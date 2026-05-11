ROIROM（本多大夢、浜川路己）が昭和のエモさ全開で80年代アイドルに大変身!?︎ 「ラブタイムトラベルSeason3」TELASA特別版TELASA(テラサ)で独占配信中！

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TELASA株式会社

（C)テレビ朝日

『ラブタイムトラベルSeason3』


TELASA特別版


◆配信URL： https://www.telasa.jp/videos/266983



「大正」「1980年代のバブル期」「2026年の現代」と、三つの時代をタイムトラベル！　デジタルコミュニケーションが存在しない時代から、ファッションや音楽が華やかだったバブル期、そして現代へ。いつの時代も変わらぬ恋愛模様をドラマチックな演出で、テレビ朝日で４周連続にわたりお送りした「ラブタイムトラベルSeason3」。




動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて、


ROIROM（本多大夢、浜川路己）の２人が「80年代アイドル」をテーマに


トークを繰り広げる、特別版の配信がスタートしました！




オープニングで、レトロなカセットレコーダーが登場。そこにカセットを入れると聞こえてきた、「A面」「B面」それぞれの指示に従ってトークは繰り広げられます。携帯電話が当たり前ではなかった時代の”エモい”空気感や、２人がお互いの愛を感じる!?︎　ピュアなやり取りは、ファン必見です！




■ 【A面】2本ストローのクリームソーダに挑戦！ 胸キュン必至のトーク企画




カセットテープの「A面」は、カプセルトイを使ったトーク企画からスタート。万年筆やラジカセなど、懐かしくてエモい小道具に囲まれながら、「モテる人の共通点」や「お互いに言われて嬉しかった言葉・ムカついた言葉」などを本音で語り合います。さらに、制限時間3分間でお互いに向けたラブレターを執筆して読み上げる照れくさいコーナーや、「1つのクリームソーダを2本のストローで飲む」という王道の胸キュンシチュエーションにも挑戦！　2人の仲の良さや、絶妙な掛け合いにニヤニヤしてしまうこと間違いなしです 。




■ 【B面】スケバンや王道アイドルに！　お互いを80年代ファッションでプロデュース




「B面」では、お互いに当時のファッションをコーディネートし合います。「狙った男は逃さない」とセーラ服をスケバン風に、少し不良（ワル）っぽい80年代アイドル風衣装と、普段のROIROM（ロイロム）では絶対に見られない?! 激レアな姿に変身。8ミリカメラを使ってお互いをエモく撮り合ったり、昭和のプロマイドの王道・マルベル堂のプロカメラマンによる本格的な「プロマイド撮影」を実施しました。バラを持ったり、サングラスを少し下げてみたりと、ノリノリでポーズを決める2人。現場でも「ナウい！」「決まってる！」と絶賛の声が飛び交った最高の一枚に注目です。




ロイロムらしさ全開のテンポの良いトークと、80年代のレトロポップな世界観が見事にマッチした、TELASA特別編を、どうぞお見逃しなく！




ロイロム直筆サイン入りプロマイドのプレゼントキャンペーンが決定！




さらに、今回の企画で撮影された「刺激的で派手なプロマイドに仕上がりました（ROIROM）」という、厳選されたベストショット3枚を、お二人の直筆サインを入れて抽選で３名様にプレゼントいたします。プレゼント応募の詳細は、「TELASA公式X（@telasa_jp）」をチエック！




＜配信概要＞


◆タイトル：『ラブタイムトラベルSeason3』TELASA特別版


◆出演　ROIROM（本多大夢、浜川路己）、横澤夏子


◆配信URL： https://www.telasa.jp/videos/266983




＜TELASA（テラサ）とは＞


2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。


月額料金は990 円（税込）～。


※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。




【TELASA（テラサ）公式サイト】　https://navi.telasa.jp


【配信コンテンツ紹介】　https://www.telasa.jp/unlimited


【TELASA公式X】　https://x.com/telasa_jp　（@telasa_jp）


【TELASA公式Instagram】　https://www.instagram.com/telasa_jp/　（@telasa_jp）