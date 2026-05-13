スマホ利用者の78%が「格安SIMへの乗り換えを検討」｜通信費高騰で“節約志向”が加速【通信クリエーション調査】

株式会社サイトクリエーション

通信・インターネット情報メディア「通信クリエーション(https://sitecreation.co.jp/net/)」（運営：株式会社サイトクリエーション(https://sitecreation.co.jp/)）は、全国のスマホ利用者100名を対象に「通信費と格安SIMに関するアンケート調査」を実施しました。

調査の結果、78%が「格安SIMへの乗り換えを検討したことがある」と回答。また、37%が現在の通信費について「高い」と感じていることがわかりました。

通信費の上昇や物価高の影響もあり、スマホ料金を見直す動きが広がっている実態が明らかになっています。

調査サマリー

- 78%が「格安SIMへの乗り換えを検討したことがある」と回答- 36%が実際に格安SIMへ乗り換え済み- 37%が現在の通信費を「高い」と感じている- スマホ会社選びで最も重視されているのは「月額料金」（66%）- 大手キャリア利用者が依然として多数派

「格安SIMへの乗り換え」を検討した人は78%

「過去3年以内に格安SIMへの乗り換えを検討したことがありますか？」という質問に対し、

- 実際に乗り換えた：36%- 検討したが乗り換えなかった：42%- 検討していない：22%

という結果となりました。

実際に乗り換えた人と、検討経験がある人を合わせると78%にのぼり、多くのユーザーが通信費削減を意識していることがわかります。

37%が「通信費が高い」と回答

現在の通信費について質問したところ、

- 非常に高い：8%- やや高い：29%- 普通：30%- あまり高くない：18%- 安いと感じる：15%

という結果となりました。

「非常に高い」「やや高い」を合わせると37%となり、通信費への負担感が一定数存在していることがわかります。

スマホ会社選びで最も重視されているのは「月額料金」

「スマホ会社を選ぶ際に最も重視するもの」を聞いたところ、

1位：月額料金（66%）

2位：通信の安定性（17%）

3位：通信速度（9%）

という結果となりました。

物価高が続く中で、通信品質以上に「毎月の固定費削減」を重視するユーザーが増えている傾向が見られます。

現在利用している通信会社

現在利用しているスマホ会社としては、

- docomo- Y!mobile- 楽天モバイル- au- IIJmio

などが多く挙げられました。

特に楽天モバイルやY!mobileなど、比較的料金を抑えやすいブランドの利用者も一定数確認されました。

利用者の声

アンケートでは、以下のような声も寄せられました。

- 「格安SIMに乗り換えて通信費が安くなった」- 「外出先ではWi-Fiを利用して節約している」- 「定期的にプラン見直しをしている」- 「通信速度に不安があり乗り換えを迷っている」

通信費節約への意識が高まる一方で、「通信品質への不安」が格安SIM移行のハードルになっている様子もうかがえます。

調査概要

調査主体：通信クリエーション

調査方法：インターネットアンケート（ランサーズ）

調査期間：2026年5月

調査対象：全国のスマホ利用者

有効回答数：100件

通信クリエーションについて

通信クリエーションは、格安SIM・スマホ・光回線など通信サービスの比較情報を発信するWebメディアです。

実際の利用体験や料金比較をもとに、ユーザー目線でわかりやすい情報提供を行っています。

サイトURL：https://sitecreation.co.jp/net/

運営会社：株式会社サイトクリエーション