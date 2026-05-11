ジェイテクト、徳島工場 新厚生棟を竣工

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：近藤 禎人、以下「ジェイテクト」）は、従業員の働きやすい環境づくりと会社生活の質的向上を目的として徳島工場（徳島県板野郡藍住町）の新厚生棟を竣工いたしました。

ジェイテクトは、「技術をつなぎ地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。

このソリューションプロバイダーへの変革のために、人財を最重要資本と位置付け、従業員一人ひとりがいきいきと働きがいを感じながら自己実現し、全員活躍できる組織の力へと繋げていくことを目指した人的資本経営を推進しています。その一環として、各事業所の食堂やトイレをはじめとする厚生設備の整備を進めております。本施設は従業員に憩いの場を提供するとともに、環境に配慮した設計により、Nearly ZEB認証を取得した建物として整備しました。

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28729/table/570_1_0858cac1f79278b00234a492975d7a8c.jpg?v=202605110151 ]

従来の厚生施設における課題

従来の徳島工場の厚生施設は、建物の老朽化に加え、食堂の座席数やロッカー数の不足、施設が分散していることによる移動負担などの課題を抱えておりました。こうした現場の声に耳を傾け、従業員が求める利便性や快適性に寄り添い、新たな厚生棟を建てることとしました。

徳島の文化をモチーフにした空間設計

新厚生棟の設計コンセプトは、徳島の伝統文化である「遊山（ゆさん）」です。徳島の風習である「遊山（＝野山に遊びに行く）」のように、仕事の合間に心身をリフレッシュし、ゆったりと過ごせる時間を提供したいという思いから設計しました。外観デザインには徳島の伝統工芸品「遊山箱」をモチーフに取り入れました。

多様な働き方を支える施設構成

館内には、明るく開放感のある食堂をはじめ、自由に打ち合わせができるボックス席、売店、更衣エリア、休日託児や軽い運動、社内展示会などに活用できるアクティブスペースを整備しています。

施設を従業員用駐車場から職場までの動線上に設置することでアクセス性を高めるとともに、食堂・更衣室・売店を集約することで利便性を向上させ、従業員同士の自然なコミュニケーションの創出や健康増進、働きがいの向上につなげます。

アクティブスペース

食堂

環境・防災への配慮

本施設は、2035年カーボンニュートラル達成に向けた取り組みの一環として、高い環境性能を備えています。高性能断熱材や断熱性能を高めた省エネルギー型複層ガラスの採用、全熱交換設備の導入、エネルギー効率に優れた空調設備の選定、人感センサーによる照明制御、節水型衛生設備の採用などにより、一次エネルギー消費量を大幅に削減。各種高効率設備の採用による省エネルギー化に加え、屋上に設置した太陽光発電設備による創エネルギーの取組みにより、年間約290t-CO2の排出削減を見込んでいます。これらの取組みにより、建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）において「Nearly ZEB」認証を取得しました。

また、有事の際には従業員及び地域住民の一時避難場所や対策本部として活用できる設備を備え、BCP（事業継続計画）対応施設としての機能も担います。

今後の展望

当社は今後も、「人と現場中心の経営」の考えのもと、人的資本を重要な経営基盤と位置付け、従業員一人ひとりがいきいきと働ける環境づくりを進めるとともに、誰もが失敗を恐れずにチャレンジできる職場環境を整えてまいります。