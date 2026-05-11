【名古屋】「大相撲名古屋場所」観戦チケットと「豊臣兄弟！名古屋中村 大河ドラマ館」入館券付き宿泊プラン！若元春＆若隆景の「#推し力士部屋」＆ひよの山×お～いお茶くんの「#推しキャラ部屋」販売

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、2026年1月21日（水）で、開業10周年を迎えました。2023年に日本相撲協会のオフィシャルホテルに参画した当ホテルでは、2026年7月12日（日）から「IGアリーナ」で開催される大相撲名古屋場所を記念し、観戦チケット付きの特別な宿泊プランを販売いたします。

HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_9620/

▲若元春＆若隆景の「#推し力士部屋」イメージ▲ひよの山×お～いお茶くんの「#推しキャラ部屋」イメージ▲ホテル2階「シェフズ ライブ キッチン」朝食イメージ▲ギフトアメニティイメージ▲「豊臣兄弟！ 名古屋中村 大河ドラマ館（豊臣ミュージアム内）」入館券イメージ

2026年の夏、名古屋では土俵の上で、そして歴史の舞台で、二組の兄弟が共鳴します。「豊臣兄弟！ 名古屋中村 大河ドラマ館（豊臣ミュージアム内）」で描かれる秀吉・秀長兄弟による「知の戦い」と、名古屋場所を沸かせる若元春・若隆景兄弟による「力の戦い」。この二つの熱狂が交差する2026年ならではの特別な体験をお届けするべく、3つの宿泊プランをご用意いたしました。

推し力士と歴史に浸る！#推し力士部屋＆「豊臣兄弟！ 名古屋中村 大河ドラマ館（豊臣ミュージアム内）」入館券付きプラン

毎年“スー女”の皆様に大好評の「#推し力士部屋」が、2026年は名古屋場所を沸かせる大波兄弟（若元春＆若隆景）仕様で登場！兄弟に囲まれた特別なデコレーションルームで、至福の推し活タイムをお過ごしいただけます。さらに、秀吉・秀長兄弟の絆を描く「豊臣兄弟！ 名古屋中村 大河ドラマ館（豊臣ミュージアム内）」の入館券もセット。土俵上の「力の戦い」と歴史舞台の「知の戦い」、二組の兄弟が共鳴する特別な夏をご体験ください。

迫力の真剣勝負が楽しめる！マスA席チケット＆ 「豊臣兄弟！ 名古屋中村 大河ドラマ館（豊臣ミュージアム内）」入館券付きプラン

土俵近くのマスA席で、力士たちの息遣いまで感じる大迫力の大相撲を堪能。さらに、「豊臣兄弟！ 名古屋中村 大河ドラマ館（豊臣ミュージアム内）」の入館券がセットになったプランです。現代の土俵でぶつかり合う「大波兄弟」と、戦国の世を切り拓いた「豊臣兄弟」。それぞれの時代で繰り広げられる兄弟たちの真剣勝負を一度に楽しめる、2026年ならではの贅沢な体験をお届けします。

親子で相撲を楽しむ！ひよの山×お～いお茶くん #推しキャラ部屋プラン

ご家族でゆったり過ごしたい方にぴったりの、愛らしさ満点のコラボルームが新登場！日本相撲協会公式キャラクター「ひよの山」と、伊藤園の「お～いお茶くん」がコラボレーションした愛らしい空間は、小さなお子様連れのファミリーにぴったりの特別プランです。

#推し力士部屋 イスSS席2名様チケット・片道送迎＆ギフト付き宿泊プラン 概要

■プラン名：【令和8年大相撲名古屋場所】#推し力士部屋 イスSS席2名様チケット・片道送迎＆ギフト付き宿泊プラン

■ルームタイプ：デラックスチャペルビューツイン（1日1室限定）

■対象期間：2026年7月12日（日）～7月26日（日）

■料金（消費税込、サービス料15%込）：44,866円～／1名（2名1室）

■プラン内容：

１.#推し力士部屋“若元春＆若隆景” ルームデコレーション

２.大相撲名古屋場所 イスSS席2枚、番付表付き

３.ホテルからIGアリーナまでの片道タクシーチケット付き

４.「豊臣兄弟！ 名古屋中村 大河ドラマ館（豊臣ミュージアム内）」（大人人数分）

５.大波兄弟！オリジナルカード付き（大人人数分）

６.「大相撲と言えば！」大相撲を盛り上げるスポンサー企業各社アメニティー付き（大人人数分）

・永谷園:「カップ入り お茶づけ海苔」

・大関：「上撰金冠ワンカップ(R)」180ｍｌ

・伊藤園：「お～いお茶 緑茶」600mlペットボトル

７.ストリングスホテル名古屋 刻印入りオリジナル1合桝（大人人数分）

８.ホテル2階「シェフズ ライブ キッチン」でのブッフェ朝食付き 7:00～10:00(L.O 9:30)

