多様性を体現する医師がミスユニバース審査員に就任新宿二丁目発、美の新しい価値観を国内外へ発信

PRIDE CLINIC

ミスユニバースの理事および審査員に、美容皮膚科医・久野賀子が就任した。

外見の美しさだけでなく、内面や生き方、社会的な価値観が重視される同大会において、久野院長は“多様性を前提とした美しさ”という視点から審査に臨む。

PRIDE CLINIC院長・久野賀子

今回の就任について、久野院長は次のようにコメントしている。

「美しさは一つではなく、それぞれが持つ背景や生き方そのものに価値があると考えています。ミスユニバースという舞台においても、外見だけでなく内面や価値観、多様な個性を尊重した視点で審査に臨みたいと思います」

久野院長は、2児のシングルマザーとして医師のキャリアを築きながら、美容医療の現場において独自の価値観を発信してきた人物だ。特に近年は、「誰かの理想に寄せる美しさ」ではなく、“その人にとっての正解の美しさ”を重視した医療を実践している。

さらに久野院長の特徴的な点として、新宿二丁目という多様性の象徴ともいえる街に拠点を置き、医療と文化を掛け合わせた活動を行っている点が挙げられる。ゲイバーのママへのインタビューや、海外のトランスジェンダーの方との対談など、現場のリアルな声を発信する取り組みは、“多様性を実体験として伝える試み”として評価されている。

こうした背景を持つ医師が、世界的なミスコンテストの審査員として関わることは、“美の基準”そのものに新たな視点をもたらす可能性を秘めている。

今後は、医師としての専門性と経営者としての視点を活かしながら、「美とは何か」「自分らしさとは何か」という問いに対する発信をさらに強化していく方針だ。美容医療の現場と国際的な舞台の双方で活動を広げる久野院長の動向に、今後さらなる注目が集まりそうだ。

■ PRIDE CLINICについて

PRIDE CLINIC院内

PRIDE CLINIC（東京都新宿区新宿2丁目）は、「美しくなりたいすべての人へ」をコンセプトに掲げる美容皮膚科クリニック。人種・年齢・性別・セクシャリティを問わず、誰もが自分らしくいられる美容医療の提供を目指している。

2024年の開業以降、公式LINE登録者数は4,000人を突破、年間新規来院数は2,000人以上、月商1,000万円を超えるなど急成長を遂げている。LGBTQの方々や海外からの来院も増加しており、多様性を前提とした医療の場として注目を集めている。

■所在地：〒160-0022 東京新宿区新宿2丁目10-7 TOMビル 6階

■ウェブサイト：https://pride-clinic.com/

■問い合わせ先：03-5944-0338／miyagi@pride-clinic.com（担当：宮城）

※久野院長への取材をご希望の方は、お気軽に上記問い合わせ先へご連絡ください。