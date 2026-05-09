極致の映像体験――KTC「MASTER」シリーズ第2弾、WQHD×240Hz・Fast IPS搭載『27M1 Pro』発売

KTC科技日本株式会社

革新的なディスプレイブランド「KEY TO COMBAT（KTC）」は、頂点を極めた「MASTER」シリーズの最新モデルとして、27インチゲーミングモニター『27M1 Pro(https://amzn.to/4uvBmc7)』を本日より販売開始いたします。先代となる24.1インチモデル「25M1(https://amzn.to/4uxYNS9)」（400Hz Fast TN）がスピードの極限を追求したのに対し、本モデルは「美しさと反応速度の融合」をコンセプトに開発。鮮烈なWQHD解像度と240Hzの高速リフレッシュレートを実現しました。

■ 美しき精密さ。WQHD Fast IPSが描く圧巻の没入感

最大の特長は、2560×1440の高精細WQHDとFast IPSパネルの組み合わせ。従来のゲーミングモニターが優先する「速さ」だけではなく、発色の美しさと広視野角をも獲得しました。sRGB比125%の広色域容積が、ゲーム内の夕焼けや森の陰影までリアルに再現。さらにDisplayHDR 400認証により、明るいシーンも暗いシーンも潰しなく描き出します。まさに「戦場がアートに変わる」瞬間です。

■ 脅威の240Hz（OC時275Hz）＆0.5ms応答

FPSや対戦格闘といった一瞬の遅延が勝敗を分けるタイトルでも、滑らかでゴーストのない映像を提供。Adaptive Syncに対応し、ティアリングやカクつきを完全に排除しました。275Hzへのオーバークロックにも対応しており、プロゲーマーも納得の追従性を発揮します。

■ 集中を妨げない設計思想

「遮光フード」を標準付属。外光の映り込みや周囲の視界を物理的に遮断し、暗がりで狙いを定めるような集中環境を構築します。また、チルト・回転機能を備えたスタンド、VESAマウントにも対応。自分の理想のアングルに固定できます。

■ 全方位でサポートする接続性とアイケア

インターフェースはDP1.4×2、HDMI2.0×2、mini-USB、イヤホンジャックを装備。ゲームPCはもちろん、据え置きゲーム機や在宅ワーク用ノートPCともシームレスに接続可能です。さらにフリッカーフリー＆ブルーライト軽減機能を搭載。長時間の練習や配信でも、目の疲労を徹底的に低減します。

■ 発売記念キャンペーン ― この性能が驚愕の26,982円（税込）

通常価格 35,980円（税込） のところ、発売記念として17%OFFの29,980円を実施。さらに、以下の10%OFFクーポンコードをご利用いただくと、最終お支払い金額は26,982円（税込）(https://amzn.to/4uvBmc7) となります。

クーポンコード：【1027MPRO】

ご注文手続き画面にてコードを入力するだけで、10%OFFが適用されます。

※17%OFF後の価格29,980円に対して10%OFF（2,998円引き）を適用し、最終26,982円となります。

※キャンペーン期間は予告なく終了する場合があります。お早めにご利用ください。

■ 安心の国内サポート

KTCは、3年間の製品保証および12ヶ月間の交換サービスを提供。万が一の際も迅速に対応する体制を整えております。

【商品概要】

製品名：KTC 27M1 Pro(https://amzn.to/4uvBmc7)

画面サイズ：27インチ Fast IPS（ノングレア）

解像度：WQHD（2560×1440）

リフレッシュレート：240Hz（OC時275Hz）

応答速度：0.5ms（MPRT）

輝度：400cd/平方メートル （DisplayHDR 400）

色域：sRGB 125%（色域容積）

スピーカー：2W＋2W（ステレオ）

付属品：電源ケーブル、アダプター、DisplayPortケーブル、スタンド＆ベース、遮光フード、ネジ類、日本語取扱説明書、保証書

販売URL（Amazon）：https://amzn.to/4wiWdB6(https://amzn.to/4uvBmc7)

この美しく、そして速すぎるモニターが、あなたの「MASTER」への階段を駆け上がらせます。

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

Eメール：marketing@ktc.cn

アフターサービス：support@ktcplay.com

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