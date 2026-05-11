フクシマガリレイ｜人手不足・コスト増・衛生管理の課題をDXで解決″選べる″設備管理ITプラットフォーム「EXAROUND」を提供開始

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、この度、小売、外食、製造、医療理化学といった多様な業界の設備管理を革新するITプラットフォーム「EXAROUND（エクスアラウンド）」の提供を開始します。

当社は2001年の「フクシマSネット24」サービス開始以来、2５年以上にわたり遠隔メンテナンスや温度管理など様々なシステムの提供を続けてまいりました。「EXAROUND」は、これらのシステム群を一つのプラットフォームに統合。お客様の設備の運用状況や修理依頼など、設備関連の情報を一元管理するだけでなく、AIやIoT技術によって運用効率の向上、管理コストの削減など、様々な課題に対応するプランを用意しています。お客様は自社の課題に応じて必要な機能を選択でき、自社に最適な設備管理のDX（デジタルトランスフォーメーション）を実現します。

【開発の背景】

多くの産業において、人手不足の深刻化は、設備管理の属人化や担当者への負担増という課題を生んでいます。また、エネルギー価格の高騰は事業コストを圧迫し、HACCP制度化に代表される衛生管理基準の厳格化への対応は、あらゆる事業者にとって喫緊の課題となっています。

これらの複雑化する課題に対し、当社は食のインフラを支える企業として、テクノロジーの力で現場の負担を軽減し、より安全で効率的な事業運営に貢献すべく「EXAROUND」を開発しました。

【主な特徴】

〇必要な機能だけを "選べる" 多彩なプラン

お客様の業種や課題に合わせ、温度管理、省エネ、衛生管理など7つのプランから最適なものを柔軟に組み合わせることが可能です。

《ご契約例１：飲食店の場合》

課題：HACCPに沿った衛生管理の記録・管理が負担。

管理者の不在時に機器の不具合対応が遅れがち。

推奨プラン：「衛生管理プラン」＋「厨房まるっとプラン」

導入効果：HACCPで求められる衛生・温度記録をペーパーレスで一元管理し、管理業務を効率化します。また、機器の不具合発生時も、スタッフが管理画面から修理依頼を行えるため、責任者の不在時でも迅速な対応が可能です。

《ご契約例２：スーパーマーケットの場合】

課題：多数のショーケースの温度管理に人手と時間がかかる。

冷却不良による商品の廃棄や販売機会の損失を防ぎたい。

推奨プラン：「温度管理プラン」＋「スマート診断プラン」

導入効果：日々の温度管理を自動化すると同時に、AIが故障の予兆を捉えて大きなトラブルを未然に防止します。さらに当社の「冷媒ガス漏れ10年保証メンテナンス契約」を組み合わせることで、人手不足をカバーしながら商品の廃棄ロスや店舗の機会損失を防ぎ、計画的なコスト管理を実現します。

〇AI・IoTによる「予兆管理」と「自動化」

AIが日々の運転データを分析し、機器の異常を早期に発見する「スマート診断」や、AI制御で従来比20%以上の省エネと快適な空間を実現する「空調最適制御」など、先進技術で故障の未然防止や運用の自動化を促進します。

〇メーカーを問わないオープンなプラットフォーム

当社の製品はもちろん、他社製の既存設備や厨房機器も管理対象に含めることができ、施設全体の設備情報を一元的に管理。既存資産を活かしながら、管理体制のDXを実現します。



【提供プラン概要】

基本サービスに加えて、自社の課題に応じて必要なプランを組み合わせて契約することが可能です。

運用効率の向上や管理コストの削減、HACCPに準拠した高度な衛生管理などを実現します。



◇基本サービス：設備・修理管理

施設内のあらゆる設備の情報をPCやスマートフォンで一元管理。

管理画面から24時間いつでも修理依頼や状況確認が可能です。



◇契約プラン

温度管理プラン

機器の温度を自動で監視・記録し、異常発生時にはアラートで通知し、食の安全を守ります。

店舗内のショーケースや冷凍冷蔵庫、プレハブ庫など、当社・他社製品問わず広範囲に対応。HACCPなど管理用帳票作成も自動化します。

エネルギー監視プラン

施設単位の電力・ガス・水道の使用量を見える化。自動制御とデマンドコントロールにより、無理なくエネルギー削減と管理運用を支援します。

空調最適制御プラン

AIがスーパーマーケットなどの店内の快適性を保ちながら空調を最適制御し、従来比20%以上の省エネを実現。デシカント空調により、快適な店内環境を実現し顧客体験が向上。

結露やカビの防止にも貢献します。



スマート診断プラン

AI 技術が日々の運転状況をチェックし、機器の異常を早期に発見。故障する前に店舗に訪問しメンテナンスを行うことで、店舗機器の安定稼働につながります。

漏えいによる冷却不良を防ぎ、フードロスや販売チャンスロスを削減。環境負荷の低減にもつながります。

スマート診断の動画はこちら▶ https://youtu.be/LaZIR2gnBZE

衛生管理プラン

清掃状況・個人衛生などをタブレットで記録・一括管理、入荷検品や調理工程管理にもご利用いただけます。HACCPで求められる煩雑な記録業務をペーパーレス化し、記録と管理の効率を高めます。

厨房まるっとプラン

メーカーを問わず様々な厨房機器の運転データを集中管理。外食・製造・スーパーのバックヤードなど、厨房全体の効率化と安全な運用をトータルでサポートします。

【主なターゲット】

小売(スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニ)、外食、食品製造施設(食品工場、セントラルキッチン)、低温物流倉庫、医療理化学分野(病院、研究施設)など

【発売日】2026年5月11日(月)より提供開始。

【目標契約件数】年間目標契約件数は2000件。

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：2億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/