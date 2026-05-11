IoT通信サービス市場は5G拡大、接続デバイス増加、スマートインフラ導入により年平均約27%で成長
IoT通信サービス市場は、5Gネットワークの拡大、接続デバイスの増加、スマートインフラ投資の進展により拡大しています。通信事業者は従来の接続サービスから、統合型IoTサービスへと役割を拡大しています。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、グローバル市場におけるデータと分析を提供する企業です。大規模データ、専門家インサイト、分析手法を組み合わせ、戦略的意思決定を支援しています。
IoT通信サービス市場の成長要因
● 5Gネットワークの拡大
● スマートインフラおよびデジタルトランスフォーメーションの進展
● 各産業における接続デバイスの増加
IoT通信サービス市場の規模と成長見通し
IoT通信サービス市場は、2025年の130億ドルから2030年には1,260億ドルへと拡大し、年平均約**27%**で成長すると予測されています。
本市場はIoT市場全体の約10%、情報技術産業全体の約**1%**を占める見込みです。
北米は最大市場となり約440億ドル、米国は約380億ドルに達すると予測されています。
無料サンプルレポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=7508&type=smp&name=IoT+Telecom+Services+Market+Report+2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348799/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348799/images/bodyimage2】
IoT通信サービス市場のセグメント構造
● サービスタイプではデバイスおよびアプリケーション管理が38%（480億ドル）
● 接続ではセルラーが39%（490億ドル）
● ネットワーク管理では性能監視が41%（520億ドル）
● 用途ではスマートビルが28%（350億ドル）
IoT通信サービス市場の成長機会
コンサルティング、デバイス管理、統合、課金分野において、2030年までに920億ドル以上の市場機会が見込まれています。
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/IoT-telecom-services-global-market-report
配信元企業：The Business research company
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、グローバル市場におけるデータと分析を提供する企業です。大規模データ、専門家インサイト、分析手法を組み合わせ、戦略的意思決定を支援しています。
IoT通信サービス市場の成長要因
● 5Gネットワークの拡大
● スマートインフラおよびデジタルトランスフォーメーションの進展
● 各産業における接続デバイスの増加
IoT通信サービス市場の規模と成長見通し
IoT通信サービス市場は、2025年の130億ドルから2030年には1,260億ドルへと拡大し、年平均約**27%**で成長すると予測されています。
本市場はIoT市場全体の約10%、情報技術産業全体の約**1%**を占める見込みです。
北米は最大市場となり約440億ドル、米国は約380億ドルに達すると予測されています。
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IoT通信サービス市場のセグメント構造
● サービスタイプではデバイスおよびアプリケーション管理が38%（480億ドル）
● 接続ではセルラーが39%（490億ドル）
● ネットワーク管理では性能監視が41%（520億ドル）
● 用途ではスマートビルが28%（350億ドル）
IoT通信サービス市場の成長機会
コンサルティング、デバイス管理、統合、課金分野において、2030年までに920億ドル以上の市場機会が見込まれています。
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