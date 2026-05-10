YouTube総再生数約4,000万回のサクソフォンカルテット「Adam」が出演！　「スタジオジブリ 名曲コンサート vol.2」川崎市溝の口で7月20日開催決定

ロングランプランニング株式会社

株式会社Asterism主催、『スタジオジブリ 名曲コンサート vol.2』が2026年7月20日 (月・祝)に川崎市高津市民館 大ホール（神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティでチケット発売 :http://confetti-web.com/@/Ghibli-vol2

公式ホームページ

https://asterism.tokyo/

サクソフォン四重奏で奏でるジブリの世界

『スタジオジブリ 名曲コンサート Vol.2』開催決定

3月に開催した『スタジオジブリ 名曲コンサート』は多くのお客さまから好評をいただき、早くも第二弾の開催が決定いたしました。

今回は、YouTubeをはじめ、子どもから大人まで幅広い世代を魅了するサクソフォンカルテット「Adam」が出演！

「Adam」は4名のサクソフォン奏者によるカルテット。

その洗練されたアンサンブルと表現力豊かな演奏は、クラシック音楽の枠を超え幅広い世代に愛されています。ジブリ映画の名曲を迫力の生演奏でお楽しみください。

（写真：3月15日公演より。カラフルな照明演出も見所の一つ）

本公演では、『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』『魔女の宅急便』『もののけ姫』『天空の城ラピュタ』など、世代を超えて親しまれる名曲の数々をお届けします。

「令和８年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」採択公演につき、先着150名・18歳以下は無料招待（4歳より入場可、要事前予約/同伴保護者半額）。

次世代を担う子どもたちに生の音楽との出会いをお届けします。

となりのトトロメドレー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=J4cpbYaGj9g ]

天空の城ラピュタ メドレー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4HgBJDcAEsg ]

【プログラム】

『となりのトトロ』

『魔女の宅急便』

『もののけ姫』

『天空の城ラピュタ』

『風の谷のナウシカ』

ほか

公演概要

『スタジオジブリ 名曲コンサート vol.2』

公演期間：2026年7月20日 (月・祝) 13:30開場／14:00開演（15:40終演予定）

会場：川崎市高津市民館 大ホール（神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1）

■出演者

シーサー（野原 シーサー 朝宇）

だいち（太田 大地）

マサル（山下 優)

おっくん（奥野 祐樹）

■チケット料金

一般：4,000円（全席指定・税込）

＜カンフェティ限定＞

1,000円割引！ 一般 4,000円 → カンフェティ席 3,000円！

チケットサイト「カンフェティ」

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