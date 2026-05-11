『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』×『アリス・ギア・アイギス』5乙女の衣装が、アクトレスのコラボコスチュームとして登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『アリス・ギア・アイギス（以下、『アリスギア』）にて、2026年5月11日（月）よりゲーム『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～（以下、『ゴシックは魔法乙女』）』とのコラボイベントを開催しております。

＜公式サイトURL＞https://colopl.co.jp/alicegearaegis/(https://colopl.co.jp/alicegearaegis/)

『アリスギア』は、「アクトレス」と呼ばれる少女たちを導きながら、謎の機械生命体・ヴァイスと戦う3Dアクションシューティングゲームです。

2026年5月11日（月）15：00より、本格縦シューティング『ゴシックは魔法乙女（ごまおつ）』との相互コラボを開催しております。『アリスギア』のゲーム内では、『ゴシックは魔法乙女』に登場する5乙女の衣装がアクトレス用コスチュームとして登場しているほか、コラボ期間中にログインすると無料でコラボコスチュームなどが貰えます。さらに、Xではスカウトポイントが手に入るコラボ記念キャンペーンも実施中です。

そして、『ゴシックは魔法乙女』のゲーム内でも、2026年5月13日（水）17：00より『アリスギア』とのコラボイベントを開催予定です。

【『ゴシックは魔法乙女』コラボ記念の各種キャンペーン＆アップデート実施中！】

コラボを記念して、様々なキャンペーンやアップデートが実施中です。

※各キャンペーン・アップデートの詳細は、『アリスギア』のゲーム内お知らせをご確認ください。

【コラボ期間】 2026年5月11日（月）15：00 ～ 6月8日（月）14：59 まで

●コラボコスチュームが「カラットショップ」に登場！

『ゴシックは魔法乙女』に登場する5乙女ことラナン、カトレア、スフレ、プルメリア、ロザリーの衣装が、計35名のアクトレスのコスチュームとしてゲーム内の「カラットショップ」に登場しています。

各コスチュームを購入すると、髪に着けるアクセサリーや、バトル中に特殊な演出が楽しめるイベントSPスキル「ゴシックバースト」も入手できます。

●比良坂 夜露のコラボコスチュームをプレゼント！

コラボ期間中に『アリスギア』にログインすると、ロザリーの衣装を忠実に再現したコラボコスチューム＆アクセサリーと、イベントSPスキル「ゴシックバースト’」をプレゼントいたします。

●「安全運動はごまおつコラボ ～さっさと提案しなさい！～」開催！

任務をクリアして「ごまおつポイント」を集めると、「魔法陣ガチャ券」などのアイテムが獲得できる新イベントが開催中です。また、イベント中の「ポイント集め任務」では、コラボ特別仕様の演出もお楽しみいただけます。

●「魔法陣ヘイローガチャ」開催！

コラボイベント報酬の「魔法陣ガチャ券」を使用して、『ゴシックは魔法乙女』の魔法陣をモチーフとしたアクセサリー「魔法陣ヘイロー」が手に入るアクセサリーガチャが開催中です。

【「ゴシックな投稿キャンペーン」実施中！】

開催期間：2026年6月8日（月）14：59 まで

コラボ開催を記念して、Xにて「ゴシックな投稿キャンペーン」を実施中です。撮影したコラボのスクリーンショットに、ハッシュタグ「#ごまおつ」と「#アリスギア」をつけてXに投稿すると、各種ゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

また、『アリスギア』のゲーム内や公式Xでは、漫画家・芹沢えのの氏によるコラボ記念1コマ漫画を多数公開しております。乙女とアクトレスたちのかわいい掛け合いを、ぜひお楽しみください。

『アリスギア』公式X https://x.com/colopl_alice

【アクトレスたちがコラボ使い魔として『ゴシックは魔法乙女』に参戦！】

2026年5月13日（水）17：00より、『ゴシックは魔法乙女』のゲーム内にて『アリスギア』とのコラボイベント「魔法の国のアクトレス（前編）」が開催されます。

比良坂 夜露や吾妻 楓たち6人のアクトレスがコラボ使い魔として参戦しますので、この機会にぜひチェックしてみてください。

※コラボ情報の詳細は特設ページをご確認ください。

特設ページ：https://promo.cave.co.jp/event/goma_alicegearaegis/

【『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』とは】

本作は通称「ごまおつ」と呼ばれ、現実とは似て異なる世界のジルバラードを舞台とした正統派!ドS!?乙女系!ケイブが贈る王道縦シューティング!

