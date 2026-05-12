プレナス米文化継承活動 茅場町あおぞら田んぼプロジェクト7年目 阪本小学校の５年生と一緒に米づくり

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株式会社プレナス

　株式会社プレナス（本社：中央区銀座、社長執行役員：金子 史朗）は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」、 定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MK レストラン」、そしてラーメン店の「KAYAVA.」 を、2026年4月末現在、国内に2,822店舗展開しております。



　当社は、日本の米文化の素晴らしさを未来に受け継いでいくため、2014年よりプレナス米文化継承活動として、様々な取り組みを行っております。その一環として2020年より、プレナス茅場町オフィス（東京都中央区）の屋上に田んぼを作り、中央区立阪本小学校の5年生と一緒に米づくりを行う「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」を推進しております。このたび、5月26日（火）に、7回目となる田植えを実施することになりましたので、お知らせいたします。



　当社はこれからも、子どもたちに学びの場を提供し、米の生育とともに米文化の大切さを発信し続けます。



「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」ホームページ


https://www.plenus.co.jp/rice/aozora-tanbo/



- プロジェクト概要

（1）名　称　　　　茅場町あおぞら田んぼプロジェクト


（2）田んぼ所在地　株式会社プレナス 茅場町オフィス


　　　　　　　　　 東京都中央区日本橋茅場町1丁目7-1 屋上


（3）田んぼ面積　　3.6ｍ×5.8ｍ 約20平方メートル
（4）収穫目標　　　玄米5kg
（5）今後の予定　　5月26日（火） 田植え、9月中旬 稲刈り、10月上旬 脱穀・籾摺・精米



茅場町あおぞら田んぼ





- これまでの「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」の様子


5月　田植え

5月　メダカの放流


8月　穂ぞろい期

9月　稲刈り


9月　はさ掛け

10月 脱穀・籾摺・精米