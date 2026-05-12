ECで絶賛のKEECOON、調理家電ラインナップの実店舗パートナー募集！

テークオフ株式会社

KEECOON（キーコン）の販路拡大に伴い、家電量販店、インテリアショップ、キッチン用品専門店、および百貨店等の実店舗パートナー様の募集を本格的に開始いたします。

今回、店頭展開の柱となるのは、圧倒的な安全性を誇る『転倒湯もれ防止・温度調節電気ケトル』、健康志向層から支持される『低温調理機能付きマイコン炊飯器』、そして忙しい毎日の食卓を支える『自動調理ポット』の3製品です。オンライン市場で培った高い顧客満足度と信頼の実績を携え、実店舗での「体験価値」を共に創出するパートナー企業様を広く募ります。

店頭で高い成約率が期待できる「KEECOON 3つの主力製品」

1. 【安全・信頼】転倒湯もれ防止・温度調節電気ケトル

小さなお子様や高齢者のいるご家庭でも安心してお使いいただける日本専用設計。

圧倒的安全性： 万が一倒してしまってもお湯が漏れにくい「転倒湯もれ防止構造」と、外側が熱くなりにくい二重構造を採用。

精密な温度管理： 1度単位の調節が可能。コーヒーや緑茶、赤ちゃんの調乳まで幅広く対応。

高品質素材： 内部は医療グレードのSUS304ステンレスを使用。

2. 【健康・トレンド】低温調理機能付きマイコン炊飯器

「主食」と「おかず」の両立を叶え、健康意識の高い層にダイレクトに訴求。

ヘルシー機能： サラダチキンやローストビーフ、甘酒作りがボタン一つで完結。

スマート設計： 狭いキッチンにも馴染むコンパクトなデザインと、直感的な操作パネル。

多機能性： 炊飯、玄米、おかゆ、低温調理。一台で何役もこなすタイパ・コスパ両立モデル。

3. 【時短・スマート】全自動調理ポット

材料を入れてスイッチを押すだけ。朝の忙しい時間に革命を起こす一台。

完全自動化： 豆乳、スープ、スムージー、お粥などを全自動で調理。フィルター不要の滑らかな仕上がり。

予約機能： 前夜にセットして、朝は出来立ての健康的な一杯を。

セルフクリーニング： お手入れの手間を極限まで減らした自動洗浄モードを搭載。

販売パートナー様（バイヤー様）への3つのバリュー

確かなコンプライアンスと品質管理： すべての製品はPSE認証を取得済み。日本の厳しい安全基準に準拠し、技術報告書の作成や安全テストを徹底しています。

オンライン実績による「指名買い」の創出： 主要ECモールでのランキング実績、インフルエンサーによる拡散力を背景に、ブランドの認知度が高まっています。「ネットで見て気になっていた」という層を実店舗へ誘導します。

柔軟かつ迅速な卸取引サポート： 小ロットからの導入相談、迅速な国内カスタマーサポート体制を完備し、販売店様の負担を軽減します。

募集対象と商談のご案内

募集対象： 家電量販店、ライフスタイルショップ、カタログ通販、雑貨店

商談予約： 実機のサンプル送付を承っております。お気軽に下記までお問い合わせください。

会社概要

ブランド名： KEECOON（キーコン）

運営：翊飛（ヨクト）株式会社

公式サイト：https://keecoon.jp/

担当部署： 法人営業部（店舗提携担当）

担当者： 小林

TEL：03-4579-8386

E-mail： dealer@keecoon.com

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用の高解像度画像・商品ロゴ等を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。

企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

◆お問い合わせ

担当部署： 広報担当

担当者： 横田

E-mail： dealer@keecoon.com

公式サイト：https://keecoon.jp/