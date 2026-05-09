【そごう横浜店】第5回 クッキー博覧会

株式会社そごう・西武

会期：２０２６年５月１３日（水）～２５日（月）

会場：そごう横浜店８階＝催会場

※イートインのラストオーダーは各日閉場の３０分前まで。

※最終日は午後５時閉場。

毎年大好評を博している“焼き菓子”を一堂に集めたそごう横浜店のクッキーの祭典「クッキー博覧会」が、今年で第5回目の開催を迎えます。今回は、総勢８０ブランドが出店。 東京・神奈川をはじめ、各地の人気店や実力派パティシエによる、多彩なクッキーが会場を彩ります。 今年の注目は、６名のパティシエそれぞれの個性を１缶に詰め込んだ、会場限定のクッキーアソート缶が２種類登場。ここでしか味わえない特別な一品としておすすめです。

そのほかにも、会場限定販売商品や初登場ブランドなど、見逃せないラインアップがそろいます。

さらに、五感で魅力を楽しみたい方には、会場内で仕上げるソフトクリームや、実演で焼き上げる焼き菓子もご用意。出来立てならではの香りや味わいをお楽しみいただけます。

総勢１２名。１缶でパティシエ６名のクッキーが楽しめる、そごう横浜店限定販売のアソート缶

６名のパティシエの個性と技が紡ぐ、ここでしか買えない特別なクッキーアソート缶です。

※お一人さま１缶限り。なくなり次第終了。

レジェンズパティシエ クッキー缶 ニューエラパティシエ クッキー缶

クッキー博覧会初企画

●レジェンズパティシエ クッキー缶

（１７枚入、１缶） ５，５００円

[各日限定１００缶]

揺るがぬその実力。

パティシエ エス コヤマ 小山 進

トシ・ヨロイヅカ 鎧塚 俊彦

和楽紅谷 辻口 博啓

SWEETS garden YUJI AJIKI 安食 雄二

シェ・シバタ 柴田 武

CLUB HARIE 山本 隆夫

●ニューエラパティシエ クッキー缶

（１７枚入、１缶）５，５００円

[各日限定５０缶]

今、新たに気になる。

アトリエうかい 鈴木 滋夫

フキアージュ 畠山 和也

リフェンリ 清水 佑紀

fammy by Miho Sato 佐藤 美歩

ラトリエ・ヒロ・ワキサカ 脇坂 紘行

セイイチロウニシゾノ 西園誠一郎

パティシエそれぞれの名作も見逃せない！

●[兵庫]パティシエ エス コヤマ／発酵バターサブレ アールグレイキームン+チョコレート

(３２枚入、１缶) ２，５９２円

●[東京]トシ・ヨロイヅカ／サブレトロワズール(２２０ｇ、１缶) ３，２００円

●[東京]モンサンクレール／セリボヌール(３２０ｇ、１缶) ５，９０１円

●[愛知]シェ・シバタ／レジェール（２７０ｇ、１缶） ３，９９６円

●[神奈川]SWEETS garden YUJI AJIKI／YUJI AJIKI サブレノルマンディー

（１２枚入、１缶） ５，３０１円 [そごう横浜店限定販売] ISOZAKI selection

パティシエ来店・トークショー情報

パティシエ エス コヤマトシ・ヨロイヅカモンサンクレールシェ・シバタSWEETS garden YUJI AJIKI

【５月１５日（金）】

●トシ・ヨロイヅカ 鎧塚 俊彦 ［来店］午後１時から

●トシ・ヨロイヅカ 鎧塚 俊彦 × パティシエ エス コヤマ 小山 進

／［トークショー］午後１時から

● シェ・シバタ 柴田 武 ［来店］午後２時から４時

【５月１６日（土）】

● セイイチロウニシゾノ 西園 誠一郎 ［トークショー］午前１１時から

●シェ・シバタ 柴田 武 ［トークショー］午後１時から

【５月１７日（日）］

●トシ・ヨロイヅカ 鎧塚 俊彦 ［来店］午後１時から／［トークショー］午後１時から

●アトリエうかい 鈴木 滋夫 × フキアージュ 畠山 和也［トークショー］午後３時から

●ショウダイビオナチュール 小代 智紀［トークショー］午後４時から

【５月２１日（木）】

●トシ・ヨロイヅカ 鎧塚 俊彦 ［来店］午後１時から

【５月２２日（金）】

●スイーツガーデン ユウジ アジキ 安食 雄二［トークショー］午後１時から

【５月２３日（土）】

●モンサンクレール 辻口 博啓 ［来店］午後１時から５時

●モンサンクレール 辻口 博啓 × スイーツガーデン ユウジ アジキ 安食 雄二

／［トークショー］午後３時から

［５月２４日（日）］

●fammy by Miho Sato 佐藤 美歩 ［トークショー］午前１１時から

●モンサンクレール 辻口 博啓 ［来店］午後１時から５時／［トークショー］午後１時から

※来店日時やトークショーは都合により予定変更、中止となる場合がございます。

可愛さに心弾む

●[東京]アトリエうかい／フールセック・フルール缶 夏季限定（１４０g、１缶) ３，６０１円

甘酸っぱいベリー系や爽やかな柑橘を使用。

●［東京］和楽紅屋/パフェ フルール（１００ｇ） １，８０１円

華やかな花を飾ったブーケのような詰め合わせ。

アトリエうかい和楽紅屋

●[東京]イズニーサントメール /りんごキャラメルサンド サブレ（１６個入、１缶） ４，９６８円

キャラメルとりんごの甘味が楽しい新作。

★初登場 [奈良]タツノリサトウ／ラヴィアンショコラ サブレ（１６枚入、1 缶） ５，４００円

ショコラティエが贈るサブレアソート缶。

イズニーサントメールタツノリサトウ

●[東京]アンリブレ／海のクッキー缶（２００ｇ、１缶）３，５６４円

海の生物を主役にしたさまざまな食感のクッキー。

●[東京]ケイタマルヤマ／詰合せクッキー缶[Lemon、夏季限定]

