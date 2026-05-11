愛知道路コンセッション株式会社は、2026年6月の土日限定で、知多半島の有料道路(知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路)と猿投グリーンロードにおいて、利用予定日の2営業日前までに事前申込された方を対象に1日1,000円のETC乗り放題企画を実施いたします 。知多半島には豊かな海産物や魅力的な観光スポットが多くあり、お客様に知多半島の魅力を深く知ってもらうことが目的です。対象路線内で何度乗り降りしても1日1,000円となるお得な企画となっておりますので、この機会にぜひご利用ください。





乗り放題企画について： https://arc-ryoukin-etc.jp/





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■2026年3月28日 新規オープン 阿久比パーキングエリア(上り)について





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〇本格肉まん専門店「玲玲香包(リンリンシャンバオ)」

秘伝の「特製肉まん」や、角煮がいっぱい詰まった豪華な「角煮まん」のほか「エビチリまん」など、ドライブのお供に嬉しいメニューが充実

しております。

他の店舗では、最大3時間待ちの行列ができ、テレビでも取り上げられた大人気の肉まん店の味をぜひご賞味ください。





〇そば/甘味処「知多美人そば」

地元、阿久比町周辺で収穫された“そばの実”と、阿久比町産の玄米を使用したここでしか味わえない「知多美人そば」をご賞味いただけます。

入口には手作りの知多木綿の暖簾を掲げ、地域の魅力を感じていただける空間を演出しております。

知多半島の風景や文化を感じていただけるこだわりの空間をお楽しみください。





〇コンビニエンスストア「ファミリーマート阿久比PA上り店」

24時間営業のコンビニエンスストア「ファミリーマート」にて、ドライブのちょっとしたお買い物をお楽しみください。

愛知多の種 HP： http://aichita.com/









■知多半島の人気施設や店舗について





〇中部国際空港(セントレア)

最寄りIC：セントレア東IC

★担当のおすすめポイント

・航空機が発着する姿をのんびり見学

・レストラン街で名古屋グルメを堪能

・セントレアオリジナルのお土産購入





〇えびせんべいの里

最寄りIC：美浜IC

★担当のおすすめポイント

・いろんな味のえびせんべいを試食、購入

・体験コーナーで巨大えびせんべいの作成





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〇魚太郎

最寄りIC：南知多IC

★担当のおすすめポイント

・海の前で手ぶらで浜焼きバーベキューを楽しむ

・新鮮な海の幸の海鮮丼、焼き物を食べる

・様々な種類の新鮮な鮮魚、干物、貝類から選んで購入





〇豊浜 魚ひろば

最寄りIC:豊丘IC

★担当のおすすめポイント

・様々な種類の新鮮な鮮魚、干物、貝類から選んで購入

・新鮮な海産物を選んで焼いて食べる。





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■お問い合わせ先

愛知道路コンセッション株式会社

管理部料金施策グループ

TEL ： 0569-21-2721

E-mail： ryoukin_support@arcc.jp









■当社概要

愛知道路コンセッション株式会社は『地域と未来をつなぐ、新たな「みち」』を企業コンセプトとし、民間企業によるコンセッション方式での日本初の有料道路運営会社です。

民間企業による柔軟な道路運営により、有料道路事業の新たな可能性の創出と地域経済の発展を目標としております。





会社名： 愛知道路コンセッション株式会社

代表者： 代表取締役社長 柘植 浩史

設立日： 平成28年8月3日

WEB ： https://www.arcc.jp/ (企業HP)