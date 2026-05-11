この度、ハリー・ウィンストンの「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションより新作ジュエリーが登場しました。





フォーゲット・ミー・ノット・コレクション





新たな始まりを迎える季節に、ハリー・ウィンストンは魅力溢れるフォーゲット・ミー・ノット・コレクションの最新作を発表しました。





野に咲く可憐な花、忘れな草から着想を得た本コレクションは、その造形の美しさを記憶とひたむきな愛、そして永遠の魅力を象徴するまばゆいジュエリーへと昇華させています。このフローラルモチーフのアーカイブスケッチは1960年代初期にまで遡り、ハリー・ウィンストンのデザイナーと自然界との長きにわたる結びつきを物語ります。その対話は今日もなおインスピレーションの源であり続けています。





創始者ハリー・ウィンストンにとって、自然は尽きることのない感動の源でした。

花びらの優美な曲線から、陽光に照らされた花々の煌めきに至るまで、彼はその一瞬の美しさを、永遠の輝きを放つジュエリーとして表現し続けてきました。フォーゲット・ミー・ノット・コレクションはそのレガシーを受け継ぎ、情感と洗練を併せ持つクリエイションによって、自然が生み出す最も優美なシンボルのひとつに敬意を表しています。





今回新たにコレクションに加わったのは、ツインモチーフのペンダントとイヤリング。ラウンド・ブリリアントカットとペアシェイプのジェムストーンのフォルムそのもののみで咲き誇る花のシルエットを描き出し、ピンクサファイア、ルビー、ブルーサファイア、そしてダイヤモンドの輝きが、自然が見せる多様な色彩の美しさを映し出します。









フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 4,576,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,531,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,696,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,553,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 5,258,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,433,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,411,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,444,000円(税込)