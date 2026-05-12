『ミラーダブルイオン(R) ストレートヘアアイロン』24mmにドン・キホーテ限定カラーが登場

株式会社SALONMOON

株式会社SALONMOONは、理美容家電を取り扱う自社ブランド「SALONMOON（サロンムーン）」より、『ミラーダブルイオン(R) ストレートヘアアイロン』のプレート幅24mmタイプにドン・キホーテ限定カラーを追加し、全国のドン・キホーテ（※一部店舗を除く）にて2026年５月27日から順次発売いたします。

ブランドのご紹介

「SALONMOON」は、機能性に優れた理美容家電をお手頃な価格で提供するヘアケアブランドです。アメリカ・ヨーロッパの一流ブランドの製品を15年以上製造する生産工場と協力し、自宅でサロンクオリティを叶える高品質で低価格の商品を展開しています。

商品特徴

[１] 新色のグラデーションカラー「シルキーグレージュ」

新色のグラデーションカラー「シルキーグレージュ」は、既存ラインナップに新たな魅力を加えるカラーとして誕生しました。定番のホワイト・ブラックの単色カラーや、モーヴピンク・ムーングレーのグラデーションカラーに続く新色として、よりやわらかく洗練された印象を演出します。本カラーはドン・キホーテ限定カラーとして展開し、特別感のあるラインナップとしてお楽しみいただけます。

本シリーズのグラデーションカラーはデザイン性だけでなく、電源コードにも本体と同様の配色を施すことで、使用時にひと目でヘアアイロンのコードを識別できる実用性も兼ね備えています。先端に向かって淡く移ろう色味が視覚的な軽やかさと奥行きを生み出し、幅広い方に寄り添う上質なデザインに仕上げています。新たに展開するグレージュは主張しすぎず、インテリアにも自然に溶け込むため、日常空間にやさしく調和します。

また、「シルキーグレージュ」という名称は、“絹のような”なめらかで上質な質感から着想を得て名付けられました。潤いやツヤ、指通りのよさが、まるでシルクのような光沢感をまとった美しい髪の仕上がりを想起させるカラーです。

[２] 高濃度ダブルマイナスイオン

高濃度のマイナスイオンによって静電気の発生を抑え、ツヤのある髪に整えます。２つの吐出口によってマイナスイオンを効率よく髪へ届け、まとまりのあるスタイリングが可能に。

[３] こだわりの高機能プレート

■3Dクッションプレート

上下左右に動くプレートによってどの方向からでも均一に力が入り、ムラのない綺麗なアレンジが簡単にできます。

■ミラーチタニウムプレート

凹凸の少ないなめらかなプレートを採用することで、髪へのダメージを軽減*¹。キューティクルを整えながらスタイリングができ、しっかりと髪にツヤを与えます。

[４] ラウンドボディ

昨今のヘアスタイリングの流行の変化に対応し、丸みを帯びたボディデザインを採用。

これにより、ストレートアイロンでありつつも、折れクセがつくことなく簡単にカールが作れるほか、さまざまなスタイリングが楽しめます。

[５] 細やかで幅広い温度調節機能

髪質やスタイリングに合わせて、80℃～230℃まで31段階（５℃間隔）の温度設定が可能。温度は液晶モニターにリアルタイムで表示されるため、ひと目で温度状況がわかります。

[６] スピード立ち上げ

約30秒*³でスタンバイが完了するダブルスピードヒーターを搭載。忙しい朝や時間がない時でもすぐにスタイリングができます。

[７] 温度メモリー機能

電源を入れると、前回電源を切った時の温度が表示されます。お好みの温度を記憶し、使うたびに設定する手間を省くことが可能です。

[８] 回転式の電源コード

スタイリングの邪魔をしない長さ約２ｍのコード。接続部分が360度回転するため、ねじれにくく絡まりにくい構造です。

[９] オートパワーオフ

起動から約30分経過すると自動で電源がオフに。つけっぱなしによる火事や事故を防止します。

[10] 海外対応

電圧100～240V対応。旅行先でも理想のスタイリングを叶えます。

商品情報

ブランド名：SALONMOON（サロンムーン）

商品名：ミラーダブルイオン(R) ストレートヘアアイロン シルキーグレージュ

型番：SLM106SG (シルキーグレージュ・24mm)

参考価格：4,790円（税込）

発売日：2026年５月27日

本体サイズ：約W：284mm×D：31mm×H：37.5mm

プレートサイズ：約W：92mm×D：24mm

販売先：全国のドン・キホーテ（※一部店舗を除く）

*¹：20℃/65％RH KES風合い物性試験（測定回数：３回） *²：SLM004 *³：120℃までの平均温度上昇時間約30秒。自社調べ。環境により異なります。

※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

企業概要

会社名：株式会社SALONMOON

所在地：東京都中央区銀座４丁目12番15号 歌舞伎座タワー17階

代表者：代表取締役社長 堀川 麻子

設立日：2018年３月１日

【SALONMOON】

Web：https://www.salonmoon.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/salonmoon_official/