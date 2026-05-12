HIX.AIエージェントが大規模アップデート！UI・機能を全面更新し、複数AIが協調する「マルチモーダルAIエージェント」へと進化

INNOVATE AI PTE. LTD

次世代のAIプラットフォームを提供するINNOVATE AI PTE. LTD.は、2026年5月12日（火）に、「HIX.AI エージェント」のV2.1.0バージョンをリリースしました。 本アップデートにより、従来の「単一のAIチャット機能」から、ユーザーの指示を理解し、複数の専門AIが自律的に協調してタスクを完結させる「マルチモーダルAIエージェント」へと完全に生まれ変わりました。UIの全面刷新とともに、圧倒的な業務効率化を実現します。

「HIX.AI エージェント」とは？

HIX.AIエージェント(https://bit.ly/4tVhxuY)は、ユーザーが自然言語で入力した複雑な指示をAIが自動で解析し、「計画→実行→成果物の納品」までをワンストップで行う高度な自律型AIアシスタントです。 単なる質問への回答にとどまらず、長文ドキュメントの読み込み、ウェブ検索、スライド（PPT）の作成、画像・動画の生成、データ分析まで、ビジネスやクリエイティブな現場で求められるあらゆるタスクを横断的に処理します。

V2.1.0の主なアップデート内容

今すぐ試す :https://bit.ly/4tVhxuY

今回のアップデートでは、プラットフォーム全体の視覚的（UI）な使いやすさと、内部のAI連携能力が飛躍的に向上しました。

🔹視覚・体験の全面アップグレード

🔹「汎用AI」と強力な「特化型AI」のシームレスな連携

- 「汎用AIエージェント」がメイン画面に： 従来のAIチャットに代わり、あらゆるタスクを完結できる「汎用AIエージェント」がホーム画面の標準機能になりました。入力画面がシンプルに統合され、直感的な操作が可能です。- 全画面プレビューとスムーズな直接編集： 生成されたスライド、文書、画像などの成果物が全画面表示に対応します。わざわざダウンロードしなくても、その場で直感的に内容の確認や編集ができるようになりました。

ユーザーの複雑な要望を「汎用AI」が分解し、作業に最適な「特化型AI」を呼び出して同時に処理を進めます。「リサーチ → 情報の整理 → コンテンツ生成」という一連の流れを完全に自動化します。

- 🤖 統括AI(https://bit.ly/4tVhxuY)（進行管理）：

ユーザーの意図を深く解析し、作業を細かく分解します。最適な特化型AIのスケジュールを組み、文脈を保ったまま最終的な成果物をまとめて提供します。

統括AIにアクセス → :https://bit.ly/4tVhxuY- 📊 スライド作成エージェント(https://bit.ly/4tVhxuY)：

文書やリサーチ結果を、最適な配色とレイアウトのプロ仕様のプレゼン資料に自動変換します。図表やフローチャートの自動生成もサポートします。

入力されたテキスト、ドキュメント、または参考URLをもとに、AIがユーザーの「伝えたい目的」を深く理解し、プロ品質のプレゼン資料を瞬時に自動生成します。単なるデザインの適用にとどまらず、以下のような高度な処理を自律的に行います。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/13_1_f02c97fe95de6d310281848f6ac0d909.jpg?v=202605120951 ]AIでスライドを作成 → :https://bit.ly/4tVhxuY- 📝文章作成エージェント(https://bit.ly/4tVhxuY)：

数千文字から最大10万文字以上の長文資料を生成できます。学術論文やマーケティング記事など、用途に合わせた文章のトーンを使い分け、引用元の明記も自動で行います。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/13_2_2539bd0c47c4cb07fac4c4a3d1ea8c7b.jpg?v=202605120951 ]AIで文章を生成 → :https://bit.ly/4tVhxuY- 🎬 動画生成エージェント(https://bit.ly/4tVhxuY)：

文章や画像からダイナミックな動画を生成します。開始・終了画面の指定や、最大120秒の複雑なAI動画の生成にも対応します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/13_3_a2bfd89b62c916749ca4799eea57b7d2.jpg?v=202605120951 ]AIで動画を生成 → :https://bit.ly/4tVhxuY- 画像生成エージェント(https://bit.ly/4tVhxuY)：

テキストや参考画像から、プロ級の高品質なビジュアルを瞬時に作成できます。また、画質の向上、背景の削除や変更、画面の拡張など、画像編集ツールとしても強力な機能を備えています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/13_4_516621a6dfa4782848aa2e6ea7f498aa.jpg?v=202605120951 ]AIで画像を生成 → :https://bit.ly/4tVhxuY- 🔍 検索・構成案作成エージェント(https://bit.ly/4tVhxuY)

学術論文や一般のウェブサイトからの多角的な情報収集、重複の排除、そして論理的な章立て（アウトライン）の構築を自動化します。

こんな方におすすめ

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/13_5_2d3ae81ed0ae07d51962a55bdff9af57.jpg?v=202605120951 ]AIでディープリサーチを行う → :https://bit.ly/4tVhxuY

強力なAIの連携により、以下のような幅広いユーザーの生産性を劇的に向上させます。

マーケティング・広報担当者： 最新の市場動向をリサーチし、その結果をもとに宣伝用のブログ記事、SNS用画像、ショート動画までをひとつの画面で一気に作成したい方。

コンサルタント・研究者： 超長文のPDF資料や大量のデータを読み込ませ、整理された分析レポートや顧客向けのプレゼン資料を瞬時に自動生成したい方。

クリエイター・デザイナー： 企画のシナリオ作成から、画像生成、動画生成までをスムーズに連携させ、制作の作業時間を大幅に短縮したい方。

料金プラン

- Pro プラン（年払い 月額＄9.99 - 1,500 クレジット/月）： 高度なリサーチ、スライド作成、画像・動画生成など、複数の最先端モデルを活用したプロ向けの機能を幅広くご利用いただけます。- Max プラン（年払い 月額＄14.99～ - 1,500 クレジット～/月）： すべての最上位AIモデルが使い放題になり、複雑な作業の自動化やプロ仕様のウェブページ作成など、ツールの全能力を最大限に活用できます。今すぐ購入 :https://hix.ai/ja/pricing

🔹HIX AIについて

INNOVATE AI PTE. LTD.は、次世代の汎用型AIエージェント体験を提供する企業です。コアブランド「HIX AI」は、AI会話、AI動画・画像生成、AIスライド生成、ディープリサーチといった強力な能力を備えたワンストップ、マルチモーダルなエージェント連携エコシステムを通じて、個人、クリエイター、企業の生産性と創造性を全面的に解き放ちます。

🔹お問い合わせ

お問い合わせ先：social@hix.ai

ホームページ：https://hix.ai/ja (https://hix.ai/ja)

YouTube：https://www.youtube.com/@HIXAI-Official

X（Twitter）：https://x.com/HIXAI_Japan