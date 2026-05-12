無溶剤接着剤の世界市場規模は2032年に348百万米ドルへ、成長基調続く
無溶剤接着剤とは
無溶剤接着剤はポリマー、樹脂、添加剤を精密配合した100％固形分材料であり、溶剤を含まない構造を特徴とする。従来の溶剤型が揮発によって接着層を形成するのに対し、本製品は高粘度または溶融状態のまま直接塗布される点に本質的な差異がある。
施工方式としてはホットメルト方式（加熱溶融後の塗布）および感圧型接着技術が主流であり、製造現場では高速ライン対応や自動化適合性が評価されている。2025年の業界調査では、包装用途におけるホットメルト採用比率は前年から約4ポイント上昇し、特に食品・医療包装分野での置換が加速している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349018/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349018/images/bodyimage2】
図. 無溶剤接着剤の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「無溶剤接着剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、無溶剤接着剤の世界市場は、2025年に273百万米ドルと推定され、2026年には282百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%で推移し、2032年には348百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場概況｜無溶剤接着剤の成長性とVOC規制強化の影響
生産量は2025年時点で約77,960トン、平均価格は1トン当たり約3,500米ドル水準にある。
近年は北米・欧州を中心にVOC（揮発性有機化合物）排出規制が強化されており、従来型溶剤系接着剤からの置換需要が顕在化している。特に直近6カ月ではEU「Green Industry Pact」関連規制の強化により、包装・建材メーカーの調達仕様が急速に“低排出型接着剤”へと移行している点が市場拡大の重要な背景となっている。
産業特性｜環境負荷低減と高機能化の両立
無溶剤接着剤はVOC排出削減に加え、短時間硬化、高接着強度、耐熱性・耐薬品性の高さを兼ね備えており、環境対応型材料としての位置付けが明確である。
近年の特徴的なトレンドとして、建設業界における採用拡大が挙げられる。床材、屋根材、断熱材用途において、施工時の安全性と長期耐久性が評価され、持続可能建築材料としての需要が拡大している。欧州のゼロエミッション建築政策では、接着剤選定が建材認証要件に組み込まれるケースも増加しており、材料選定の重要性は一段と高まっている。
サプライチェーン構造｜化学メーカー主導型の寡占市場
本市場はグローバル化学メーカーによる寡占構造が特徴であり、Henkel、Bostik、Dowなどが技術開発と市場供給を主導している。HenkelおよびBostikは包装用ホットメルト分野で強い競争力を持ち、Dowは材料設計と樹脂技術で優位性を維持している。
加えて、DIC CorporationやShanghai Huitian New Material Co., Ltdなどアジア企業の台頭も顕著であり、コスト競争力と現地供給網を武器にシェア拡大を進めている。市場上位企業の合計シェアは約60％に達し、技術集約型産業としての性格が強い。
需要動向｜包装・建設・医療分野での用途拡大
用途別では食品包装が最大セグメントであり、食品安全規制の強化により非溶剤系接着剤への移行が進んでいる。医療分野では滅菌対応包装材への採用が拡大し、安定した粘着性能と低毒性が評価されている。
建設分野では省施工性と長寿命化ニーズが重視され、リフォーム市場との親和性が高い。2025年前半の業界データでは、欧州建設用途の無溶剤接着剤採用率は前年比約6％増加しており、特に高層建築内装材用途での採用が顕著である。
無溶剤接着剤はポリマー、樹脂、添加剤を精密配合した100％固形分材料であり、溶剤を含まない構造を特徴とする。従来の溶剤型が揮発によって接着層を形成するのに対し、本製品は高粘度または溶融状態のまま直接塗布される点に本質的な差異がある。
施工方式としてはホットメルト方式（加熱溶融後の塗布）および感圧型接着技術が主流であり、製造現場では高速ライン対応や自動化適合性が評価されている。2025年の業界調査では、包装用途におけるホットメルト採用比率は前年から約4ポイント上昇し、特に食品・医療包装分野での置換が加速している。
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図. 無溶剤接着剤の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「無溶剤接着剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、無溶剤接着剤の世界市場は、2025年に273百万米ドルと推定され、2026年には282百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%で推移し、2032年には348百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場概況｜無溶剤接着剤の成長性とVOC規制強化の影響
生産量は2025年時点で約77,960トン、平均価格は1トン当たり約3,500米ドル水準にある。
近年は北米・欧州を中心にVOC（揮発性有機化合物）排出規制が強化されており、従来型溶剤系接着剤からの置換需要が顕在化している。特に直近6カ月ではEU「Green Industry Pact」関連規制の強化により、包装・建材メーカーの調達仕様が急速に“低排出型接着剤”へと移行している点が市場拡大の重要な背景となっている。
産業特性｜環境負荷低減と高機能化の両立
無溶剤接着剤はVOC排出削減に加え、短時間硬化、高接着強度、耐熱性・耐薬品性の高さを兼ね備えており、環境対応型材料としての位置付けが明確である。
近年の特徴的なトレンドとして、建設業界における採用拡大が挙げられる。床材、屋根材、断熱材用途において、施工時の安全性と長期耐久性が評価され、持続可能建築材料としての需要が拡大している。欧州のゼロエミッション建築政策では、接着剤選定が建材認証要件に組み込まれるケースも増加しており、材料選定の重要性は一段と高まっている。
サプライチェーン構造｜化学メーカー主導型の寡占市場
本市場はグローバル化学メーカーによる寡占構造が特徴であり、Henkel、Bostik、Dowなどが技術開発と市場供給を主導している。HenkelおよびBostikは包装用ホットメルト分野で強い競争力を持ち、Dowは材料設計と樹脂技術で優位性を維持している。
加えて、DIC CorporationやShanghai Huitian New Material Co., Ltdなどアジア企業の台頭も顕著であり、コスト競争力と現地供給網を武器にシェア拡大を進めている。市場上位企業の合計シェアは約60％に達し、技術集約型産業としての性格が強い。
需要動向｜包装・建設・医療分野での用途拡大
用途別では食品包装が最大セグメントであり、食品安全規制の強化により非溶剤系接着剤への移行が進んでいる。医療分野では滅菌対応包装材への採用が拡大し、安定した粘着性能と低毒性が評価されている。
建設分野では省施工性と長寿命化ニーズが重視され、リフォーム市場との親和性が高い。2025年前半の業界データでは、欧州建設用途の無溶剤接着剤採用率は前年比約6％増加しており、特に高層建築内装材用途での採用が顕著である。