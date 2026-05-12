プレナス米文化継承活動 茅場町あおぞら田んぼプロジェクト7年目 阪本小学校の５年生と一緒に米づくり
株式会社プレナス
- プロジェクト概要
（3）田んぼ面積 3.6ｍ×5.8ｍ 約20平方メートル
茅場町あおぞら田んぼ
- これまでの「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」の様子
5月 田植え
5月 メダカの放流
8月 穂ぞろい期
9月 稲刈り
9月 はさ掛け
10月 脱穀・籾摺・精米
株式会社プレナス（本社：中央区銀座、社長執行役員：金子 史朗）は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」、 定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MK レストラン」、そしてラーメン店の「KAYAVA.」 を、2026年4月末現在、国内に2,822店舗展開しております。
当社は、日本の米文化の素晴らしさを未来に受け継いでいくため、2014年よりプレナス米文化継承活動として、様々な取り組みを行っております。その一環として2020年より、プレナス茅場町オフィス（東京都中央区）の屋上に田んぼを作り、中央区立阪本小学校の5年生と一緒に米づくりを行う「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」を推進しております。このたび、5月26日（火）に、7回目となる田植えを実施することになりましたので、お知らせいたします。
当社はこれからも、子どもたちに学びの場を提供し、米の生育とともに米文化の大切さを発信し続けます。
「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」ホームページ
https://www.plenus.co.jp/rice/aozora-tanbo/
- プロジェクト概要
（1）名 称 茅場町あおぞら田んぼプロジェクト
（2）田んぼ所在地 株式会社プレナス 茅場町オフィス
東京都中央区日本橋茅場町1丁目7-1 屋上
（3）田んぼ面積 3.6ｍ×5.8ｍ 約20平方メートル
（4）収穫目標 玄米5kg
（5）今後の予定 5月26日（火） 田植え、9月中旬 稲刈り、10月上旬 脱穀・籾摺・精米
茅場町あおぞら田んぼ
- これまでの「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」の様子
5月 田植え
5月 メダカの放流
8月 穂ぞろい期
9月 稲刈り
9月 はさ掛け
10月 脱穀・籾摺・精米