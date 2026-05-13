燦ホールディングスのグループ中核葬儀会社　株式会社公益社家族葬会館「公益社 堺大野芝会館」を2026年６月に新設予定

燦ホールディングス株式会社

全国どこでも安心・安全に、そして後悔のないお葬式やライフエンディングを迎えられる世の中を目指し、トータルサポートを提供する、燦ホールディングス株式会社（東京本社：東京都港区、大阪本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：播島聡、東証プライム：9628）のグループ中核葬儀社子会社である株式会社公益社は、葬儀会館として新たに「公益社 堺大野芝会館」を2026年６月に開設する予定であることをお知らせいたします。

■新館開設の背景

燦ホールディングスグループは、「シニア世代とそのご家族の人生によりそい、ささえるライフエンディングパートナー」というパーパスのもと、葬祭業界のリーディングカンパニーとして、人々の「最後」に真摯に向き合ってまいりました。そのグループ中核葬儀社子会社である株式会社公益社は、昭和7年の創業以来、年間10,000件を超える葬儀実績を通じ、まごころと品質にこだわったサービスで信頼を築いてまいりました。近年、葬儀に対する価値観が変化し、ご家族中心でゆっくりと最後を過ごしたいというニーズがより一層高まっております。こうした変化する時代ニーズに寄り添い、この度、大阪府堺市に「公益社 堺大野芝会館」を開設いたします。今回、新たに会館を開設する堺市中区周辺は、古くからのコミュニティと新しい住宅地が共生するエリアです。南海高野線「北野田駅」からのバスアクセスも良好な立地を活かし、利便性の高い大野芝町に拠点を構えることで、地域の皆様が安心して過ごせる環境を提供してまいります。

■公益社 堺大野芝会館の特長

公益社会館は、葬儀専用に設計された会館で、長年の実績から導き出された設計により、ご遺族が故人を偲ぶためのかけがえのない時間を、より深く、より穏やかに過ごすことができるセレモニーホールです。

【家族葬に最適】

式場は、ご家族・ご親族様、親しい方々など、少人数の葬儀にご利用いただける設計です。「ご家族の一体感」を大切にしており、周囲に気兼ねすることなく、故人との大切なお時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。

【故人との最後の時を大切に】

ご安置は専用のお部屋（安置室）でいたします。ガラス張り安置ボックスを採用しご自宅のようにくつろげるプライベートな空間で、ご遺族が故人との最後の時をゆっくりと、心静かにお過ごしいただけるよう配慮しています。

【全宗教に対応】

全宗教に対応しており、各宗教・宗派、無宗教、音楽葬など、ご希望の葬儀を承ります。どのようなお見送りの形が故人とご遺族にとって最適か、専門スタッフが親身になってご相談を承ります。

【アクセスと利便性】

南海高野線「北野田駅」下車し南海バス「中茶屋」から徒歩約3分。駐車場も完備し堺市内外からお越しになるご親族にとっても、負担の少ない立地です。

■公益社 堺大野芝会館

【所在地】

大阪府堺市中区大野芝町242-4

【アクセス】

南海高野線「北野田駅」下車、南海バス「中茶屋」徒歩約3分

【会館概要】

式場 ：1式場

安置室 ：1室、ガラス張り安置ボックス

駐車場 ：4台

【オープン予定日】

2026年６月予定

■会社概要

株式会社公益社について

2004年10月、当時の公益社（現・燦ホールディングス）から会社分割して設立された同名の葬儀会社で、創業から80年を超えます。時代の変遷を経て、お客様にご満足いただけるサービスを展開してまいりました。現在では、近畿圏（大阪・兵庫・奈良）および首都圏（東京・横浜）で、一般葬および社葬をあわせて年間約1万件以上のご葬儀を施行しています。

燦ホールディングス株式会社について

燦ホールディングスグループは、東証プライム市場に上場する全国展開の専業葬儀事業者であり、葬祭業界のリーディングカンパニーとして、90年以上にわたり人の「最後」と真正面から向き合ってきました。

私たちは“まごころ”をもって故人をお見送りする時間を大切にし、シニア世代とそのご家族の一人ひとりの人生に寄り添いながら、葬儀は人生の最終章を締めくくるかけがえのない儀式であることを伝えたいと考えます。

また、ライフエンディングに対する啓蒙にも積極的に取り組み、ご本人とご家族が安心して最後を迎えるため、社会全体でその準備を支えられる未来を目指しています。

これからも、人生100年時代を生きるすべての人にとって、「最後の時間が愛と敬意に包まれる社会」の実現に貢献してまいります。

企業名 ：燦ホールディングス株式会社

東京本社 ：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館14F

TEL:03-5770-3301（代表） FAX:03-5770-3302

大阪本社 ：大阪市北区天神橋4-6-39

TEL:06-6208-3331（代表） FAX:06-6208-3332

設立 ：1944年（昭和19年）10月2日（創業1932年8月）

資本金 ：25億6,815万円

従業員数 ：54名（単体）、1,153名（連結）（2025年3月末現在）

事業内容 ：持株会社事業、不動産事業、管理業務受託事業

主要取引銀行：三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、みずほ銀行

【グループ会社】

葬祭事業およびライフエンディングサポート事業

・株式会社公益社 ・株式会社葬仙 ・株式会社タルイ

・株式会社きずなホールディングス ・株式会社家族葬のファミーユ

・株式会社花駒 ・株式会社備前屋

・こころネット株式会社 ・株式会社たまのや

・株式会社北関東互助センター ・株式会社喜月堂セレオ

葬祭関連事業およびライフエンディングサポート事業

・エクセル・サポート・サービス株式会社 ・株式会社クニカネクスト

・ライフフォワード株式会社

・カンノ・トレーディング株式会社 ・株式会社WithWedding

・株式会社フルール ・株式会社ハートライン

https://www.san-hd.co.jp/about/group.html