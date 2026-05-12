メルペイ、残高不足時もチャージ不要で支払いできる新機能を提供開始

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）は、2026年5月12日より、メルペイ残高（「メルカリ」の売上金や銀行口座からのチャージ金）・ポイント・クレジット（※1）を組み合わせて支払える新機能を提供開始いたします（※2）。残高やポイントが不足した場合でも、不足分を自動でクレジットで充当するため（※3）、レジ前で残高不足に気づいて慌てる・チャージし直すといったお買い物時のストレスを解消し、お客さまの利便性を高め、よりシームレスな金融体験を実現してまいります。

※1: 「メルペイスマート払い / メルペイのあと払い」は「メルペイのクレジット」に名称変更いたしました。

https://jp.mercari.com/notifications/news/7943821977100222464

※2: 本日より、メルカリアプリをご利用のお客さまを対象に段階的に適用されます。なお、本機能の利用には「メルカリアプリ」を最新バージョンにアップデートいただく必要がございます。

※3: 機能や条件の詳細につきましては、メルカリガイド「お店での支払い方法を設定する」をご確認ください。

https://help.jp.mercari.com/guide/articles/946/

■背景

メルペイは、「信用を創造して、なめらかな社会を創る」をミッションに掲げ、2019年2月よりスマホ決済サービス「メルペイ」を提供し、コード決済、iD決済（※4）、ネット決済などにより、売上金（メルペイ残高）をさまざまな場所で利用できる環境を構築してまいりました。

また、「メルカリ」の利用実績等を元にした独自の与信を活用した後払い決済サービス「メルペイスマート払い（現 メルペイのクレジット）」、「メルカード」を提供することにより、先に買い物をして、後から売上金（メルペイ残高）で清算をするといった体験を実現しました。属性情報を元にした与信だけではサービスを受けづらかった方も含めて、お客さまにメルペイの与信サービスを活用いただくことで、新たな購買機会を創出しています。

今後は、単なる決済や与信サービスにとどまらず、よりシームレスな金融体験を提供する「ウォレット」へ進化します。その一環として、2025年末には「メルカリ」の売上金を即時・無料で出金できる新サービスを開始し、そしてこのたび、従来の決済と与信を複合的に提供することで支払いをよりスムーズにし、さらに便利にご利用いただけるようになりました。

※4：「iD」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

■キャッシュレス決済のお困りごと「残高不足でレジ前で慌てた」約6割

メルペイが全国のキャッシュレス決済利用者を対象に実施した調査（※5）では、約6割が「残高不足でレジ前で慌てた」経験があると回答。後ろに並ぶ他のお客さまへの申し訳なさや焦りなど、心理的ストレスを感じている実態が明らかになりました。さらに、残高不足で慌てた経験があると回答した人の約7割が、「現金に切り替えた」「購入自体をあきらめた」「買う点数を減らした」と回答しており、残高不足が購買行動そのものに影響を与えていることがわかりました。

※5：インターネット調査結果（調査対象：全国 、10代～50代、キャッシュレス決済利用者370人、対象期間：2025年4月14～16日）

今回のリニューアルでは、こうしたキャッシュレス決済時のお困りごとを減らし、シームレスな支払い体験をお客さまに提供いたします。メルペイ残高やポイントが不足した場合でも、不足分だけをクレジットで自動充当できる機能にすることで、レジ前の支払い直前に残高不足によって止まることがなくなり、スムーズにお支払いいただけます。

■リニューアル詳細

1.スムーズな支払い体験

お持ちの売上金（メルペイ残高）・ポイントを優先的に使用しながら、不足分だけを自動的にクレジットで補うことで、よりスムーズかつ無駄の少ない決済体験を提供することを目的としています。

2.安心・安全なご利用設計

現在、売上金（メルペイ残高）をお使いいただいているお客さまには、メルカリアプリの中でアナウンス・設定変更のガイダンスを提示いたします。さらに、クレジットの上限金額をお客さまで簡単に設定いただけるため、いつでもメルカリアプリ内でクレジットの「利用できる金額」を確認することができ、使いすぎ防止やご無理のない範囲でご利用いただける機能となっています。

初めてメルペイのクレジットの利用が発生した際には通知を行い、意図せぬご利用を防ぐ仕組みも導入しております。また、メルペイのクレジットのご利用分は、翌月引き落としだけでなく即日お支払いいただくことも可能で、請求を全て後回しにせずお客さまに合った管理を行うことができます。

3.メルカードで売上金（メルペイ残高）が使える

従来、「メルカード」では、売上金（メルペイ残高）のご利用は請求額のお支払いに限られていましたが、今後は店舗でのお支払いにも、売上金（メルペイ残高）やポイントでご利用いただけるようになります（※6）。

※6：「メルカード」での決済は、メルペイのクレジットご利用分として請求され、設定に応じてメルペイ残高・ポイントが優先的かつ自動的に充当されます

■スマホ決済サービス「メルペイ」について https://www.merpay.com/

「メルペイ」は、フリマアプリ「メルカリ」で利用できるスマホ決済サービスです。「メルカリ」の売上金の他、銀行口座やATMから「メルペイ」に残高をチャージして使ったり、チャージレスなあと払い決済サービス「メルペイのクレジット」を利用して、スマートフォンを使ってお店やECサイトでお買い物いただくことも可能です。非接触決済サービス「iD」、コード決済のいずれも対応しており、「メルカリ」「メルペイ」利用で還元率がアップしやすくなるクレジットカード「メルカード」※7を発行すれば、全国のJCB加盟店でも「メルペイ」をご利用いただけます。

※7：「メルカード」は株式会社メルペイが提供するクレジットカードサービスです。