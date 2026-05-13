「Rocket Now（ロケットナウ）」がサントリーの「ジハンピチケット」で配送パートナーの熱中症対策を支援

CP One Japan合同会社

送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」を運営するCP One Japan合同会社（以下、「当社」）は、配達パートナーの熱中症対策・水分補給支援の一環として、サントリービバレッジソリューション株式会社が提供する企業が従業員へ飲料を配布することができる法人サービス「ジハンピチケット」を導入します。

近年、気候変動の影響などにより暑熱環境がさらに深刻化していることから、企業による夏場の熱中症対策の重要性が一段と高まっています。特に、配送や建設、警備など、屋外で働く人々にとっては、必要なタイミングで冷たい飲料を確保することが難しいという課題があります。こうした問題に対し、CP One Japanは、当社の大切な存在であるロケットナウの配達パートナーの皆さまに、安全かつ安心して業務に取り組んでいただける環境づくりを進めてまいりました。

本施策では、対象となる配達パートナーにデジタルチケットを配布し、全国の「ジハンピ」対応自販機で飲料を引き換えられる仕組みを提供します。配達中でも場所や時間に制約されることなく、必要なタイミングで手軽に冷たい水分を補給できる環境を整え、熱中症対策と安全な業務遂行を支援することを目指します。

■ 本施策の概要

実施内容： サントリー「ジハンピチケット」を活用した配達パートナー向け飲料配布

対象： 新規ドライバーおよびリワードプログラム対象ドライバー（5月27日時点でリワードプログラムの対象となっているドライバー）

※リワードプログラム対象ドライバーとなるには、所定の条件を達成いただく必要があります。

※詳細につきましては、後日公式SNSにてご案内いたします。

実施期間： 2026年6月1日～8月30日

利用方法：

1. 「ジハンピ」アプリをダウンロード

2. 所定のパスコードを入力し、チケットを受け取る

3. 企業から受け取った所定のパスコードを入力する

4. アプリ内で支払い方法をジハンピチケットに設定

5. 「ジハンピ」対応自販機で飲料と引き換え

CP One Japanは、今後も配達パートナーの健康に配慮した取り組みを通じて、ロケットナウユーザーの皆さまにも安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

Rocket Now（ロケットナウ）について

ロケットナウは、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。和食、洋食、ヘルシー志向の料理など多彩なジャンルの料理から、デザートやドリンクまで迅速かつお得にお楽しみいただけます。サービスは、北海道、東北（宮城）、関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）、中部（愛知・静岡）、関西（大阪・京都・兵庫・三重・奈良・滋賀・和歌山）、広島、九州（福岡）を中心に展開中です。

ロケットナウのアプリは、グローバルマーケットインテリジェンス企業の「センサータワー（Sensor Tower）」が主催する「Sensor Tower APAC Awards 2025」にて、「2025年に世界でローンチされた飲食店注文・フードデリバリーアプリ部門」で「世界最多ダウンロード数を記録」したアプリに認定されました。また、『Best App Award 2025』において、カテゴリ別部門ショッピングカテゴリ優秀賞を受賞。iOS／Androidの両アプリストアのダウンロード数は、フードデリバリーアプリ部門10カ月連続1位を獲得しました*1。アプリはサービス開始*2から15カ月で500万ダウンロードを突破するなど成長を続けています。

＊1 2025年7月～2026年4月 iOS、Android 統合ベース ＊2 2025年1月14日 サービスリリース時点 （出所：Global Market Intelligence: Sensor Tower）

CP One Japanについて

CP One Japan合同会社は、NYSE（ニューヨーク証券取引所）に上場しているFortune 150のテクノロジー企業Coupang, Inc.（NYSE: CPNG）の日本法人です。CP One Japanは、日本国内で「ロケットナウ（Rocket Now）」ブランドのフードデリバリーサービスを運営しており、Coupangの技術力と革新的な物流ソリューションを生かして、迅速で信頼性の高い顧客志向のフードデリバリーサービスを日本の消費者に提供することに尽力しています。

「ジハンピチケット」について

サントリーの自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」が対応している全国の自販機を活用して、従業員へ飲料を配布することができる法人サービスです。企業が従業員へチケットを配布し、従業員は対象の自販機で飲料と引き換えることができます。企業は利用目的に合わせてチケットのカスタマイズもできます。また、お支払いは自販機で引き換えられた分のみ後日請求となるので、余計な費用はかかりません。熱中症対策以外にも、福利厚生としての飲料配布、社内外イベントのノベルティなど様々なシーンでご活用が可能です。

＜本件に関する報道関係のお問い合わせ先＞

Rocket Now (CP One Japan ) 広報代理 (CDR内)

rocketnowpr@cdrconsultancy.com

＜本サービス・プロモーション関係のお問い合わせ先＞

ロケットナウ PRチーム （CP One Japan合同会社）

MAIL：rn-press@rocketnow.co.jp