Instagram 運用 SaaS「Socious」が正式リリース、リサーチから自動応答・キャンペーンまで1つに統合

株式会社WorkHack

株式会社WorkHack（本社：東京都江東区）は、Instagram 運用支援 SaaS「Socious（ソシアス）」を 2026年5月11日（月）に正式リリースしました。

公開アカウント 75万件・公開投稿 1,900万件の独自データベースを基盤に、リサーチから自動応答・キャンペーン分析・レポート出力までを1つに集約した Instagram 運用 SaaS です。アカウント数無制限の Free プランを恒久無償提供し、全ユーザー対象に14日間の全機能無料体験も用意しています。

リリース背景

画面イメージ

Instagram は国内の月間アクティブアカウント数が 6,600 万件を超え（※）、企業のマーケティングチャネルとして欠かせない存在となっています。一方で、運用業務は「参考投稿の調査」「投稿の作成」「コメント・DM 対応」「キャンペーン施策の企画と実行」「数字の集計と分析」「社内向けレポート作成」「複数アカウントの成果比較」など多岐にわたります。

これらをカバーしようとすると、運用ツール・分析ツール・キャンペーン管理ツールを使い分け、その間を Excel やスプレッドシートで埋めながら運用するのが実情です。結果として、運用現場の生産性が大きく阻害され、本来注力すべき施策の企画・改善に十分な時間を割けないという声が、SNS マーケティングの現場から多く寄せられています。

※ 出典：Meta が 2023 年 11 月開催「Meta Marketing Summit Japan 2023」にて、2019 年公表の 3,300 万件から倍以上に拡大していると発表

【Sociousの提供価値】「リサーチから報告まで、ここで完結する」

Socious は、複数のツールを使い分けて行ってきた Instagram 運用業務を、1 つのプラットフォームに集約する SaaS です。リサーチ・投稿予約・自動応答・キャンペーン・モニタリング・分析・レポート・複数アカウント運用までを Socious 1 つで完結でき、Excel やスプレッドシートでつなぐ手作業の運用から脱却できます。

連携できる Instagram アカウント数は無制限。どれだけアカウントを増やしても追加料金は発生しないため、複数アカウントを管理する事業者でもコストを気にせず一元的に運用できます。

「リサーチから報告まで、ここで完結する」--これが Socious の提供価値です。

自社アカウントの投稿分析

タグ付け投稿の詳細表示

自社アカウントのダッシュボード

複数アカウントの比較画面

【主要機能】Instagram 運用業務をカバーする8つの機能群

Socious は、Instagram 運用に必要な 8 つの機能群を 1 つのプラットフォームに集約しています。

■ リサーチ

75 万件の公開アカウント・1,900 万件の公開投稿を擁する独自データベースから、業種・フォロワー数帯・エンゲージメント水準を横断したアカウント検索、伸びている投稿の発見、特定ハッシュタグと一緒に使われる関連タグの抽出を実行可能。

検索結果は AI 分析用に整形した JSON ／PDF データとして出力でき、ChatGPT 等の外部 AI と組み合わせた深掘り分析にも活用できます。

公開アカウント検索結果アカウント検索

75万件の公開アカウントよりフリーワードやフォロワー数、平均エンゲージ数等の様々な条件での絞り込みを行い、起用候補のインフルエンサーや競合アカウントの発見が可能。

公開アカウントの詳細アカウントの詳細の閲覧

発見したアカウントのフォロワー数の推移や、動画投稿比率、エンゲージの良かった投稿、そのアカウントをメンションした可能性があるアカウントなどの情報を1つの画面で一覧化。

インフルエンサーとしての起用是非の判断や、そのアカウントの良かった施策の判断が瞬時に可能。

さらにアカウント情報をAI分析用のデータとして出力可能なため、ChatGPTなどのAIに連携し、深掘りし、自社アカウントの運用改善のインプットにも。

■ 自動応答

特定のコメントを起点とした DM 自動配信、コメントへの自動応答、DM の最初に表示する定型メッセージ（アイスブレイカー）の設定など、フォロワーとの双方向コミュニケーションを自動化します。AI による応答ルールの設計支援機能も搭載し、運用設計の手間を削減します。

MBTI診断の例MBTI診断のような複雑なルールにも対応

MBTI診断のような複雑な診断コンテンツの作りこみにも対応。

一般的なフローチャートでの作りこみとは異なり、ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIに相談しながらの構築が可能なため、ステップメールなどの作成経験がない方でもスムーズな構築が可能。

■ キャンペーン

インスタントウィン・フォロー＆コメント・コメントコンテスト・写真投稿コンテスト・モニター施策など 8 タイプの形式に対応。CPF（1フォロワー獲得あたりの費用）の自動計算により施策の費用対効果を即座に可視化でき、応募者管理・抽選までを 1 画面で完結します。

