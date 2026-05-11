株式会社Omit（本社：広島県福山市駅家町江良113-7）は、日報・タスク・ナレッジなど社内に分散する情報をAIで統合し、組織の状態把握・人材育成・業務効率化を実現する次世代成長基盤『CooBase（クーベース）』の提供を開始しました。 近年、多くの企業で以下のような課題が顕在化しています。 * チームの状況が見えず、マネジメントが属人的になっている * ベテランのノウハウが共有されず、育成に時間がかかる * AIを導入したいが、現場で活用しきれない CooBaseはこれらの課題に対し、 「AIと共に成長する組織」という新しいアプローチで解決を支援します。

■ 特徴1：組織の状態を“感覚”ではなく“データ”で把握

https://omit.co.jp/coobase/lp.html

日報やタスクデータをAIが分析し、組織の状態をリアルタイムで可視化します。 * 感情スコア・ネガティブ傾向から離職リスクを検知 * 日報の内容をAIが要約し、マネージャーの意思決定を支援 * 組織健康状態をスコア化し、改善ポイントを提示 実際に、ネガティブ傾向や未提出などはアラートとして自動通知され、現場の“見落とし”を防ぎます。

■ 特徴2：属人化したノウハウを「資産化」

社内のマニュアルや過去の対応履歴を蓄積し、AIが検索・回答できる環境を構築します。 * ナレッジをフォルダ構造で整理・共有 * AIが必要な情報を即時に提示（RAG連携） * 新人でも“先輩に聞くように”業務を進められる これにより、「あの人しか分からない」という状態から脱却し、組織全体の生産性向上を実現します。

■ 特徴3：誰でも使える業務特化AI

複雑な操作やプロンプトは不要。 自然な言葉でAIを活用できます。 * 「タスクを追加して」などの自然言語で操作可能 * 音声入力にも対応 * 議事録・メール・見積など業務ごとに最適化されたAIを提供 AIが“ツール”ではなく、“日常業務の一部”として機能します。

■ 特徴4：プロジェクト・業務を一元管理

タスク・議事録・ファイルを統合し、プロジェクト全体を可視化。 * ガントチャートによる進捗管理 * AIによるプロジェクト状況の自動分析 * 議事録・タスク・資料を横断検索 これにより、情報の分断を解消し、意思決定のスピードを高めます。

■ コンセプト：AIを「使う」から「共に働く」へ

CooBaseの「Coo」には、“CO-（共に）”という意味が込められています。 AIは単なる効率化ツールではなく、人の判断を支え、成長を加速させるパートナーです。 CooBaseは、「人が人にしかできない仕事に集中できる環境」をつくることを目指しています。

■ 提供プラン

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CooBaseでは、企業規模に応じた5つのプランをご用意しています。 - Lite（小規模チーム向け） \35,800 / 月 - Starter（成長企業向け） \59,800 / 月 - Standard（中堅企業向け） \98,000 / 月 - Professional（大規模組織向け） \148,000 / 月 - Enterprise（大企業・官公庁向け） 個別見積

■ 今後の展開

CooBaseは、中小企業の「経営OS」として、日報・目標・評価・ナレッジ・AIを統合し、組織の成長を支える基盤へと進化していきます。

【会社概要】

- 社名: 株式会社Omit - 本社所在地: 広島県福山市駅家町江良113-7 - 代表者: 代表取締役社長 末吉 孝臣 - 事業内容: Web制作、業務システム導入支援、DX支援サービス「AIセンパイ」の提供

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