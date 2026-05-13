体感8秒※1！「hiritu(ヒリツ)」の髪質補整※2マスクにオーロラシリーズが仲間入り！オーロラグロス処方でツヤ不足の髪もやわらかなツヤ髪へ！

株式会社magicnumber

株式会社magicnumber(本社：東京都港区)は、バランスケアブランド「hiritu(ヒリツ)」より、『ヒリツ バランスリペアヘアマスク』の新ラインとして、ツヤ×浮き毛のWケアでツヤ髪へ導く「オーロラシリーズ」を発売いたします。5月下旬より全国のロフト※3およびロフトネットストアにて先行販売を開始し、6月11日(木)よりOFFICIAL WEB SHOPにて販売を開始いたします。

『ヒリツ バランスリペアヘアマスク オーロラ』はオーロラグロス処方で光質補整※4を叶えるスペシャルマスクです。ダメージ毛の深刻なツヤ不足にアプローチし、髪内部からうるおいを補給。体感8秒※1でやわらかなツヤ髪へ導きます。また、凛として印象的な「カシス&パチュリ」の香りを採用。上質なバスタイムをお楽しみいただけます。蓄積ダメージよるツヤ不足やゴワつきが気になる方などにおすすめです。

公式サイト :https://hiritu.com/

商品特徴

01 水分・油分の絶妙なバランスでダメージ髪を光質補整※4！

髪全体をなめらかでツヤ感あふれる状態に整え、ツヤ不足のダメージ髪にWのアプローチ。

＼水分と油分のいいとこどり／

水分を含む「アクア成分※5」と油分を含む「ブリリアント成分※6」を絶妙なバランスで配合。油分だけではなく水溶性成分を補給することで、髪内部をプルっと、髪表面をなめらかに整え、蓄積したダメージ髪をツヤのある美しい状態に補整※4します。

02 アクア成分※5でうるおい補給し、やわらかなツヤ髪へ

水溶性のアクア成分※5が髪内部から水分を補給&保持。髪の毛に柔軟性を付与し、やわらかく指通りの良いツヤ髪へ導きます。べたつきにくいのに髪の芯からうるおいつつ、重すぎない質感に。

ヒアルロン酸Na / 水溶性コラーゲン / グリセリン / ジグリセリン(全て保湿成分)

03 ブリリアント成分※6で光沢感をアップし、なめらかな質感へ

保水機能も兼ね備えるブリリアント成分※6を贅沢に配合したオーロラグロス処方を採用。

ツヤを生む多角的なアプローチでダメージを集中補修し、なめらか質感の輝きに満ちたまばゆ髪へ。

◆水分を保持しながら髪表面を整える

ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス※7(補修成分)

◆うるおいをキープし髪表面を保護

スクワラン / ツバキ種子油 / マカデミア種子油 / ヒマワリ種子油 / ヒマシ油(全て保湿成分)

◆水分に親和性のある油溶性分がしっかり保湿

5種のセラミド※8 / スフィンゴ脂質(全て保湿成分)

LINE UP

・ヒリツ バランスリペアヘアマスク オーロラ【NEW】

180g 1,650円(税込)

・ヒリツ バランスリペアヘアマスク スムース

180g 1,540円(税込)

・ヒリツ バランスリペアヘアマスク モイスト

180g 1,540円(税込)

発売日 / 流通

5月下旬：全国のロフト※3及びロフトネットストアにて先行販売開始

6月11日(木)：OFFICIAL WEB SHOPにて販売開始

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※1 髪に塗布する時間のこと ※2 うるおいを補って髪の質感を整えること ※3 一部取り扱いのない店舗もございます。また、予告なく取り扱いを終了する可能性があります。 ※4 ダメージを補修してツヤのある髪に整えること ※5 ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、グリセリン、ジグリセリン(保湿成分) ※6 ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル)、スクワラン、ツバキ種子油、マカデミア種子油、ヒマワリ種子油、ヒマシ油、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドAG、セラミドEOP、スフィンゴ脂質(ツヤ成分) ※7 ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル) ※8 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドAG、セラミドEOP