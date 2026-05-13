パパネッツ、就業時間中に受けられる鍼灸整体を本格導入

株式会社パパネッツ

不動産管理会社向け物件点検業務の代行サービスおよび高級家具配送を全国展開する株式会社パパネッツ（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：伊藤裕昭、以下パパネッツ）は、従業員の健康増進とエンゲージメント向上を目的に、就業時間中に鍼灸整体を無料で受けられる福利厚生制度を2026年4月から本格導入したことをお知らせいたします。現在、本社・東京・関西の3拠点にて実施しており、今後、他拠点への展開も予定しています。

事務職の身体の悩みを解消し、社員が輝ける職場へ

オフィスで整体中の様子

パパネッツのパーパスは「あらゆるお困りごとを解決する大いなる御用聴きカンパニー」です。パパネッツでは現在、現場作業のみならず、バックオフィスを支える事務職の従業員が増加しています。長時間のデスクワークによる肩こり、腰痛、眼精疲労は、集中力の低下やメンタルヘルスにも影響を及ぼす課題となっていました。

パパネッツは他社との対話を通じ「社員が幸せに働ける環境とは何か」を模索する中で「ウェルビーイング研修」に参加し鍼灸整体に出会いました。

その後、以前より交流のあった施術会社へ相談し、1ヶ月間のトライアルを実施。

従業員から、

「仕事の合間にリフレッシュできる」

「会社が自分たちの健康を大切にしてくれていると感じる」

「自ら行く手間が取れずにいたが、会社で実施できるのはありがたい」

と大きな反響があったことから、今回の本格導入に至りました。

鍼灸整体制度の概要

オフィスで鍼治療の様子

単なるマッサージに留まらず、東洋医学の知見を取り入れた本格的な施術をオフィス内で提供します。

実施内容： 医療針、美容針、お灸、整体

実施拠点：本社、東京営業所、関西支店

費用： 全額会社負担

鍼灸整体 提供者プロフィール

株式会社ヒューマンアジャスト 大槻 飛人氏

保有資格：鍼師、灸師

専門領域：

・デスクワークによる首・肩こり、腰痛、眼精疲労などに対し、鍼灸と整体を組み合わせたオーダーメイド施術を提供。

・不調の根本改善にアプローチし、パフォーマンス向上や集中力改善をサポート。

・短時間でも効果を実感しやすく、業務の合間でも導入しやすい点が特徴。

・継続的なケアにより、従業員のコンディション維持と生産性向上、福利厚生満足度の向上に貢献する。

メッセージ：

・従業員のパフォーマンス最大化を目的に、身体のコンディションを整えるサポートを行っています。ドライヘッドスパなども取り入れながら、一人ひとりの状態に合わせた柔軟な施術で、生産性向上と企業の活力向上に貢献してまいります。

代表 伊藤裕昭のコメント

「パパネッツは、現場の声に耳を傾けることを何よりも大切にしており、現場の意思を尊重し、現場が働きやすくなるように努めています。鍼灸整体を導入したことで、社員の心身の健康があってこそ、お客様へ質の高いサービスを提供できると確信いたしました。誰もが『この会社で長く働きたい』と思えるよう、本質的な福利厚生を追求してまいります。」

パパネッツについて

パパネッツは、不動産管理会社やハウスメーカーなど、不動産関連の企業のノンコア業務を、全国規模で引き受けている企業です。業務は、各地のパパネッツ・パートナー（個人事業主など）と協力、また不動産巡回管理システム「じゅん君」を開発・運用するなど、高い生産性を上げる仕組みを強みにしています。2025年3月福岡証券取引所Q-Boardに上場し、さらなる成長を目指しています。

企業サイト：https://papanets.co.jp