（６種３９個＋５ｇ、１缶） ４，８６０円

爽やかなレモンの香りと軽やかな味わい。

●[秋田]くら吉／KURAKICHIあきたフルーツクッキー缶 （２９０ｇ、１缶） ６，４８０円

[そごう横浜店限定アソート]

赤煉瓦や観覧車など、横浜を感じるひと缶。

クッキー博覧会初登場の注目のクッキーほか

アンリブレケイタマルヤマくら吉

★初登場

●[徳島]プリズムラボ／コズミックボックス (３種６枚入、１箱 ) 各１，８３６円

ドゥーブルショコラ、ミルククリスピー、パレ木頭ゆずと人気の３種詰め合わせ。

★初登場

●[大阪]ORIGAMI／メルティフロランタン （４個入、１箱） １，２９６円

★初登場

●[東京]オクシタニアル／リーフパイ蓼科 （４枚入、１箱） １，５１２円

プリズムラボORIGAMIオクシタニアル

★初登場

●[東京]shodai bio nature／フロランタン６種詰め合わせ（１４枚入、１缶） ５，０４１円

★初登場

●[東京]ロンポワン／ショコラティエのサブレ

(プレーン・ノワゼットオランジュ・紅茶、１枚) 各４８６円

shodai bio natureロンポワン

★本催事初登場

●[東京]モカブル ーコーヒーを食べるー/モカブルクッキー（２種１２枚入、１缶） ３，５００円

[各日限定１５缶]

※お一人さま１缶限り

●[東京]フキアージュ/トフィーキャラメルサンド（１枚） ４３２円 ISOZAKI selection

五感で楽しむ ～会場実演・イートイン～

モカブル ーコーヒーを食べるーフキアージュ

★初登場

●［兵庫］ラクソン／クッキー＆クリームフラッペ ローズティー・いちご (1杯) ９１３円

（実演） イートイン

バラの花びら入りアッサムティーに果肉入りいちごをプラスしたフラッペ。

★本催事初登場

●［石川］ショコラトリー雨の詩／チョコミントソフト （１本） ８３１円 （実演） イートイン

●［東京］ミニマル ビーントゥバーチョコレート/チョコレートフィナンシェ（１個） ３５２円

（実演）

●［イタリア］BABBI/ソフトジェラート ドバイチョコレート(1杯) １，６５０円（実演） イートイン

スイーツプロデューサー 磯崎真維が見つけたとっておきクッキー

ラクソンショコラトリー雨の詩ミニマルビーントゥバーチョコレートBABBI

ISOZAKI selection

素材やシェフのこだわりが詰まったクッキーを１７店舗・約６０種類以上が集結。

今年のテーマは『New Wave（新しい波）』。クッキーには落とし込んだことのない表現や素材などにシェフの挑戦を感じたり、流行を意識したもの、神奈川県初出店の店舗など…新しいおいしさに出会えるかも。

(以下、一例)

[神奈川]パティスリーリュニック・[神奈川]イル・デ・パン・[神奈川]ラトリエ ヒロ ワキサカ・

[東京]リフェンリ・[静岡]丘の上のお菓子屋ミーネ・[埼玉]パティスリーノックノック・

[東京]mUni ほか

磯崎真維／神奈川県 相模原市生まれ。

ライターとして雑誌やWEBで記事執筆のほか、

百貨店の催事企画、パティシエと生産者を繋げた商品開発など、

スイーツプロデューサーとして活躍。

スイーツの中でも日常に寄り添って小さな幸せを与える焼き菓子に注目。

華やかなクッキーが集う そのほかの出店店舗

[東京]フルーリア、[東京]fammy by Miho Sato、

[東京]名作絵本のクッキー缶セレクション by cake.jp／絵本クッキー、

[東京]３５MM、[東京]ル・ビスキュイ・アラン・デュカス、[東京]銀座 菊廼舎、

[東京]泉屋東京店、[東京]銀座ベーカリー、[神奈川]シナグロ ブリティッシュセレクション、

[神奈川]ショコラボ、[神奈川]ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ、

[神奈川]鎌倉レ・ザンジュ、[神奈川]レガレヴ、[神奈川]パティスリーモンテローザ横浜本店、 [千葉]カフェシュクル 、[愛知]メゾン・デゥ・ミエル、[愛知]ホテル・ズ・プログレス、

[京都]TREEE’S KYOTO、[大阪]タブレス ラボ、[兵庫]TEA BREAK(モロゾフ)、 [アメリカ]パグ、

[イタリア]ピスタチオマニア、[特別出店]CHOOSEBASE SHIBUYA