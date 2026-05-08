6月13日、熊本にて「Kyushu Internship Forum 2026」を開催

株式会社レクスト

株式会社レクスト（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：近清 将希、以下「RECXT」）は、福岡を中心に大学直結の学生ネットワークと高い動員力を持つ株式会社AaaS（所在地：福岡市博多区、代表取締役：岡村 聖太郎）との共催により、九州エリアの企業約10社および学生約100名の参加を見込むキャリアイベント「Kyushu Internship Forum 2026 in Kumamoto」を、2026年6月13日（土）に熊本県熊本市・健軍文化ホールにて開催いたします。

本フォーラムは、単なる就職イベントではなく、企業・大学・学生を接続し、持続的に機能する人材エコシステムの構築を目指す実証プロジェクトとして位置づけています。

■ 開催概要

■ 会場について（熊本市健軍文化ホール）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127515/table/15_1_995c20b0d5615a7215d29b5d866dad5b.jpg?v=202605081051 ]

本フォーラムは、熊本市東区に位置する「健軍文化ホール」にて開催いたします。

同施設は、最大約300名を収容可能なホールを備え、講演やコンサートなど多様な用途に対応可能なホールで、交通アクセスにも優れた文化施設です。



会場内の様子は、以下のバーチャルツアーよりご覧いただけます。

https://my.matterport.com/show/?m=rbnFgYEmLw2

■ 本フォーラムの特徴

１.全体セッションにおける学生への企業ピッチ（プレゼンテーション）の実施

２.少人数グループ単位での対話セッションを設計し、企業と学生の双方向コミュニケーション機会を創出

３.熊本県内の主要大学とのネットワークを活かした学生動員

４.企業の本質価値を届けるためのブランディング設計

５.インターンシップや採用へ接続する継続的な仕組み設計

■ 開催背景

地方においては、優れた企業や人材が存在する一方で、学生との接点不足や情報格差により、採用や定着に課題が生じています。

また、大学ごとの方針や取り組み体制の違いにより、キャリアイベントの実施数や内容に差が生じ、学生が得られる機会に偏在が生まれている状況も見受けられます。その結果、企業・学生双方にとって最適なマッチング機会が十分に活かされず、地域全体としての価値創出につながりにくいという構造的課題が存在します。

さらに、企業・大学・行政がそれぞれ個別に施策を実行することで、成果が単発に留まり、地域全体としての最適化が図られていない現状もあります。

RECXTはこれらの課題を、個別施策の問題ではなく、地域における人材エコシステム設計の課題として捉え、本取り組みを推進しております。RECXTは、企業・大学・行政といった複数の主体を横断する立場から、本取り組みにおいてもそれぞれの接点を設計し、地域全体の最適化を志向した取り組みを進めてまいります。

■ 産学官連携によるコレクティブインパクトの創出

本取り組みは、企業・大学・学生に加え、行政との連携も視野に入れた実証フェーズとして位置づけています。

従来の企業単位での採用活動や個別の広報施策では解決しきれない、人材・企業・地域の関係性に起因する構造的課題に対し、各主体が共通の目的のもと役割を担い、相互に価値を生み出す関係性を構築することを目指します。

こうした連携を通じて、単発的な成果にとどまらず、成果が蓄積・拡張されていくコレクティブインパクトの創出を図ります。

今後は本取り組みを起点に、産学官連携の枠組みを段階的に拡張し、九州全域への展開してまいります。

■ 熊本開催の意義

RECXTは2025年3月より熊本県に九州支社を構え、地域に根差した事業展開を進めています。

熊本を、九州における人材エコシステムの起点と位置づけ、本取り組みを通じて地域内外の人材・企業・機会を結びつけ、持続的な価値創出を目指します。

近年、熊本県内では半導体関連産業の集積などを背景に菊陽町や合志市をはじめとした一部地域において人口増加が見られるなど、地域としての成長ポテンシャルが高まっています。

一方で、若年層が進学や就職を機に都市部へ流出する構造的課題も指摘されており、地域内で人材が育ち、活躍し続けるための仕組みづくりが求められています。

本フォーラムを通じて、地域企業の採用力向上や若年層の地元定着、産学連携機会の創出に寄与し、地域経済の活性化および持続的に機能する人材エコシステムの形成につなげることを目指します。

■ RECXTについて

株式会社レクストは、映像・クリエイティブを起点に、企業および社会の意思決定にインパクトを与えることを目指し、中小企業から大手・エンタープライズ企業、大学や地方自治体まで幅広いクライアントの課題に向き合い、伴走しながら解決に取り組んでまいりました。

その上で、単なる制作にとどまらず、中長期ビジョンとして「Impact. Or Nothing.」を掲げ、本質的な価値を可視化し、戦略設計から表現、流通までを一貫して設計することで、事業成長や組織変革にインパクトをもたらすクリエイティブを提供しています。

事業を通じて多様な課題と向き合う中で、特に人口流出をはじめとする地域の人材課題は、企業単体の採用活動や広報施策だけでは解決が難しい構造的な側面を持つことを強く認識しました。

RECXTは、こうした構造課題に対し、メディアおよびプロジェクト設計を通じて企業・大学・行政をはじめとする産学官連携を構築し、価値創出が持続する循環構造の実装を目指しています。

本フォーラムは、その社会実装に向けた実証プロジェクトとして位置づけています。



■ 会社概要

会社名：株式会社レクスト

代表者：代表取締役 近清 将希

本社所在地：大阪府大阪市中央区船越町2丁目3-1 ニュー東ビル8F

九州支社：熊本県合志市御代志1661-1 ルーロ合志(旧西合志庁舎)2F

設立：2021年9月

事業内容：映像制作事業、クリエイティブを起点としたブランディング・採用支援、メディア設計およびプロジェクト設計

HP：https://recxt.com/

■ AaaSについて

株式会社AaaSは、「学生と企業を繋ぎ、新たな学びと価値を創る」をミッションに掲げ、新卒採用支援および採用コンサルティング事業を展開しています。

福岡県を拠点に、大学・学生コミュニティとの強固なネットワークを活かし、企業と学生の接点創出に取り組んでいます。

単なる母集団形成にとどまらず、経営者と学生が直接関わる実践型インターンシップの設計・運営や、地域に根差した合同企業説明会の企画を通じて、企業と学生双方にとって価値のあるマッチング機会を提供しています。

また、学生と企業の双方の視点を踏まえた課題整理から伴走型での支援を行うことで、採用活動における本質的な課題解決を実現しています。

さらに、企業と学生の継続的な関係構築を見据えた採用設計やコミュニケーション機会の創出を通じ、単発の採用活動にとどまらない持続的な人材獲得の仕組みづくりを支援しています。

九州・中国・名古屋・首都圏を中心に、大手企業から中小企業まで幅広い採用支援実績を有しており、地域における人材流動の活性化と企業成長の支援に寄与しています。



■ 会社概要

会社名：株式会社AaaS

代表者：代表取締役 岡村 聖太郎

設立：2020年9月

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-17 オフィスニューガイア博多駅前3階

事業内容：新卒採用支援および採用コンサルティング、インターンシップや企業説明会の企画・運営、セミナー・研修・講演を通じた人材育成支援事業、就職・キャリア相談の実施

HP：https://aaas.co.jp/