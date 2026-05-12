ペレット＆薪ストーブの世界市場2026年、グローバル市場規模（住宅用、商業用、産業用）・分析レポートを発表
2026年5月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ペレット＆薪ストーブの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ペレット＆薪ストーブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ペレット＆薪ストーブ市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は3039百万ドルと評価されており、2031年には3641百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は2.6％であり、比較的緩やかな成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網に与える影響についても詳細に検討されています。
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ペレットストーブは、おがくずなどのバイオマス材料を圧縮した燃料を使用する暖房機器であり、高効率かつ利便性の高い特徴を持ちます。自動供給機構やデジタル制御機能を備えることで、安定した暖房性能を実現しています。
一方、薪ストーブは従来型の暖房機器であり、薪を燃焼させて大きな熱出力を得ることが可能です。設計の多様性があり、手動での燃料補充が必要ですが、自然な暖かさを提供する点で需要があります。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは主に薪ストーブとペレットストーブに分類されます。
用途別では住宅用、商業用、産業用に区分され、特に住宅用途が主要な需要分野となっています。環境意識の高まりやエネルギーコストの上昇により、効率的な暖房機器への関心が高まっています。
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競争環境においては、MCZ、EDILKAMIN、Jøtul Group、Invicta、Hearth & Home Technologies、PALAZZETTI、Sherwood Industries、Piazzetta、La Nordica-Extraflame、RIKAなどが主要企業として挙げられます。
さらにTHERMOROSSI、Karmek One、Haas + Sohn、US Stove、Ningbo Precise、ECOFOREST、ExtraStoveなども市場で重要な役割を果たしています。各企業は製品のデザイン性、性能、価格競争力を強化し、市場シェア拡大を図っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州では環境規制の強化や再生可能エネルギー利用の推進により需要が高く、北米でも寒冷地域を中心に市場が安定しています。
アジア太平洋地域では生活水準の向上とともに徐々に需要が拡大しています。
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市場の成長要因としては、環境負荷低減への関心の高まり、再生可能エネルギー利用の促進、燃料コスト削減へのニーズが挙げられます。一方で、初期導入コストの高さや設置条件の制約が市場拡大の障壁となっています。
また、製品の高効率化やスマート制御技術の導入が今後の成長機会として期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析により、企業が市場戦略を構築するための重要な示唆が提供されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ペレット＆薪ストーブの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ペレット＆薪ストーブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ペレット＆薪ストーブ市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は3039百万ドルと評価されており、2031年には3641百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は2.6％であり、比較的緩やかな成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網に与える影響についても詳細に検討されています。
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ペレットストーブは、おがくずなどのバイオマス材料を圧縮した燃料を使用する暖房機器であり、高効率かつ利便性の高い特徴を持ちます。自動供給機構やデジタル制御機能を備えることで、安定した暖房性能を実現しています。
一方、薪ストーブは従来型の暖房機器であり、薪を燃焼させて大きな熱出力を得ることが可能です。設計の多様性があり、手動での燃料補充が必要ですが、自然な暖かさを提供する点で需要があります。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは主に薪ストーブとペレットストーブに分類されます。
用途別では住宅用、商業用、産業用に区分され、特に住宅用途が主要な需要分野となっています。環境意識の高まりやエネルギーコストの上昇により、効率的な暖房機器への関心が高まっています。
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競争環境においては、MCZ、EDILKAMIN、Jøtul Group、Invicta、Hearth & Home Technologies、PALAZZETTI、Sherwood Industries、Piazzetta、La Nordica-Extraflame、RIKAなどが主要企業として挙げられます。
さらにTHERMOROSSI、Karmek One、Haas + Sohn、US Stove、Ningbo Precise、ECOFOREST、ExtraStoveなども市場で重要な役割を果たしています。各企業は製品のデザイン性、性能、価格競争力を強化し、市場シェア拡大を図っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州では環境規制の強化や再生可能エネルギー利用の推進により需要が高く、北米でも寒冷地域を中心に市場が安定しています。
アジア太平洋地域では生活水準の向上とともに徐々に需要が拡大しています。
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市場の成長要因としては、環境負荷低減への関心の高まり、再生可能エネルギー利用の促進、燃料コスト削減へのニーズが挙げられます。一方で、初期導入コストの高さや設置条件の制約が市場拡大の障壁となっています。
また、製品の高効率化やスマート制御技術の導入が今後の成長機会として期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析により、企業が市場戦略を構築するための重要な示唆が提供されています。