■ 分析

運用状況を一覧で俯瞰するダッシュボード、投稿種別（フィード／リール／ストーリーズ）ごとの効果比較、商品単位やハッシュタグ単位の成果分析、各指標間の関連性を読み解く相関分析などを搭載。AI 分析機能により、数字の意味を読み解く支援を行います。

■ その他機能（投稿予約・モニタリング・レポート・複数アカウント運用）

フィード／リール／ストーリーズの予約投稿、AI による投稿キャプションの自動生成、自社投稿に対するメンションやタグ付けの一元監視、ワンクリックでの PPTX／PDF レポート資料生成、複数アカウントのグループ化・横断分析（※）など、運用を補完する機能群を提供します。

※複数アカウントのグループ化・横断分析は上位プランのMaxプランのみでの対応

【Sociousならではの差別化】類似ツールにない4つの独自軸

Socious が他の Instagram 運用支援ツールと一線を画す点は、以下の 4 つです。

■ 大規模な独自データベース

Meta 公式の Instagram Graph API を活用し、公開アカウント 75 万件・公開投稿 1,900 万件を擁する独自データベースを構築しています。タグ付け・メンション・コメント元アカウントやDMの相手先のアカウントのフォロワー数推移やエンゲージ傾向を瞬時に可視化。

検索・分析の精度は対象データの量と鮮度に左右されるため、規模そのものが分析品質に直結します。

■ 連携 Instagram アカウント数が無制限

多くの SNS 運用ツールが連携アカウント数に上限を設けて追加料金を課す中、Socious は連携アカウント数を無制限とし、追加料金なしで何アカウントでも管理可能です。複数ブランド・複数店舗・代理店業務でもコストを気にせず一元運用できます。

■ AI 連携を前提に設計された機能群

投稿キャプションの自動生成、リサーチ結果を AI 分析用データ（JSON／PDF）として出力、自動応答ルールやキャンペーン施策のAI設計支援など、生成 AI と組み合わせて運用を加速させる機能を複数搭載しています。

特に自動応答やキャンペーンの設計については、生成AIとの複数回のやり取りが必要となるため、普段ご利用の生成AIを利用可能とし、利用回数に制約なく上位モデルを利用できるようにしました。

■ 他社キャンペーンの調査機能

独自データベースを活用し、他社が実施している Instagram キャンペーンを横断検索可能。各キャンペーンの開始時点・終了時点のフォロワー数、賞品構成、当選人数まで把握でき、自社の施策企画段階で「効果のあった他社事例」を参考にできます。同等機能を持つ国内 SaaS は当社調べでは確認できておりません。

【料金プラン】用途・規模に応じた3段階の料金体系

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172357/table/2_1_bd42be5362713dc5687d3c048bb52514.jpg?v=202605110352 ]

◆ 各種ディスカウント（恒久適用、複数併用可能）

- ボリュームディスカウント：契約数に応じて最大30%OFF- 長期契約ディスカウント：6 ヶ月契約で10%OFF／12ヶ月契約で20%OFF

詳細は料金ページをご確認ください。

詳細を見る :https://socious.jp/price/

【14日間 全機能無料体験】クレカ不要・打合せなしでトライアルを開始

Sociousに無料登録したら、ワンクリックで「14日間 全機能無料体験」を開始できます。営業担当者との打ち合わせやクレジットカード情報の入力は不要です。期間中は上位プラン（Maxプラン）相当の全機能を制限なく利用でき、期間終了後は自動的に Free プランへ戻り、課金は発生しません。

【今後の展望】Instagram 運用の現場に寄り添うサービスへ

Socious は、Instagram 運用の現場で本当に必要とされる機能を磨き続けるサービスとして、引き続き機能改善・新機能リリースを進めてまいります。ユーザーから寄せられる声を反映しながら、AI 連携や分析機能の拡充を中心に、運用支援の幅をさらに広げてまいります。

■ サービスサイト

https://socious.jp/

■ 会社概要

社名：株式会社WorkHack

所在地：東京都江東区南砂2-5-14 Toyocho Green+

事業内容：SNS運用支援SaaS「Socious」の企画・開発・運営、DXコンサルティング

URL：https://workhack.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

https://socious.jp/contact/

問い合わせる :https://socious.jp/contact/

────────────────────────────

※ Instagram は Meta Platforms, Inc. の商標です。

※ 当社は Meta Platforms, Inc. のグループ会社ではありません。Meta Platforms, Inc. が提供するGraph API 規約に準拠して運用されています。