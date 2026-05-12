ナレッジコミュニケーション、Google Cloud パートナー参画を発表

株式会社ナレッジコミュニケーション

株式会社ナレッジコミュニケーション（本社：千葉県市川市、代表取締役：奥沢 明、以下「ナレッジコミュニケーション」）は、このたび Google Cloud パートナー認定を取得したことをお知らせします。

ナレッジコミュニケーションは、データ活用とAI活用に強みを持ち、企業の課題解決や業務変革を支援してきました。データ基盤の整備、分析環境の構築、AI活用の推進などを通じて、お客様のビジネス成長に貢献しています。

今回の Google Cloud パートナー認定取得により、Google Cloud を活用した提案・導入・活用支援をさらに強化し、お客様のデータ活用とAI活用をより一層推進してまいります。

今後もナレッジコミュニケーションは、データとAIを軸に、お客様の事業成長と価値創出を支援してまいります。

株式会社ナレッジコミュニケーションについて

株式会社ナレッジコミュニケーションは、「クラウド×AI」を軸に企業のAI利活用を支援するテクノロジーカンパニーです。AWS、Microsoft Azure、Databricks などのクラウド基盤を活用し、コンサルティングからシステム開発、データ活用基盤の整備、AI開発、運用までを一貫して提供しています。

AWS Machine Learning コンピテンシーや Microsoft Azure の各種専門認定の取得に加え、Microsoft AI Partner Award の受賞など、クラウドおよびAI分野において実績を有しています。これらの技術力と実績を強みに、企業のAIトランスフォーメーション（AX）を支援しています。

会社概要

社名：株式会社ナレッジコミュニケーション

本社：千葉県市川市相之川4-6-5 フォーリーフ南行徳2F

代表取締役：奥沢 明

設立：2008年11月13日

事業内容：クラウド＆AIの利活用コンサルティングや導入・開発支援、運用サポート等

URL：https://www.knowledgecommunication.jp/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ナレッジコミュニケーション

Tel：047-397-8897

Email：contact@knowledgecommunication.jp

※ 記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。