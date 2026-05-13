がんモノクローナル抗体市場2035年に5772億6000万米ドル到達見通し、CAGR 18.52％が牽引する次世代バイオ医薬品の急成長展望 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
がんモノクローナル抗体市場は、2025年の1251億米ドルから2035年には5772億6000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）18.52％という極めて高い成長が期待されています。近年、免疫療法分野では分子標的技術や抗体工学の進歩が急速に進んでおり、従来型化学療法に比べて副作用を抑制しながら高い治療効果を実現できる点が市場拡大を後押ししています。特に製薬企業は、抗体薬物複合体（ADC）や二重特異性抗体の研究開発を強化しており、次世代がん治療市場における競争優位性の確立を急いでいます。
肺がん・乳がん患者数の増加が市場需要を押し上げる構造
世界的ながん罹患率の上昇は、がんモノクローナル抗体市場における最大の成長ドライバーとなっています。WHOによると、2020年には世界で約1000万人ががん関連で死亡し、乳がんは226万件、前立腺がんは141万件、皮膚がんは120万件以上の新規症例が確認されました。中でも非小細胞肺がん（NSCLC）は全肺がん症例の約85％を占め、年間200万件以上の新規患者が発生しています。こうした背景から、腫瘍細胞のみを選択的に攻撃できるモノクローナル抗体療法への需要が急拡大しており、病院やがん専門センターでは免疫療法を中心とした治療プロトコルへの移行が進行しています。
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製薬企業間の共同開発戦略が商業化スピードを大幅に向上
近年のがんモノクローナル抗体市場では、単独開発から戦略的提携モデルへの転換が鮮明になっています。大手製薬会社は研究開発リスクを分散しながらグローバル展開を加速するため、ライセンス契約や共同開発提携を積極的に推進しています。代表例として、シアトル・ジェネティクスとブリストル・マイヤーズ スクイブによる「オプジーボ」と「アドセトリス」の共同開発が挙げられます。また、武田薬品工業はADCETRISの国際展開を担い、HER2陽性乳がんや胃がん領域で商業化を強化しています。このような提携モデルは、研究開発資金の効率化だけでなく、各地域への迅速な市場浸透にも大きく寄与しています。
日本市場でがんモノクローナル抗体が重要視される理由と成長機会
日本では高齢化の進行に伴い、がん患者数が継続的に増加しており、国立がん研究センターの推計では年間100万人以上が新たにがんと診断されています。特に肺がん、大腸がん、乳がんは国内医療費負担の主要因となっており、高精度かつ副作用を抑えた治療法へのニーズが急速に拡大しています。さらに、日本政府はバイオ医薬品や次世代免疫療法への投資を強化しており、国内製薬企業による抗体医薬研究も活発化しています。日本市場では薬価制度改革やバイオシミラー普及政策も進んでおり、医療機関にとってコスト効率と治療効果を両立できる抗体治療の導入メリットが大きな成長機会として注目されています。
主要企業のリスト：
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Bristol Myers Squibb Co.
● Merck & Co.
● GlaxoSmithKline plc
● Johnson & Johnson
● Amgen, Inc.
● Novartis AG
● AstraZeneca plc
● Eli Lilly and Company
● AbbVie
複雑化する規制環境がバイオ医薬品市場の課題に浮上
一方で、がんモノクローナル抗体市場には規制面での大きな課題も存在しています。生物学的製剤は一般医薬品と比較して安全性評価や製造管理が極めて厳格であり、FDAやEMA、PMDAなど主要規制機関による承認プロセスは長期化する傾向があります。特に細胞培養条件、製造施設の品質基準、臨床試験データの信頼性など、多岐にわたる審査項目が企業負担を増加させています。また、未承認治療に対する規制強化も進んでおり、商業化までの期間延長や開発コスト増加が市場参入障壁となっています。これにより、中小バイオベンチャー企業では資金調達能力が競争力を左右する重要要素となっています。
肺がん・乳がん患者数の増加が市場需要を押し上げる構造
世界的ながん罹患率の上昇は、がんモノクローナル抗体市場における最大の成長ドライバーとなっています。WHOによると、2020年には世界で約1000万人ががん関連で死亡し、乳がんは226万件、前立腺がんは141万件、皮膚がんは120万件以上の新規症例が確認されました。中でも非小細胞肺がん（NSCLC）は全肺がん症例の約85％を占め、年間200万件以上の新規患者が発生しています。こうした背景から、腫瘍細胞のみを選択的に攻撃できるモノクローナル抗体療法への需要が急拡大しており、病院やがん専門センターでは免疫療法を中心とした治療プロトコルへの移行が進行しています。
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製薬企業間の共同開発戦略が商業化スピードを大幅に向上
近年のがんモノクローナル抗体市場では、単独開発から戦略的提携モデルへの転換が鮮明になっています。大手製薬会社は研究開発リスクを分散しながらグローバル展開を加速するため、ライセンス契約や共同開発提携を積極的に推進しています。代表例として、シアトル・ジェネティクスとブリストル・マイヤーズ スクイブによる「オプジーボ」と「アドセトリス」の共同開発が挙げられます。また、武田薬品工業はADCETRISの国際展開を担い、HER2陽性乳がんや胃がん領域で商業化を強化しています。このような提携モデルは、研究開発資金の効率化だけでなく、各地域への迅速な市場浸透にも大きく寄与しています。
日本市場でがんモノクローナル抗体が重要視される理由と成長機会
日本では高齢化の進行に伴い、がん患者数が継続的に増加しており、国立がん研究センターの推計では年間100万人以上が新たにがんと診断されています。特に肺がん、大腸がん、乳がんは国内医療費負担の主要因となっており、高精度かつ副作用を抑えた治療法へのニーズが急速に拡大しています。さらに、日本政府はバイオ医薬品や次世代免疫療法への投資を強化しており、国内製薬企業による抗体医薬研究も活発化しています。日本市場では薬価制度改革やバイオシミラー普及政策も進んでおり、医療機関にとってコスト効率と治療効果を両立できる抗体治療の導入メリットが大きな成長機会として注目されています。
主要企業のリスト：
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Bristol Myers Squibb Co.
● Merck & Co.
● GlaxoSmithKline plc
● Johnson & Johnson
● Amgen, Inc.
● Novartis AG
● AstraZeneca plc
● Eli Lilly and Company
● AbbVie
複雑化する規制環境がバイオ医薬品市場の課題に浮上
一方で、がんモノクローナル抗体市場には規制面での大きな課題も存在しています。生物学的製剤は一般医薬品と比較して安全性評価や製造管理が極めて厳格であり、FDAやEMA、PMDAなど主要規制機関による承認プロセスは長期化する傾向があります。特に細胞培養条件、製造施設の品質基準、臨床試験データの信頼性など、多岐にわたる審査項目が企業負担を増加させています。また、未承認治療に対する規制強化も進んでおり、商業化までの期間延長や開発コスト増加が市場参入障壁となっています。これにより、中小バイオベンチャー企業では資金調達能力が競争力を左右する重要要素となっています。