仕分け不要・運び出し不要の出張買取サービス「買いクル」、初めてでも相談しやすい“5つの接客宣言”動画を5月8日から公開

株式会社RC

出張買取サービス「買いクル」を運営する、株式会社RC（本社：東京都大田区、代表：大堀 直樹）は、2026年5月8日より、初めて出張買取を利用する方にも安心して相談いただけるよう、「買いクル 5つの接客宣言」を紹介する新動画を公開いたしました。

■ 動画公開の背景

近年、引っ越しや実家整理、ライフスタイルの変化に伴い、不用品整理や出張買取サービスの需要は高まっています。

一方で、

・どの業者に依頼すればいいか分からない

・強引な営業をされないか不安

・家に知らない人を入れることに抵抗がある

といった理由から、出張買取サービスの利用をためらう声も少なくありません。

こうした中、買いクルでは、初めての方にも安心して相談いただけるよう、実際の対応方針を分かりやすく伝える動画を公開いたしました。

■ 動画内で紹介する「買いクル 5つの接客宣言」

1．笑顔で対応！

お電話一本から、明るく丁寧に対応いたします。

2．いきなり上がりません！

お客様の承諾なく、ご自宅へ上がることはありません。玄関先での査定も大歓迎です。

3．一点一点、丁寧に査定！

思い出の品をプロの目でしっかりと鑑定します。

4．古い品物でも査定！

30年前のガラケーや動かない時計、使いかけの香水など、「こんなものまで？」と思う品物もぜひご相談ください。

5．NGの理由は説明します！

万が一買取が難しい場合も、その理由を丁寧にご説明し、納得いただける対応を心がけます。

■「買いクル 5つの接客宣言」動画

https://kaikuru.com/

買いクルでは、初めて出張買取を利用される方にも安心して相談いただけるよう、接客対応の基準として「5つの接客宣言」を掲げています。

■ 買いクルの特徴

買いクルでは、出張型の買取サービスとして、査定から引き取りまで一括で対応しています。

「どこに頼めばいいか分からない」「運び出すのが大変」といった不用品整理の負担を軽減し、ご自宅で査定から引き取りまで対応する仕組みを提供しています。

・ご自宅で査定から引き取りまで対応、持ち運びの手間なく完結

店舗への持ち込みは不要で、査定員がご自宅に訪問するため、大型の家具や家電などもお客様が運び出す必要はありません。

・幅広い品目に対応する「なんでも査定」

家具・家電はもちろん、日用品や趣味の道具など、メーカーや年式を問わず幅広い品目が査定対象です。

・短時間で査定完了、その場で判断まで完結

査定は平均30分～1時間程度で完了し、売却・保留・処分の判断をその場で行うことができます。

■ 出張買取への不安を減らすために

買いクルでは今後も、初めて出張買取を利用する方にも安心して相談いただけるよう、サービス内容や対応方針を分かりやすく伝える情報発信を強化してまいります。

【買いクル本部】

運営会社：株式会社RC

代表者：大堀 直樹

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

ホームページ：https://kaikuru.com