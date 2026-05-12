アフランプロジェクトアイドル部の新ユニット「Re:LIVE」がニコニコ超会議で感動のデビューを飾る

アフランプロジェクト

アフランプロジェクトアイドル部は、2025年7月の自主ライブ、11月の「アフラン学園文化祭」自主ライブを成功させたのち、2026年のニコニコ超会議にて新ユニット「Re:LIVE」のアイドルデビューを果たしました。

ニコニコ超会議 配信者ステージ「超アフラン学園文化祭」では、所属メンバー総勢大集結による1時間30分に及ぶスペシャルステージを展開し、会場を熱狂と感動で包み込みました。

アフランプロジェクトアイドル部とは

ニコニコ生放送で輝く個性豊かな配信者たちが集まり、視聴者と共に作り上げる夢のアイドルプロジェクトです。

リアルタイムコメントやファンとの共創を核に、配信者と視聴者が一体となって進化する“新時代アイドルグループ”を目指しています。

現在個性豊かなアイドルグループが所属しています。

Re:LIVE

「Re:」は「再び」「新しく」「もう一度」という意味を込め、配信という“LIVE”の場で培ってきた個性・声・表現力を、アイドルという新しいステージで再び輝かせる

――それがRe:LIVEのコンセプトです。

なるぬの

歌うときは優しく包み込むように、トークのときは一緒にゴロゴロしながらおしゃべりするみたいに、ダンスはふわふわ揺れる綿菓子みたいに。

無理せず、肩の力は抜いて、ぬくぬくしたライブをお届けします。

ひまわりこちーズ

太陽のようにまぶしく、笑顔で観客の心を一瞬で虜にするアイドルグループ

歌もダンスもトークも、全力全開。

一度見たら最後、笑顔と熱量で心をガッチリ掴んで離さない--

それがひまわりこちーズの魅力です

熟女革命

年齢なんてただの数字--大人の魅力で革命を起こす、新感覚アイドルグループ

美しさも、強さも、色気も、全部「今」が一番。大人の革命は、ここから始まる--。

あなたも一緒に、熟女革命の波にのりませんか？

デビchu☆ぴま

魔獣の血を宿したアイドル「デビchu☆ぴま」

可愛い見た目と凶暴な本能を併せ持つ“魔獣”が、ステージに降臨するたび、すべてをかき回し、かき乱す。

一度足を踏み入れたら、もう逃げられない。

あなたも魔獣の宴に巻き込まれ、心も体もぐちゃぐちゃにかき乱されてみませんか？

ゆきみ

歌もダンスもトークも全部全力投球。

笑いが止まらず、元気が溢れ出す、感染力MAXのポジティブライブ！

元気がない日も、最高にテンション上げたい日も、大はしゃぎしようー！！

東条ジョナ

一音一音に魂を込め、感情をそのまま音に変える。

プロの域に達した圧倒的な歌声で、聴く者の心を深く揺さぶり、日常を特別な音楽体験へと変える--

それが東条ジョナの真髄です

今後の活動について

プロデューサーをはじめ、メンバー、楽曲提供者、すべての協力者が現役配信者です。

実際に働きながら配信を続けているメンバーの成長を、ファンが配信を通してリアルタイムで見守ることができる

――それが本プロジェクト最大の特徴です。

これからもファンと共に歩みながら、さらなる進化を続けていきます。

アフランプロジェクトアイドル部

公式HP

https://www.ahuranproject.com/idol

公式アカウント

https://x.com/ahuranmix