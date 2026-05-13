dアニメストアにてLiSA×「魔法科高校の劣等生」特集を公開中！原作小説やコミカライズの全巻セットが期間限定で50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、5月8日（金）に公開された劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の主題歌「YES」を担当するLiSAさんへのインタビューを含む特集記事を公開中です。また、5月31日（日）までの期間限定で、「魔法科高校の劣等生」の原作小説やコミカライズの全巻セットが50％OFFで購入できるキャンペーンも開催しています。「魔法科高校の劣等生」を、dアニメストアで楽しみ尽くしてください！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 一部個別課金あり

(C)2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会▼LiSAさんが「魔法科高校の劣等生」を語る！豪華プレゼントもあります！

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000100

▼概要

【キャンペーン内容】

「魔法科高校の劣等生」（ノベル）、「魔法科高校の劣等生 古都内乱編」（コミック）全巻セット割引

【キャンペーン期間】

2026年5月1日（金）0:00～2026年5月31日（日）23:59

●ノベル

魔法科高校の劣等生

35冊セット

24,387円 ▶ 12,188円

●コミック

魔法科高校の劣等生 古都内乱編

1～5巻セット

3,641円 ▶ 1,818円

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◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】