プレイヤーは「マスター」になり、様々な能力を持つ美少女を「使い魔」として契約し、共に魔物を倒していく。

ジルバラードに平和を取り戻す「救いの鍵」となり、美少女と協力して魔物を倒そう!

『ゴシックは魔法乙女』公式サイト https://gomaotsu.jp/

※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式Xやアプリ内のお知らせをご覧ください。

■基本情報

タイトル：『ゴシックは魔法乙女~さっさと契約しなさい!~』

対応機種：iOS／Android／Amazon

ジャンル：シューティングRPG

配信時期：2015年4月1日~配信中

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

ダウンロードURL：

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1

公式サイト：https://gomaotsu.jp/

公式X：https://X.com/mahouotome_info

公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw

権利表記： (C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

■株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/

【『アリス・ギア・アイギス』 基本情報】

ゲームメーカー”ピラミッド”と、スマートフォンゲームメーカー”コロプラ”がタッグ！

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場！本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結！2023年4月にTVアニメ「アリス・ギア・アイギスExpansion」を放送！今後もさまざまな企画展開にご期待ください！

◆アプリ名 ：アリス・ギア・アイギス

◆ジャンル ：武装カスタマイズアクション

◆価格 ：アイテム課金制

▼ダウンロードURL

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/

▼DMMGAMES：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆公式Twitterアカウント：https://x.com/colopl_alice

◆公式Discordアカウント：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y

【参加クリエイター プロフィール】

・島田フミカネ：イラストレーター。アニメ「FRAME ARMS Girl」、「ブレイブウィッチーズ」、「ガールズ＆パンツァー」、「ストライクウィッチーズ」、フィギュア「メカ娘」など、数多くのキャラクターデザイン（原案）を担当。その作品の多くに機械や兵器を着用した少女が登場しており、「メカ少女」ブームの火付け役としても広く認知されている。

・海老川兼武：メカニックデザイナー。代表作は「フルメタル・パニック！シリーズ」、「機動戦士ガンダム00」、「機動戦士ガンダムAGE」、「ガンダムビルドファイターズ」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「ID-0」など多くの作品で、メカニックデザインを担当。「機動戦士ガンダム00」以降はガンダム作品のデザイナーとして広く知られるようになり、立体系商品の監修なども行う。

・柳瀬敬之：メカニックデザイナー。代表作は「攻殻機動隊ARISE」、「機動戦士ガンダム00」、「コメットルシファー」、「ファイアボール・チャーミング」、「ゼノブレイドクロス」、「にゃんぼー」など、ゲーム、アニメーション、ホビーなど多ジャンルで活躍。

・ZUNTATA：株式会社タイトーのサウンド開発部門の総称。アーケード、コンシューマー、モバイルのゲームサウンド制作（BGM、効果音）を主な活動としており、他にも、アルバム制作、ライブ活動、イベント企画・制作など多岐に渡る活動を展開中。2017年で設立30周年を迎えたゲームサウンドクリエイター集団の老舗。代表作：「ダライアス」シリーズ、「グルーヴコースター」シリーズ

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社ピラミッド 会社概要】

社名：株式会社ピラミッド https://www.pyramid-inc.net/

所在地：東京都渋谷区渋谷3-3-2 アーバンセンター渋谷イースト

設立：2001年9月28日

資本金：6,630万円（2020年9月末日時点）

代表者：代表取締役社長 柏木准一

事業内容：コンシューマーゲーム、ソーシャルゲーム、アーケードゲーム等の企画開発業務

及びゲーム関連のシナリオ及びグラフィック制作業務

「データカードダス ドラゴンボールZ」、「パタポン」、「ダライアスバースト」シリーズなど多数のゲームの受託開発を担当。2010年に「SILPHEED Alternative」でスマートフォンのゲーム市場に参入。2007年にリリースしたオリジナルタイトル「勇者死す。」を2016年にPS Vitaへ移植し、日本一ソフトウェアから発売。現在、コロプラグループの一員としてスマートフォン向けのプロジェクトを開発、運営中。

(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※Android、Google、Google Play および Google Play ロゴ、YouTubeは Google LLC の商標です。

※Amazon、Amazon.co.jp、Amazon.co.jpロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※iTunes、App Storeは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。