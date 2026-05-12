【NINA′S合同会社】シャンパンを“体験価値”へ変えるーーシャンパンドール先行導入スタート

NINA'S合同会社

ラグジュアリー演出サービス「シャンパンドール」を展開するNINA'S合同会社（本社：東京都品川区、代表者：天澤新奈）は、「シャンパンドール先行導入プラン」の提供を2026年5月11日より開始します。

本プランは、ナイトクラブ・ラウンジ・バー・高級飲食店経営者様、およびイベント事業者様を主な対象とし、オリジナルシャンパンドールの特別サンプル提供を通じて、店舗演出による売上向上・SNS集客強化・VIP顧客満足度向上を実現することを目的としています。

詳細は公式窓口またはSNS DMよりご確認いただけます。

新プランの目的・背景

NINA'S合同会社は、ナイトシーンにおける「体験価値」や「視覚演出」への需要拡大に応えるため、「シャンパンドール先行導入プラン」を開始いたします。

近年、ナイトクラブやラウンジ業界では、単なる高級ボトル提供ではなく、“写真を撮りたくなる演出”や“SNSで拡散される体験”が売上に直結する傾向が高まっています。

本プランでは、特に高価格帯ボトル販売を強化したい店舗様や、VIP顧客向けの差別化演出を求める事業者様に向けて、

高単価ボトルの注文率向上バースデー・イベント売上強化SNS拡散による新規集客ブランドイメージ向上

などの付加価値を提供することを目指しています。

新プランの特徴プラン名シャンパンドール先行導入プランプラン料金オリジナルサンプル制作 5,500円（税込）対象法人・個人どちらも対象募集枠先行20名様限定申し込み期間2026年5月11日～2026年6月30日

「シャンパンドール先行導入プラン」は、シャンパンボトルをオートクチュールドレスで装飾することで、店舗空間そのものを華やかに演出できる点が最大の特徴です。

従来のボトル演出とは異なり、“注文したくなるビジュアル体験”を提供できることから、VIP席やイベントシーンでの導入効果が期待されています。

また、導入しやすい特別価格設定により、初めてのお客様でも気軽に体験いただけるプランとなっています。

申し込み方法・注意事項

お申し込みは、公式SNS DMまたは公式窓口より受け付けています。

申し込み期間は2026年5月11日から2026年6月30日までとなります。

なお、本キャンペーンは先行20名様限定のため、定員に達し次第終了となります。デザイン内容や対応ボトルについては事前相談が必要となります。

今後の展開

NINA'S合同会社は、「シャンパンドール先行導入プラン」を通じて、国内外のナイトクラブ・ホテル・ウェディング・高級飲食市場への展開を強化してまいります。

今後は、店舗ごとのオリジナルデザイン制作や、VIP向け限定モデル、ブランドコラボレーションなど、さらなる高付加価値サービスの提供を予定しています。

“魅せる演出”によって、店舗の売上とブランド価値向上に貢献してまいります。

担当者コメント

ご注文・ご相談はLINE公式アカウントより承っております。[NINA'S合同会社 営業部]

「シャンパンドールは、単なる装飾ではなく、“お客様が思わず写真を撮りたくなる体験”を提供する演出商品です。ナイトクラブやギャルズバーでは、演出一つで売上やお客様満足度が大きく変わります。今回の先行キャンペーンを通じて、より多くの店舗様にシャンパンドールの魅力と集客効果をご体感いただければ幸いです。これからも、特別な瞬間をより華やかに彩るサービスを提供してまいります。」

- シャンパンドール事業担当者 吉田