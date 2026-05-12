韓国コスメの最大の魅力、1位は「コスパの良さ」！使い始めてから「コスパを意識して選ぶようになった」人も約3割に

株式会社NEXER

■韓国コスメ、みんなはどこに魅力を感じている？

ドラッグストアやバラエティショップに並ぶ鮮やかなパッケージが印象的な韓国コスメ。

日本のコスメも高品質だと評価されている中、なぜこれほどまでに韓国コスメが支持されているのでしょうか。実際に使用している方は、どの部分に一番の魅力を感じているのでしょうか。

ということで今回はザセム（THE SAEM）と共同で、事前調査で「韓国コスメを使用したことがある」と回答した全国の女性58名を対象に「韓国コスメの魅力」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとザセム（THE SAEM）による調査」である旨の記載

・ザセム（THE SAEM）（https://thesaemcosmetic.jp/）へのリンク設置

「韓国コスメの魅力に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月7日 ～ 4月15日

調査対象者：事前調査で「韓国コスメを使用したことがある」と回答した全国の女性

有効回答：58サンプル

質問内容：

質問1：韓国コスメの最大の魅力は何だと思いますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：日本のコスメと比較して、韓国コスメの優れていると感じる点は何ですか？（複数回答可）

質問4：特に韓国コスメの優れていると感じる点と、その理由を教えてください。

質問5：韓国コスメを使い始めて、メイクやスキンケアがどう変わりましたか？（複数回答可）

質問6：韓国コスメを使い始めて特に変わったことを具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■41.4％が、韓国コスメの最大の魅力は「コストパフォーマンスの良さ」と回答

まず、韓国コスメの最大の魅力は何だと思うかを聞いてみました。

最も多かったのは「コストパフォーマンスの良さ」で41.4％でした。

次いで「品質の高さ」が17.2％、「トレンド感」が15.5％と続いています。

コストパフォーマンスの良さを魅力に感じている方が多く、価格と品質のバランスが取れた製品が支持されていることがわかります。

それぞれの理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「コストパフォーマンスの良さ」と回答した方

・価格はお手頃なのに品質が高く、パッケージも魅力的な商品が多いから。（30代・女性）

・高すぎたり高くても品質悪いものは使わない。（30代・女性）

・セットで5000円などの低価格なのに、効果がある。（40代・女性）

「品質の高さ」と回答した方

・コスメが充実してる。（30代・女性）

・発色の良さ。（30代・女性）

・品質がいい。（30代・女性）

「トレンド感」と回答した方

・美容大国の韓国はいろんな成分が国内のものとは違って、新しい成分、ほしい成分が日本企業よりも多く配合されて安くそういった意味でも若い世代ではトレンドの一要因になっているから。（20代・女性）

・可愛くおしゃれに見えるから。（30代・女性）

・韓国コスメはスピード感がいいです。（40代・女性）

「コスパの良さ」と回答した方の意見を見てみると、単なる「安さ」にとどまらず、「お手頃なのに品質が高い」「低価格なのに効果がある」といった、価格と品質の両立が魅力的だという声が多く見られました。

また「品質の高さ」を挙げた方からは、発色や成分の良さ、コスメ全体の充実感が評価されていることがわかります。「トレンド感」と回答した方は、若い世代を中心に最新の成分や流行への対応スピードに魅力を感じているようです。

■67.2％が、日本のコスメと比較して韓国コスメが優れている点は「価格が手頃」と回答

続いて、日本のコスメと比較して韓国コスメの優れていると感じる点について聞いてみました。

その結果「価格が手頃」が67.2％で圧倒的なトップとなりました。

次いで「成分がよいと感じる」が43.1％、「流行を取り入れるのが早い」が32.8％と続いています。

手頃な価格でありながら高品質な商品が多いという印象が強いことがわかります。

特に優れていると感じる点とその理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

特に韓国コスメの優れていると感じる点と、その理由

・美容に関しては、日本より技術が優れてるように思うから。（20代・女性）

・成分の配合量 金額の安さ １＋１など購入者のお得感。（20代・女性）

・品質が高くて価格がお手頃なところやパッケージのデザインがおしゃれで魅力的なところ。（30代・女性）

・肌に良い成分を使っているだけじゃなく、デザイン、トレンドも取り入れている点です。（30代・女性）

・コスパはいいのに品質が高い。（40代・女性）

・整形大国と言われるだけあって、コスメも良く出来てる。（40代・女性）

「コスパはいいのに品質が高い」「品質が高くて価格がお手頃」という声からは、この価格帯でこのクオリティなら納得できるという満足感が伝わってきます。

また「整形大国と言われるだけあって」「美容に関しては日本より技術が優れている」といった、美容大国・韓国への信頼感を背景にした回答も見られました。技術力やトレンドの発信力も、韓国コスメを選ぶ理由のひとつとなっているようです。

韓国コスメは、価格の手頃さだけでなく、成分や技術、デザインなど、複数の要素がバランスよく結びついていることが、その魅力を支えているようです。

■32.8％が、韓国コスメを使い始めて「コスパを意識して選ぶようになった」と回答

最後に、韓国コスメを使い始めたことで、メイクやスキンケアにどのような変化があったのかを聞いてみました。

その結果「コスパを意識して選ぶようになった」が32.8％で最多となりました。

次いで「購入するコスメの幅が広がった」が25.9％、「新しい色や質感に挑戦するようになった」が24.1％と続いています。

特に変わったことについて具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

韓国コスメを使い始めて特に変わったこと

・肌の毛穴が小さくなった。（20代・女性）

・カラー展開が豊富なので自分に合ったカラーを選ぶことができて、メイクがより楽しいと感じるようになった。（30代・女性）

・いろんな色に挑戦するようになった。（30代・女性）

・成分にこだわるようになった。（30代・女性）

・肌トラブルなく使えるので、自信が持てるようになりました。（30代・女性）

・今まで挑戦していない色を購入するようになった。（40代・女性）

韓国コスメが単なる美容アイテムにとどまらず、消費者の意識や行動にポジティブな変化をもたらしていることがわかります。価格と品質のバランスが良いため、消費者はより積極的にコスメを選び、試すようになっていると言えそうです。

■まとめ

今回の調査では、韓国コスメの最大の魅力として41.4％が「コストパフォーマンスの良さ」を挙げ、日本のコスメと比較した優位点としても67.2％が「価格が手頃」な点を選びました。

使い始めてからの変化では「コスパを意識して選ぶようになった」が32.8％でトップになり、手頃な価格が新しい色や成分への挑戦を後押ししている様子も見えました。

気になっていた韓国コスメを、この機会に手に取ってみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとザセム（THE SAEM）による調査」である旨の記載

・ザセム（THE SAEM）（https://thesaemcosmetic.jp/）へのリンク設置

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