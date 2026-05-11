ROIROM（本多大夢、浜川路己）が昭和のエモさ全開で80年代アイドルに大変身!?︎ 「ラブタイムトラベルSeason3」TELASA特別版TELASA(テラサ)で独占配信中！

TELASA株式会社（C)テレビ朝日

『ラブタイムトラベルSeason3』

TELASA特別版

◆配信URL： https://www.telasa.jp/videos/266983

「大正」「1980年代のバブル期」「2026年の現代」と、三つの時代をタイムトラベル！ デジタルコミュニケーションが存在しない時代から、ファッションや音楽が華やかだったバブル期、そして現代へ。いつの時代も変わらぬ恋愛模様をドラマチックな演出で、テレビ朝日で４周連続にわたりお送りした「ラブタイムトラベルSeason3」。

動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて、

ROIROM（本多大夢、浜川路己）の２人が「80年代アイドル」をテーマに

トークを繰り広げる、特別版の配信がスタートしました！

オープニングで、レトロなカセットレコーダーが登場。そこにカセットを入れると聞こえてきた、「A面」「B面」それぞれの指示に従ってトークは繰り広げられます。携帯電話が当たり前ではなかった時代の”エモい”空気感や、２人がお互いの愛を感じる!?︎ ピュアなやり取りは、ファン必見です！

■ 【A面】2本ストローのクリームソーダに挑戦！ 胸キュン必至のトーク企画

カセットテープの「A面」は、カプセルトイを使ったトーク企画からスタート。万年筆やラジカセなど、懐かしくてエモい小道具に囲まれながら、「モテる人の共通点」や「お互いに言われて嬉しかった言葉・ムカついた言葉」などを本音で語り合います。さらに、制限時間3分間でお互いに向けたラブレターを執筆して読み上げる照れくさいコーナーや、「1つのクリームソーダを2本のストローで飲む」という王道の胸キュンシチュエーションにも挑戦！ 2人の仲の良さや、絶妙な掛け合いにニヤニヤしてしまうこと間違いなしです 。

■ 【B面】スケバンや王道アイドルに！ お互いを80年代ファッションでプロデュース

「B面」では、お互いに当時のファッションをコーディネートし合います。「狙った男は逃さない」とセーラ服をスケバン風に、少し不良（ワル）っぽい80年代アイドル風衣装と、普段のROIROM（ロイロム）では絶対に見られない?! 激レアな姿に変身。8ミリカメラを使ってお互いをエモく撮り合ったり、昭和のプロマイドの王道・マルベル堂のプロカメラマンによる本格的な「プロマイド撮影」を実施しました。バラを持ったり、サングラスを少し下げてみたりと、ノリノリでポーズを決める2人。現場でも「ナウい！」「決まってる！」と絶賛の声が飛び交った最高の一枚に注目です。

ロイロムらしさ全開のテンポの良いトークと、80年代のレトロポップな世界観が見事にマッチした、TELASA特別編を、どうぞお見逃しなく！

ロイロム直筆サイン入りプロマイドのプレゼントキャンペーンが決定！

さらに、今回の企画で撮影された「刺激的で派手なプロマイドに仕上がりました（ROIROM）」という、厳選されたベストショット3枚を、お二人の直筆サインを入れて抽選で３名様にプレゼントいたします。プレゼント応募の詳細は、「TELASA公式X（@telasa_jp）」をチエック！

＜配信概要＞

◆タイトル：『ラブタイムトラベルSeason3』TELASA特別版

◆出演 ROIROM（本多大夢、浜川路己）、横澤夏子

◆配信URL： https://www.telasa.jp/videos/266983

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。

月額料金は990 円（税込）～。

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】 https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】 https://www.telasa.jp/unlimited

【TELASA公式X】 https://x.com/telasa_jp （@telasa_jp）

【TELASA公式Instagram】 https://www.instagram.com/telasa_jp/ （@telasa_jp）