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_9620/

■お問合せ：052-589-0577（宿泊代表 10:00~19:00）

#推しキャラ部屋 マスB席4名様チケット・片道送迎＆ギフト付き宿泊プラン 概要

▲若元春＆若隆景の#推し力士部屋イメージ▲若元春＆若隆景の#推し力士部屋イメージ▲#推し力士部屋ギフトアメニティイメージ

■プラン名：【令和8年大相撲名古屋場所】#推しキャラ部屋 マスB席4名様チケット・片道送迎＆ギフト付き宿泊プラン

■ルームタイプ： デラックスチャペルビューツイン（1日1室限定）

■対象期間：2026年7月12日（日）～7月26日（日）

■料金（消費税込、サービス料15%込）：53,716円～／1名（2名1室）

■プラン内容：

１.#推しキャラ部屋 ひよの山×お～いお茶くん ルームデコレーション

２.大相撲名古屋場所 マスB席（1名～4名様ご利用可 ）チケット 、番付表付き

３.ホテルからIGアリーナまでの片道タクシーチケット付き

４.「大相撲と言えば！」大相撲を盛り上げるスポンサー企業各社のギフトアメニティー付き（大人人数分）

・永谷園:「カップ入り お茶づけ海苔」

・大関：「上撰金冠ワンカップ(R)」180ｍｌ

・伊藤園：「お～いお茶 緑茶」600mlペットボトル

５.ひよの山＆お～いお茶くん マスコット（1部屋1セット）

６.ストリングスホテル名古屋 刻印入りオリジナル1合桝 （大人人数分）

７.ホテル2階「シェフズ ライブ キッチン」でのブッフェ朝食付き 7:00～10:00(L.O 9:30)

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_9620/

■お問合せ：052-589-0577（宿泊代表 10:00~19:00）

マスA席4名様チケット・片道送迎＆ギフト付き宿泊 概要

▲ひよの山×お～いお茶くんの#推しキャラ部屋イメージ▲ひよの山×お～いお茶くんの#推しキャラ部屋イメージ▲#推しキャラ部屋ギフトアメニティイメージ

■プラン名：【令和8年大相撲名古屋場所】マスA席4名様チケット・片道送迎＆ギフト付き宿泊

■ルームタイプ：全部屋対象

■対象期間： 2026年7月12日（日）～7月26日（日）

■料金（消費税込、サービス料15%込）： 60,380円～／1名（2名1室）

■プラン内容：

１.大相撲名古屋場所 マスA席（1名～4名様ご利用可 ）※チケット 「番付表」付き

観戦日程： 7月12日（日）、17日（金）、18日（土）、19日（日）、20日（月祝）、24日（金）、

25日（土）、26日（日）

２.ホテルからIGアリーナまでの片道タクシーチケット付き

３.「大相撲と言えば！」大相撲を盛り上げるスポンサー企業各社アメニティー付き（大人人数分）

・永谷園:「カップ入り お茶づけ海苔」

・大関：「上撰金冠ワンカップ(R)」180ｍｌ

・伊藤園：「お～いお茶 緑茶」600mlペットボトル

４.ストリングスホテル名古屋 刻印入りオリジナル1合桝 （大人人数分）

５.「豊臣兄弟！ 名古屋中村 大河ドラマ館（豊臣ミュージアム内）」（大人人数分）

６.ホテル2階「シェフズ ライブ キッチン」でのブッフェ朝食付き 7:00～10:00(L.O 9:30)

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_9620/

■お問合せ：052-589-0577（宿泊代表 10:00~19:00）

ギフトアメニティ

豊臣兄弟！名古屋中村 大河ドラマ館 概要

▲大相撲名古屋場所▲大相撲名古屋場所▲永谷園：「カップ入り お茶づけ海苔」▲大関：「上撰金冠ワンカップ(R)」180ｍｌ▲「お～いお茶 緑茶」600mlペットボトル

2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を契機として、「豊臣兄弟！ 名古屋中村 大河ドラマ館」をはじめとする複合施設「豊臣ミュージアム」がオープンしました。

「大河ドラマ館」ではドラマの衣装や小道具、ご当地ならではの特集パネルや独自の映像コンテンツなどが展示され、ドラマの世界観をより深く体験できる展覧会です。

また、ミュージアム内には他にも、名古屋ならではのお土産を販売する「ミュージアムショップ」、名古屋の歴史や文化等を伝える独自展示「武将も唸る！戦国めし×なごやめし」もございます。

大河ドラマの世界観はもちろん、名古屋ならではの魅力もぜひお楽しみください。

■場所：名古屋市中村区中村町木下屋敷23-1（中村公園内）

■期間：令和8年1月24日（土）～令和9年1月11日（月）

■時間：午前9時～午後5時（最終入場 午後4時30分）

※混雑状況等により入場規制を行う場合がございます。

■休館日：原則無休（主催者の都合等により臨時休館・営業時間変更となる場合があります。）

■アクセス：地下鉄東山線「中村公園」駅3番出口より北へ徒歩約10分／市バス名駅25・中村巡回「豊国神社」下車すぐ

■HP：https://j-lppf3.jp/nagoya-nakamura-toyotomi/

＜大相撲名古屋場所情報＞

▲豊臣兄弟！ 名古屋中村大河ドラマ館イメージ▲豊臣兄弟！ 名古屋中村大河ドラマ館イメージ

■日本相撲協会HP：https://www.sumo.or.jp/

■名古屋場所期間：2026年7月12日（日）～7月26日（日）

■名古屋場所情報：https://static.chunichi.co.jp/chunichi/pages/event/sumo/

＜ホテル概要＞

■所在地：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

■電話番号： 052-589-0577（ホテル代表）

■客室数：126部屋（全7種類のルームタイプをご用意）

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/

＜ホテル開業10周年ロゴマークに込めた想い＞

・感謝と創造の10年を形に、次の未来をひらく

ホテル名“ストリングス”の由来である“弦”もモチーフに、これまでの感謝と未来への決意をシンプルかつ力強く

表現したロゴマークです。

・感謝と調和

この“弦”は、一人一人のプロフェッショナルが生み出す「統一されたおもてなし」の精神を表しています。

・未来への創造

過去の経験を力に変え、次の10年へ向けて新しい価値を「創造」し続ける姿勢を象徴しています。

次のステージへ進む原動力として、これからも「革新（イノベーション）」を忘れず、お客様に新しい感動と記憶に

残る体験を提供し続けるという決意が込められています。