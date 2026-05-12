本格生パスタやピザが味わえるカジュアルイタリアンレストランの「ダニエルズ」を運営する株式会社グラマラスフード(本社所在地：京都府京都市、代表取締役社長：大橋 昌隆)は、年間を通した準備と行動・商品開発スケジュールを全スタッフへ共有し、「いつ・何を・どう育てるか」を見据えながら店舗運営を行っています。





その中でも大きな柱のひとつが、年4回実施される「ダニエルズパスタコンクール」です。

企画は、応募スタッフによるパスタ考案からスタート。

書類審査、試食審査、実際の店舗オペレーション確認を経て、グランプリ作品を決定します。

さらに受賞パスタは“作って終わり”ではありません。





「販売連動型インセンティブ制度を導入」グランプリパスタは全店舗のグランドメニューとして3か月間販売され、販売数に応じて考案者へインセンティブが還元されます。「美味しい料理」だけでなく、「現場で本当に選ばれる商品か」「全店舗で再現できるか」「実際に売れるか」までを含めて評価する、実践型の商品開発プロジェクトです。「料理人が“作る人”で終わらず、“売れる商品を生み出す人”になる。」「年間スケジュールに沿って全社員が先を見据えて商品開発を行う」









◆第一回ダニエルズパスタコンクールグランプリパスタ

～駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ～





優勝パスタ駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ





◆パスタコンクール実施の背景

ダニエルズでは、お客様満足度の向上と、スタッフ一人ひとりの“やりがい”を生み出すことを目的に、パスタコンクールを実施しています。

これまでは各店舗ごとにおすすめメニューを企画・販売していましたが、今回の取り組みでは、店舗の垣根を越えて「本気で“食べたい”と思っていただける一皿」を追求。

季節感やトレンドも取り入れながら、料理人それぞれの発想や技術を形にし、“次の看板商品”となるパスタ開発を目指しています。

また、実際に全店舗で販売し、お客様から支持されることで評価される仕組みにすることで、料理人が「作るだけ」で終わらず、「売れる商品を生み出す」という視点を持てる実践的な挑戦の場にもなっています。





販売開始から1か月で累計580食以上(2026年5月時点)。

「次はどんなパスタが登場するのか」と、スタッフ・お客様双方から継続的な期待が集まる企画となっています。

◆注文可能店舗

・Daniel's本店

・Daniel's ALBA

・Daniel's SOLE

・Daniel's LUCE

・Daniel's MONDO

・Daniel's PORTA





今後もダニエルズでは、料理人の挑戦と現場発の商品開発を通じて、“京都から愛される看板パスタ”づくりを目指してまいります。









■開催概要

コンクール名称 ： Daniel'sパスタコンクール

応募期間 ： 1月・4月・7月・9月

審査スケジュール： 2月・5月・8月・10月に書類審査のち3つに絞って試食審査

グランプリ発表日： 3月・6月・9月・11月

販売期間 ： 4月～6月・7月～9月・10月～12月・12月～3月

応募資格 ： 全スタッフ対象

応募方法： 事務所スタッフの個人LINEに原価表と試作パスタの写真を送ってもらう

事務所スタッフは匿名にして審査員に提出













■京都を代表するカジュアルイタリアン「ダニエルズ」について

「ダニエルズ」は、1995年に京都・錦市場の入口で創業したカジュアルイタリアンレストランです。まだ生パスタが広く知られていなかった当時、本場の味を提供したいという想いから本場イタリアよりパスタマシーン(製麺機)を取り寄せ、自家製生パスタの専門店としてスタートしました。最大のこだわりである自家製生パスタは、毎日店内でロングからショートまで7種類のパスタを製麺しています。京都産の小麦と卵を使用したオリジナルブレンドで、乾麺にはないモチっとした独特の食感が特徴です。本格的な窯焼きピッツァとともに、カジュアルで陽気な南イタリアの雰囲気を感じる料理を提供しています。現在、京都市内を中心に8店舗を展開し、ランチやデート、宴会まで、さまざまなシーンでご利用いただいております。









■会社概要

社名 ： 株式会社グラマラスフード

本社所在地 ： 京都市中京区錦高倉西入西魚屋町596 グラマラスフードビル

代表取締役社長： 大橋 昌隆

事業内容 ： 飲食業、食品製造・販売、陶器とリキュールの輸入・販売

創業 ： 1995年2月4日

ホームページ ： https://daniels.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/daniels_porta/

LINE ： https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=972rnjkv