売

マツモトキヨシ・ココカラファインの限定店舗にて、オリジナルグッズ4アイテムが5月16日（土）より発売されます。

※数量限定のため、無くなり次第終了

※取扱店舗は特設サイトよりご確認ください

◆総勢5８0名様にオリジナルグッズが当たる！３つの抽選キャンペーンを実施

１.買って応募

総勢500名様にリラックマのコラボオリジナルグッズが当たるキャンペーン。

対象商品1点以上を含む各コースの条件金額以上のお買い上げレシートで1口応募いただけます。

Aコース 3,000円（税込）以上 「オリジナルぬいぐるみ4種セット」100名様

Bコース 1,000円（税込）以上 「オリジナルサウナハット＆ミニおかいものかご」200名様

Cコース 1,000円（税込）以上 「マツキヨココカラ＆カンパニー専用QUOカードPay 1,000円分」200名様

応募期間：2026年5月16日（土）～7月22日（水）23：59

レシート対象期間：2026年5月16日（土）～7月15日（水）23：59

※応募コースごとに応募条件が異なります。

２.クイズに答えて応募

LIPSアプリとマツキヨココカラ公式アプリを連携し、専用フォームからクイズに答えることで応募できるキャンペーン。本コラボ限定デザインの、コスメ、スキンケア用品の収納やアクセサリー収納に便利なポーチが賞品です。

応募期間： 2026年5月16日（土）～7月15日（水）23：59

３.Xで応募

マツキヨココカラXをフォローし、対象投稿に「#マツココリラックマ」をつけて引用ポストすることで応募できるキャンペーン。抽選で「エコバッグ＆フェイスタオル＆マツキヨココカラ商品5,000円分」が当たります。第1弾・第2弾でデザインが異なり、エコバッグはレジ袋風、フェイスタオルはレシート風のデザインです。

第1弾 応募期間：2026年5月16日（土）～6月15日（月）23：59

第2弾 応募期間：2026年6月16日（火）～7月15日（水）23：59

◆コラボ限定のアイテムがもらえる！２つの先着プレゼントも実施

１.お店でもらえる！数量限定先着プレゼント｜全2弾

マツモトキヨシ・ココカラファインの店舗にて税込1,000円以上のお買い物をしていただいた方に、カードケース（ランダム全4種）やスライダーポーチ（ランダム全2種）を先着順で1点プレゼントします。

【第1弾】マツキヨココカラ公式アプリで受取

マツキヨココカラアプリ会員限定で1,000円（税込）以上のお会計時に引換画面をご提示で

「カードケース(ランダム全4種)」を先着順で1点プレゼントします。

【第2弾】LIPSアプリで受取

マツキヨココカラ限定店舗で1,000円（税込）以上のお会計時にLIPSアプリ画面をご提示で

「スライダーポーチ(ランダム全2種)」を先着順で1点プレゼントします。

＜受け取り期間＞

第1弾 受取期間：2026年5月16日（土）～７月15日（水）

第２弾 受取期間：2026年６月16日（火）～７月15日（水）

※数量限定のため、無くなり次第終了

※取扱店舗は特設サイトよりご確認ください

２.対象商品を買ってもらえる！数量限定先着プレゼント｜全2弾

マツモトキヨシ・ココカラファインの一部店舗でそれぞれ対象商品をご購入のうえ、引換画面をご提示いただいた方に、「リラックマ」コラボアイテムを先着順で1点プレゼントします。先着数量限定となりますので、ぜひ店頭で対象商品をお買い求めください。

＜対象プレゼント／対象商品＞

【第1弾】

・「歯ブラシスタンド（ランダム全2種）」：花王のピュオーラ・ディープクリーンの全商品から1,000円（税込）以上ご購入

・「タオルポーチ（ランダム全2種）」：花王のロリエの全商品から1,000円（税込）以上ご購入

・「ハンドタオル（ランダム全2種）」：花王のビオレザボディ・ビオレハンド・ビオレキッチンハンドジェルの全商品から1,000円（税込）以上ご購入

・「ヘアバンド（全1種）」：花王のニベア2WAY洗顔・ジェルクレンズの全商品から1点以上ご購入

【第2弾】

・「フラットポーチ（全1種）」：花王の8x4の全商品（※8x4MENは対象外）から500円（税込）以上ご購入

・「アクリルマーカー（ランダム全2種）」：大塚製薬のゼリー・スラリーの全商品から1,000円（税込）以上ご購入

・「サテン巾着（全1種）」：I-neのYOLU ヘアケアの全商品（※サシェは対象外）から1,600円（税込）以上ご購入

・「目薬ケース（全1種）」：参天製薬の対象目薬から1点以上ご購入

＜受け取り期間＞

第1弾 受取期間：2026年5月16日（土）～７月15日（水）

第２弾 受取期間：2026年６月16日（火）～７月15日（水）

※数量限定のため、無くなり次第終了

※取扱店舗は特設サイトよりご確認ください

◆ 描き下ろしデザインの顔出しパネルが限定店舗に登場！

描き下ろしデザインの顔出しパネルが限定店舗に設置されます。詳細は特設サイトにてご確認ください。

実施期間： 2026年5月16日（土）～7月15日（水）

◆ マツキヨココカラ公式アプリに「リラックマ」が登場！

マツキヨココカラ公式アプリに「リラックマ」が登場します。ルーレットでお得なクーポンも取得いただけます。詳細は特設サイトにてご確認ください。

実施期間：2026年5月16日（土）～7月15日（水）

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▼もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://x.com/rilakkuma_gyr

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎えます！きたる10周年を目前に、チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトがオープンしました♪

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトです。

10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください！

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.